「日本食品工藝是全球公認的好，對食安要求很高。」大成集團董事長韓家宇表示，透過與昭和產業合作，除了要打造台版「生食蛋」，還要挑戰市佔率10％。

日式料理中特有的「生吃雞蛋」習慣，雖不見得每個人都敢於嘗試，但這項日本文化背後代表的養殖技術，將正式引進台灣，預計2021年推出台版可生食級雞蛋。

台、日大廠友好再添一樁！大成集團與日本昭和產業株式會社今（17日）完成簽約，雙方將合資新台幣20億元，在蛋品、麵粉產業成立兩家合資公司。

大成與昭和產業在台灣合資20億元，成立蛋品、麵粉公司，由大成集團董事長韓家宇（左）與昭和產業社長新妻一彥（右）簽署合約。 吳元熙攝影

大成引進日系管理法，想讓台灣食客也能生吃雞蛋

兩集團預計於彰化二林興建全台最大的旗艦雞蛋廠，目標兩年內完工。同時，會合作研發高纖維、低GI（升糖指數）麵粉，提昇專用粉品項達200種。

大成集團業務包含：飼料、油脂、肉品、蛋品等領域，目前逐步朝向上、下游供應鏈與食品品牌整合，2018年合併營收新台幣724億元，歸屬母公司淨利20.1億元，較前一年減少10.23％。

在飼料及電宰白肉雞料理，大成是市場龍頭企業，他們的雞蛋市佔率約7％，目前也領先各業者。

「日本食品工藝是全球公認的好，對食安要求很高。」大成集團董事長韓家宇表示，引進日本環境管控制度後，有機會讓大成的蛋品市佔率挑戰10％。

目前，大成蛋品每日供貨量約160萬顆，從飼料、自養、洗選、加工、運輸到銷售都在控管範圍，全台並配置100台低溫車運送產品，打入不少知名連鎖餐飲、烘焙品牌，如鼎泰豐的蛋炒飯就是使用大成CAS鮮蛋。

大成集團董事長對韓家宇（左）對昭和產業的技術力相當有信心，雙方早自2003年便有合作關係。 吳元熙攝影

近來，大成不斷嘗試讓蛋品有新火花，發展液蛋、水煮蛋等加工蛋品，由於雞蛋是最容易攝取葉黃素的食物來源之一，他們便在雞隻日常飼料中添加由金盞花萃取的營養配方，表示能讓每100公克雞蛋內含有1000微克以上的葉黃素，瞄準「護眼」商機。

另一項產品「初生卵」，則是只取母雞前12週生產的雞蛋，強調由自有農場產地直送，比起一般雞蛋的口感和香氣都更濃郁。

大成集團蛋品事業處協理韓芳豪表示，這次與日本合作逐年引進雞蛋衛生環境管控系統，未來要在台灣也可以讓消費者生食雞蛋。生產時，主要需注意沙門氏菌，並做到水平與垂直管控。

垂直管控，指的是從幫小雞打疫苗、上一代雞隻飼育，到每批接受沙門氏菌檢查；水平管控，則是防疫管理加上強化清洗。此外，日本也會進行「生食用期限」管制和「溫度管理」，確保生食雞蛋的品質。

供應9成5日本超商麵粉產品原料，老牌「昭和產業」名號響

昭和產業的「麵粉」在日本相當知名，95％超商麵粉類食品都有他們的蹤影。 吳元熙攝影

大成與昭和產業的合作亮點不只是雞蛋，雙方的麵粉佈局同樣引人矚目。

昭和產業的榖物進口量是日本食品製造業第一名，小麥粉在日本市佔率13％、預拌粉市占10％，同時也是日本超商95％的麵粉產品原料供貨商，包括涼麵、麵包、土司、漢堡、蛋糕、甜點，都有他們的蹤影。

台灣對昭和產業也不陌生，不只進口量經常是麵粉市場第一位，如麵包冠軍吳寶春也是昭和麵粉的愛用客。

大成表示，透過與昭和產業合作，能讓「日本品質、在地生產」。目前台灣麵粉廠的專用粉最多約100多項，雙方合作後，有機會逐步增加至兩倍以上，提供餐飲、烘焙產業更多選擇。

責任編輯：蕭閔云