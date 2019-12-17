美國市場成長停滯不前，競爭對手又紛紛上線，Netflix開始將目光轉向海外，如今公布詳細的國際用戶數據，更強化拓殖美國外市場的企圖心。

美國用戶數成長趨緩的情勢下，Netflix將目光轉移至全球市場，近日更首度公布過去3年內，詳細的海外用戶、營收數據。

美國一向是Netflix最大的市場，電影《愛爾蘭人》上架一週，更創下2,600萬觀看人數的佳績。但這個數字或許已是目前的極限，第二季財報中，美國用戶數首次衰退，流失約12萬人，即使第三季打破頹勢，成長幅度依舊甚微。

換句話說，目前對這家串流媒體感興趣的美國民眾，幾乎已經人手一個Netflix帳號了。

對Netflix感興趣的美國用戶，已經幾乎人手一個帳號了。 T客邦

國內成長呈現停滯，拓展海外市場成為Netflix迫在眉睫的任務。本次首度披露詳細數據，似乎也宣示對海外市場的看重，歐洲、亞洲、中南美洲這些地區不再是一個籠統的「國際市場」，而是升格為與美國對等的地位。

亞太市場極具潛力，用戶成長逾3倍

本週一，Netflix在繳交給證交會的8-k文件中，首次公布詳細的海外市場數據。這個舉動並非突如其來，10月中發布財報時，Netflix便預告之後會更詳盡地闡述海外市場數據。

整體來說，Netflix當下擁有約1.58億訂閱用戶，其中美國占最大宗，超過6,700萬人。細看3年數據變化的話，以變化幅度而言， 包含日本、韓國、台灣等亞太地區是成長最快的市場，目前用戶數已是2017年3月底紀錄的3倍有餘，從466萬達到1,449萬人。

亞太地區是市場潛力最充沛的地區，雖然礙於複雜的環境，Netflix從未進入中國市場，但印度足以與之比肩的人口數，無疑是Netflix亟欲吃下的肥肉。

今年7月，Netflix在印度推出只能利用手機、平板觀看的行動方案，費用只要基本方案的一半不到；12月初，也傳出Netflix開始在印度測試一次訂閱3個月、半年、一年的折扣方案，折價幅度最高可達50%。

雖然亞太市場成長最快，因為基數最小的緣故，暫時仍處Netflix列出的4大市場（美國、EMEA、中南美洲、亞洲）末位。

不過實際人數來看，歐洲、中東、非洲（EMEA）地區是過去3年訂閱用戶數成長最快的市場，目前擁有4,700萬訂戶，變動幅度超過2,000萬人，是目前僅次美國的第二大市場。

為了打入歐洲地區，Netflix積極推動「在地化」與各國創作者合作，例如2017年推出的《紙房子》就是成功案例之一，這齣西班牙影集在地中海地區取得熱烈迴響，直到今年仍是非英語影集觀看次數的第二名。

中南美洲用戶也在過去3年成長近1倍，目前擁有近3,000萬Netflix觀眾，對於開拓拉美市場方面，Netflix也曾推出《毒梟》、《羅馬》等膾炙人口的原創作品。

海外用戶平均付費不及美國，難掃國內用戶成長停滯陰影

有別於美國地區的頹勢，國際市場已是Netflix當前最主要的用戶成長來源。今年第三季的財報中，Netflix增加677萬會員，其中僅不到60萬由美國貢獻，逾90%成長都是來自海外。

但這尚未令投資者完全放心，因為國際市場每位會員的平均花費較美國為低，其中最低的是中南美洲，平均每人每月花費8.21美元，這個數字只有美國用戶的3分之2左右；而EMEA為10.26美元；亞太為9.31美元。

美國市場正面臨Disney+、HBO Max、孔雀、Apple TV+……等眾多競爭對手的虎視眈眈，華爾街已預測Netflix明年可能將流失400萬美國訂戶，此消彼長之下，能否繼續維持營收成長幅度，目前還難以保證。（華爾街看衰Netflix 2020年發展：再不接納廣告，恐掉400萬訂戶）

Netflix預計將在1月21日公布2019年第四季（10月至12月）財報，屆時也會持續公布這些海外市場數據，因此本次披露也可說是個預告。

資料來源：美國證券交易委員會、華爾街日報、紐約時報

責任編輯：陳映璇