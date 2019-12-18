網紅平台也漸漸進入了戰國時代，越來越多人投入其中。而過去深耕10年以上口碑行銷的達摩媒體，年度合作的網紅金額已破億，要用這些經驗打造自己的網紅平台。

網紅行銷說是2019年的顯學也不為過，市面上也越來越多協助企業「找網紅」的平台，如MATCH、KOL Radar或是Kool等。

現在就連老牌的口碑行銷公司達摩媒體也宣布推出PreFluencer平台，要用過去深耕口碑行銷13年的經驗，協助企業主找到最合適的網紅。

執行10,000筆網紅口碑行銷，達摩自建網紅平台

達摩媒體在2006年開始就推出了部落格行銷媒體BloggerAds，一路追隨著網路口碑行銷產業的轉移，業務從部落格拓展至Facebook等社群媒體。在看到網紅行銷崛起的同時，也跨入了網紅培訓、專屬經紀規劃，推出星航娛樂。

PreFluencer上也自動抓有粉絲的數據，不用再由網紅自行提供。 PreFluencer

而PreFluencer平台更是達摩媒體過去執行超過10,000筆網紅行銷專案的結晶，站上擁有超過33,000筆網紅數據資料，除了基本資訊、互動數、互動率變化走勢之外，也針對粉絲進行自動化分析。

針對粉絲的分析包含熱情粉絲（高互動）比例、沈睡粉絲（零互動）比例、互動率變化、粉絲的性別年齡等。

若過去與達摩媒體合作過的網紅，還會有平均互動率的價格，以及參考報價。 PreFluencer

除了針對網紅跟粉絲的分析之外，也因為達摩媒體過去合作過多名網紅，若是曾合作過的網紅也會在頁面上直接顯示CPE（Cost-Per-Engagement，單次互動成本）而隨著微網紅的崛起，在PreFluencer上也能透過追蹤數與互動數篩選網紅。

現在免費，未來要靠什麼賺錢？

目前PreFluencer平台完全免費使用，達摩媒體預計在2.0的新版本才會導入收費模式，新版本也將會導入更多的步驟與教學。

在預計於2020年Q1上線的2.0版本中收費方式會分成三種方式：月費、案件手續費、加值服務三種模式，讓客戶可以依據需求來選擇付費方式。

月費是只要繳交月費就能使用搜尋、媒合、數據與成效報告等功能；案件手續費則是透過平台完成的專案會抽取固定比例的手續費；加值服務則是由達摩媒體協助整個專案的企劃、執行、溝通與結案。

重點是2.0版本就能讓品牌主在網站上直接與網紅對接合作， PreFluencer最大的優勢在於達摩媒體一年實際合作的網紅金額破億 ，與許多中大型網紅合作過。未來會直接把案子綁在PreFluencer上，網紅如果要與達摩媒體合作，也必須使用PreFluencer，讓該網站成為網紅實際會用的平台，業主也更容易找到人。

責任編輯：蕭閔云