CloudMile日前舉辦「C-Suite跨界私塾會：AI智能驅動新商模，數位轉型啟動經營新時代」活動，探討企業如何成功導入AI應用，有效啟動轉型工作

人工智慧與數據分析，一直是近年來企業IT應用的重要話題，許多企業都想知道如何應用AI找出潛藏在數據背後的意義與價值。為此，AI與雲端服務商CloudMile萬里雲在日前舉辦「C-Suite跨界私塾會：AI智能驅動新商模，數位轉型啟動經營新時代」活動，共同探討企業如何成功導入AI應用。

CloudMile萬里雲執行長劉永信 賀大新攝影

CloudMile：從最小可行模式開始 重新定義企業AI策略

CloudMile萬里雲執行長劉永信以「啟動AI智能布局策略」為題，探討企業導入人工智慧的成功關鍵。他認為，雲端、數據及機器學習，是企業數位轉型的三個重點，也因此萬里雲在成立之初，便是以協助企業導入雲端與AI應用為目標。目前在製造、醫療、電商、物流等產業都有成功導入AI案例，而在這些案例的成功關鍵之一就是「敏捷」。

劉永信指出，在數位轉型策略制定階段，很多企業都會把應用範圍定的太大，導致專案時程過長，效益難以彰顯。所以萬里雲會建議企業，從最小可被實踐的模式MVM (Minimum Viable Model)開始，不需要把題目訂得過於發散或過大，而是應該提高導入的敏捷度，持續修正AI分析結果，才能讓AI應用更快速驅動企業轉型，創造新的商業模式。

Google Cloud夥伴工程師林政君 賀大新攝影

Google：打造AI普及化應用 讓企業快速解決商業問題

數位浪潮讓各個產業無不思考如何迎戰，Google Cloud夥伴工程師林政君指出，在這個軍備競賽中，AI在各個環節中都有機會幫助你解決問題，但過去導入AI必須要有龐大的技術團隊、漫長的開發過程等。Google Cloud開發多種工具來推動AI普及化，大家只要有數據，就能導入AI應用，有更多時間、資源思考如何解決商業經營上的問題。

舉例來說，Google Cloud Recommendations AI工具幫助一家國際電商平台建立商品推薦系統。同時，美國知名百貨也選擇導入Google Cloud視覺化產品搜尋 (Vision Product Search)，讓消費者可以直接拍照搜尋類似商品，而不用再苦思要用什麼關鍵字組合來搜尋所見的產品，搜尋效率大幅提高。

除了這些工具，Google Cloud也開發出AutoML這套機器學習產品，能讓具有有限機器學習知識的開發人員可以針對其業務需求，訓練出高質量的模型。林政君表示，這些工具除了不需要自行開發模型，也能節省大量的開發時間與人力成本，讓企業更快速且經濟的享受AI帶來的效益。

Ainotam艾諾頓總經理陳宗斯 賀大新攝影

Ainotam：數位行銷X人工智慧 幫助行銷人專注在策略規劃上

數位廣告在2010年的占比只有15%，到了2018年已經成長至54%；當消費者移轉至數位媒體，也讓行銷人放更多心力在數位媒體上。Ainotam艾諾頓總經理陳宗斯認為，行銷人的專長在行銷策略規劃上，但現在行銷人都忙於各種廣告管道的日常操作、維運上，反而讓行銷人真正的價值無法展現。

為解決這樣的問題，在結合雲端、機器學習技術之下，Ainotam推出兩款AI廣告應用，第一個是智能廣告管理平台「Loupe」，提供智慧監控、廣告投放策略建議，全面優化廣告管理流程。第二個是智慧優化內容應用「Feedlio」，首波開放的功能是針對要投放Google購物廣告所使用的圖片，提供快速分類、通知、自動修正三合一的廣告圖片優化方案，讓行銷人不再花時間修圖、挑選照片。陳宗斯強調，透過AI機器學習，能讓行銷人有時間更專心構思策略或是與客戶溝通，凸顯行銷人價值，更能提升服務品質，創造更多利潤。

台灣家樂福數位資訊科技處長丁平碩 賀大新攝影

家樂福：五年數位轉型計劃 將用AI整合線上線下資料，創造更大綜效

數位化讓消費者逐步轉向線上，也讓零售業者積極佈局數位轉型的工作。家樂福法國總部在2017年啟動五年數位轉型計劃，聘請新的CEO、成立新的專責組織，希望能順利在企業內部執行數位轉型。同時與Google結盟，共同打造嶄新的消費體驗。

台灣家樂福數位資訊科技處長丁平碩表示，家樂福積極推動數位轉型，其中有三大目標，一是推動電子商務營收能有倍數成長的好成績，二是希望從數據驅動來達成全方位CRM，實踐精準行銷，也強化競爭力。三是希望透過人工智慧/機器學習等新科技應用，驅動全通路成長，像是使用AI進行客戶分群分類、跨平台銷售等，將線下消費行為轉到線上，以帶來更多新會員，並創造新消費模式。

C-Suite跨界私塾會核心對談 賀大新攝影

面對數位轉型漫長之路，當天與會來賓無不同意，當數位轉型成為不分產業都必須納入的策略時，更應該回到這些佈局到底要解決什麼問題、達成哪些目標上。CloudMile萬里雲亞太區商務發展負責人Locarno Pan也提醒，企業需先聚焦在客戶上，思考希望透過轉型為客戶創造哪些價值？解決哪些問題？帶來哪些新的體驗？當這些問題都有了答案之後，自然會知道該如何選擇適當的工具、如何決定轉型的優先順序。最後才能順利在企業內部推動數位轉型的工作，讓成效更符合企業的需求。