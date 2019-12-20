研究機構Comparitech指出，超過2.67億Facebook用戶的用戶ID、電話號碼和姓名在網路上曝光，並且能被公開下載。

Facebook又傳出個資外洩事件。研究公司Comparitech發表報告指出，有超過2.67億Facebook用戶的帳號（ID）、電話號碼和姓名在網路上曝光，

這對於用戶個資頻頻外洩、資安漏洞狀況百出的Facebook來說，無疑是雪上加霜。

研究員鮑勃·迪亞琴科（Bob Diachenko）表示，這些資料庫不需密碼及身份驗證就能使用，而這些來自美國用戶的資訊，可能是被非法盜取和Facebook API濫用收集而來。迪亞琴科說，該資料庫伺服器被舉報後，仍在網路上暴露了近兩個星期，並且被發佈在駭客論壇，提供公開下載。「大量的個資在網路上隨處可見，將讓有心人士有機會用於進行網路釣魚詐騙和惡意攻擊。」

對此個資外流事件，Facebook發言人向《Engadget》表示：「我們正在研究外流原因，但相信這些個資是在Facebook強化保護用戶個資前就已經外流。」

除了此次事件外，Facebook在今年9月也被發現有超過4.19億條與帳戶相關的數據內容遭外洩。而先前劍橋分析（Cambridge Analytica）事件造成Facebook用戶數據被大量竊取，甚至包含提供給第三方app使用的API內容，使得超過5.4億條Facebook用戶使用記錄在網路上流傳，都是難以抹滅的黑歷史之一？

今年初，也有消息指出超過2萬名Facebook員工能直接取用超過6億名Facebook用戶的密碼與內容，更顯得Facebook在安全隱私上並非如本身強調那樣重視？

資料來源：Comparitech、Engadget