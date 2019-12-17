如果享有年薪百萬的豐厚薪水，但必須每天觀看４~5小時如斬首、射殺等暴力血腥影片，你還願意爭取這份工作嗎？

據外媒報導，Google及其影片分享平台YouTube的內容審核方式與所有其他科技巨頭一樣，即付錢給外包公司來承擔大部分審核工作。名為Accenture的公司運營著Google在美國最大的內容審核網站，在其位於德克薩斯州奧斯汀的辦公室，內容審核人員日以繼夜地清理YouTube上的「毒瘤」。

最近，美國調查記者凱西．牛頓（Casey Newton）對數十名Google內容審核人員進行採訪，揭示了他們的日常工作，以及由此帶來的各種影響。牛頓的主要發現如下：

Google在美國最大的內容審核設施位於德克薩斯州奧斯汀，那裡有數百名內容審核人員充當YouTube上的「警察」，Google為據信包含暴力極端主義的影片創建了專門的內容審核團隊，並為其配備了數十名來自中東的低薪移民。這些人時薪為18.50美元（年薪約3.7萬美元，約新台幣111萬元），而且已經兩年沒有加薪了。

奧斯汀的內容審核人員被要求每天觀看5個小時的可怕影片。儘管YouTube執行長蘇珊·沃西基（Susan Wojcicki）去年承諾將他們的負擔減少到每天4小時，但仍未能兌現承諾；這些內容審核人員描述說，在工作了短短六個月後，他們就患上了焦慮、抑鬱、夜驚和其他嚴重的心理健康問題。

Accenture的經理們經常強迫員工堅持工作，並拒絕他們休假；Google為全職內容審核人員和承包商提供不同的醫療服務標準，前者有幾個月的帶薪病假，以解決創傷後壓力症候群（PTSD）和其他問題。而承包商幾乎沒有帶薪病假。

Google員工在申請工作時，通常不會被告知內容審核可能引發的潛在心理健康問題。此外，他們往往淡化審核人員實際上必須查看的、令人不安的內容數量；Google正在對某些內容審核人員進行實驗，看看技術干預（如允許員工觀看灰階影片）是否能減少情感傷害。

即使擁有一流的醫療服務和令人羨慕的福利，內容審核仍然可能導致Google員工患上PTSD、慢性焦慮和其他長期的精神健康問題。牛頓採訪的對象包括彼得（Peter），他是Accenture駐奧斯汀網站數百名內容審核人員之一。YouTube將彼得及其同事按照需要審核的內容進行分組，據稱這有助於內容審核人員圍繞其政策積累專業知識。這些內容類別包括仇恨與騷擾、成人色情等。

彼得的工作在內部被稱為「VE團隊」，VE代表暴力極端主義。這是Alphabet需要面對的最嚴峻的工作之一。就像所有涉及日常暴力和虐待的內容審查工作一樣，這對從事這項工作的人產生了嚴重而持久的影響。

在過去的一年裡，彼得目睹了他的同事在工作中因痛苦而暈倒，他看到的影片負擔太重，以至於他請了兩個月的無薪休假。另一位同事因工作引起的焦慮和抑鬱而飽受折磨，飲食困難，不得不因急性維生素缺乏症住院。

彼得已經從事了這份工作近兩年時間，他擔心這項工作會對他的心理健康造成影響。家人一再敦促彼得辭職。但他擔心，他可能找不到另一份薪水這麼高的工作：時薪18.5美元，或每年約3.7萬美元。

彼得指出，自從開始工作以來，他開始掉頭髮，體重也增加了。他的脾氣比較暴躁。當他開車經過他工作的大樓時，即使是在休息的日子裡，他的胸口也隱隱作痛。他說：「每天你都會看到有人被斬首，或者有人射殺他的女朋友。在那之後，你會覺得，這個世界真的很瘋狂。這讓你覺得不舒服，你感覺沒有什麼值得活著的事。我們為什麼要這樣對彼此？」

就像許多同事一樣，彼得是中東移民，會說包括阿拉伯語在內的七種語言。Accenture依靠彼得的語言技能來準確識別仇恨言論和恐怖主義宣傳內容，並將其從YouTube上刪除。

彼得及其同事之前都沒有精神健康問題史，也沒有考慮到這份新工作可能對他們心理產生的潛在影響。Google似乎也沒有想到這一點。在入職期間，該公司沒有為這個領域的員工提供的所謂「彈性」培訓，或開發情感工具來幫助處理大量令人不安的文本、圖像和影片。

對於受暴力影響最深的員工來說，每天目睹數十個或更多謀殺場景帶來了嚴重副作用，讓他們越來越感到焦慮。這些員工還談到肌肉抽筋、進食壓力以及不斷上漲的租金壓力等。而且經理們拒絕讓他們休息，以各種藉口解僱他們，並在沒有任何警告的情況下改變值班時間。

儘管存在這些影響，隨著世界各國政府對科技公司提出更多要求，以監管他們的服務，數以萬計的人報名參加了內容審核工作。儘管有些承包商正在重新評估他們承擔這項工作的能力，但對內容審核人員的需求似乎在擴大。

與此同時，我們對這項工作如何影響從業者仍然缺乏基本理解。我們知道，在YouTube暴力極端主義內容審核團隊中的某些人，以及世界各地從事類似工作的人，都會在工作中患上PTSD和相關疾病，但目前尚不清楚這種影響到底有多大。

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