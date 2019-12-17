中華職棒樂天桃猿隊正式亮相！新球衣、啦啦隊RakutenGirls都成為注目焦點，在未來還要與樂天集團生態圈做哪些整合？

日本樂天集團在今年中華職棒球季結束後，正式買下Lamigo桃猿隊。在今（17日）正式宣布，將繼續沿用「桃猿」隊名，成立樂天桃猿隊（Rakuten Monkeys）。

在樂天桃猿隊正式成立之後，將持續以桃園國際棒球場作為主場，並由曾豪駒擔任首屆總教練。在發布記者會上，也展示全新球衣與周邊商品。

樂天桃猿隊在今天發布新球衣。 樂天

樂天桃猿在今天展示新球衣。 樂天市場

樂天桃猿在今天展示新球衣。 樂天市場

留下「桃猿」隊名經營在地市場，新球衣展現樂天日系風格

在成立中華職棒樂天桃猿隊之前，日本樂天早在2005年就進軍日本職棒，成立東北樂天金鷲隊，對於棒球事業並不陌生。

不過，在轉戰台灣中華職棒市場時，樂天市場第一個想的，卻是如何把「桃猿」這個名字留下來。

「在Lamigo桃猿隊與樂天快要達成協議的時候，樂天發現『桃園』與Monkeys結合得很好，跟桃園市民很有感情，球迷也很在乎這個傳統，」桃園市長鄭文燦這樣說。

不過，另一方面，由今天發布的新球衣，可以看到濃厚的日系風格，且與日本樂天金鷲隊的球衣設計非常相似。

Rakuten Girls 穿著最新啦啦隊服，展現熱情魅力。 樂天市場

樂天株式會社創辦人暨執行長三木谷浩史也說明，在日本樂天成立樂天金鷲隊之前，日本職棒是在衰退的，在金鷲隊加入之後日本職棒才又重回榮光。因此，也想將日本職棒的成功經驗，透過樂天桃猿隊在台灣複製。

借日本經驗導入「無現金球場」？從Pickup電子票券服務切入

在日本，樂天在宮崎與神戶都有經營自己的球場，並且在球場中實現「無現金」購物模式。在台灣未來的球季中，樂天市場也打算這麼做。

台灣樂天市場執行長羅雅薰透露，第一步將藉由樂天市場旗下的Pickup服務來整合，鼓勵消費者先透過手機預訂球場內的餐飲，接著再帶著手機到現場攤位取餐。

另外，樂天市場在台灣也有電子商務、信用卡、電子書等多種業務，也已經拿到純網銀執照，將在2020年正式上路。在未來，這整個樂天生態圈將以各種方式與樂天桃猿棒球隊整合、互相帶來加值。

樂天桃猿將於2020正式使用全新隊名，周邊已能在樂天市場購買。 樂天市場

目前在台灣樂天市場上，已經能夠看到樂天桃猿隊的商城上線，可以購買球隊周邊商品。羅雅薰透露，樂天信用卡的相關計畫也正在籌備當中。目前，中華職棒線上四隊皆有發行球隊聯名卡，在未來樂天桃猿是否會跟進？也是值得期待的一步棋。

在此樂天收購桃猿隊之前，Lamigo已連續拿下三屆中華職棒總冠軍，在樂天進駐後，將為中華職棒帶來哪些新氣象，成為日後關注焦點。

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責任編輯：陳映璇