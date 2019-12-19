一年即將結束，美國創投First Round Capital也發布今年度的創業生態報告，向外界揭露當前新創企業的長相體態。

樂觀，是美國──或者說矽谷創業家們──最大的特徵，他們深信處處有商機，一款在自家車庫鼓搗的發明，就可能改變整個世界。然而面對前途未卜的2020年，這些美國創業家的心態卻略顯矛盾。

2019年即將結束，美國創投First Round Capital連續第5年發布創業生態報告，訪問了950位創業家與員工，對新創的當前狀態進行披露，分並享對過去一年，以及未來一年的看法。

其中36%受訪企業位於舊金山灣區，20.7%位在紐約，其餘大多散落美國東西兩岸及中北部等地。

高達1/3的創業家認為，科技企業的泡沫即將破滅。 First Round Capital

今年度的報告中，超過9成（92.1%）創業家認為現在是闖蕩的好時機，卻有高達3分之1（32.1%）的人認為，科技企業的泡沫即將破滅，並有過6成（64.8%）相信，明年募資會越來越艱難；且近7成（68.6%）創業家對創辦人掌握公司的自主權感到悲觀，認為明年權力會更多掌握在投資者手中。

LinkedIn前陣子公佈的新興工作趨勢中，曾提到去年一度成為焦點的區塊鏈工程師，今年卻從榜單上銷聲匿跡。而創業家的看法也與LinkedIn的觀察不謀而合，高達56.2%的人指出，密碼貨幣是炒作最嚴重的新創趨勢。

過半新創企業家認為，密碼貨幣是炒作最嚴重的領域。 First Round Capital

近半數創辦人超過40歲，創業不是年輕人專利

2018年，由MIT史隆管理學院等頂尖商院學者共同發表的一份研究指出，45歲，是成功創業家的平均年齡。這份調查涵蓋全美2007年至2014年270萬名創業者，即便拋開成功這個必要條件，平均年齡也為42歲。

而在太平洋的另一岸，今年11月《數位時代》發布的2019年創業大調查也顯示，台灣創業家的創業年齡約落在38歲，並有近4成創業家年齡超過41歲。

而本次調查也呼應這樣的現象，近5成（49%）創辦人年齡超過40歲。中年人往往有著更高豐富的職場經驗，上述的MIT報告中，也提到若你對兩位企業家除了年齡外一無所知，那麼押注年齡較大的那一方成功率更高。

當創辦人年齡超過36歲，便有相當高的比例遭遇年齡歧視。 First Round Capital

但也正如知名加速器Y Combinator共同創辦人保羅．格拉漢（Paul Graham）所說，「當創業家年齡超過32歲，投資人會感到遲疑。」年齡歧視也是創業者們遭遇的問題，36至50歲之間，是最容易遭遇歧視的年紀。

新創界男女比例懸殊，7成女性創辦人遇性別歧視

然而比起年齡，「性別差距」或許是新創界更近在眼前的一道難題。調查的新創公司中，超過8成創辦人是男性，這個結果也與創業大調查呈現的台灣新創領域相仿。

創業界仍以男性為主導，超過半數企業的創始團隊全為男性。 First Round Capital

並且有51%企業的創始團隊均為男性，只有21%聲稱他們「性別均衡」；48.7%公司的董事會成員全是男性。雖然8成（78.6%）新創認為需要增進企業的多元性與包容性，但絕大多數（55.6%）都還拿不出具體作法。

性別歧視不僅影響員工獲得職位、薪酬待遇，也同樣令女性創辦人感到受挫，多達70%女性創辦人認為，她們的性別影響了企業的募資能力。

B2B業務最夯，擴張規模比營利更重要

綜觀First Round Capital的調查，多數（43.3%）新創成立至今約3至5年，並有33%企業甫完成種子輪募資，仍處於剛剛起步的階段，約半成新創（48.2%）認為，公司距離營利尚待1至3年時間。

大部分新創才剛完成種子輪融資，仍處於非常初步的階段。 First Round Capital

B2B業務（Enterprise）是實際最多新創參與的領域，約有35.3%屬於此類，其次則是面向消費者（16.3%）及金融科技（10.3%）領域。另外，這些新創企業家們認為，農業科技（30%）是目前潛力最被外界低估的領域。

B2B業務是目前最多新創涉足的領域。 First Round Capital

同時多數（67.3%）創辦人認為，比起爭取獲利，業務成長才是企業的首要任務，並有近8成（79.4%）相信建立用戶社群的「護城河」，對於企業的成敗至關重要。

資料來源：First Round Capital

責任編輯：蕭閔云