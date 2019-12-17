悠遊卡終於切入電子支付領域，雖然慢了小老弟一卡通超過一年的時間，但是夾帶著8,000萬張發卡量，仍讓人相當期待。

悠遊卡公司電子支付「悠遊付」在昨日（16）正式上線，首批邀請相關合作夥伴並將公開招募500名「悠遊先鋒」一起參與「悠遊付」的試營運。

悠遊卡公司於今年2月獲得金管會核准取得電子支付許可後，歷經10個月的努力，終於正式推出悠遊卡公司電子支付「悠遊付」，未來除了原本悠遊卡的服務不變外，將透過「悠遊付」擴大服務層面，朝向無現金的未來努力。

悠遊付是什麼？又有什麼功能？

悠遊卡公司表示，「悠遊付」提供四大新功能：

QR Code掃碼消費支付、收款、線上付款及轉帳。 透過「悠遊付」綁定悠遊卡，可透過「悠遊付」自動加值悠遊卡，並管理卡片資訊。 以「悠遊付」申辦虛擬台北卡會員身分、繳納台北市自來水費、台北市立聯合醫院醫療費及台北市停車費。 手機感應搭乘大眾運輸工具，包括雙北捷運、雙北公車、Youbike及淡海輕軌，都能透過感應支付，「嗶」一聲輕鬆搭乘。

「悠遊付」提供的掃碼轉帳、管理加值、感應乘車等創新功能將陸續由悠遊先鋒們率先體驗， 2020年第一季才會全面開放消費者使用 。如果考量到消費者真正能使用到的上線時間，悠遊卡慢一卡通的時間可能會超過15個月。

小老弟一卡通電支搶先，老大哥悠遊卡應對成關鍵

相較於昨日才推出「悠遊付」的悠遊卡公司，源自高雄捷運的交通票卡服務一卡通，雖然在發卡量上落後悠遊卡，根據金管會統計，全台電子票證流通卡數高達1.2億張，其中近8,000萬張是悠遊卡，一卡通僅有2,000多萬張。不過在電支的腳步上卻搶先老大哥，於2018年9月就推出電子支付服務。

一卡通在2017年12月獲得LINE投資，LINE以3.4億元台幣取得一卡通三成股份，後續於2018年9月共同推出LINE Pay一卡通帳戶服務（更名為LINE Pay Money），透過LINE Pay做為入口讓消費者體驗一卡通的電子支付服務。一卡通也隨著LINE攜手日韓泰等國的國際支付品牌啟動「電子支付跨境聯盟」，進一步搶入跨境支付。（LINE Pay 4大新改變：獨立App操作更快，跨境支付2020年開放）

台、日、韓、泰共六家支付業者，共同成立「行動支付跨境聯盟」。 LINE Pay提供

針對競爭對手，悠遊卡僅表示：「我們的目標是消滅現金，其他電支服務都是可敬對手，大家一起把市場的餅做大。」但悠遊卡夾帶著數量最高的發卡量，同時也是台北消費者最習慣攜帶的卡片，儘管目前尚未公布合作夥伴，但相信能為電子支付界掀起新的波瀾。

責任編輯：陳映璇