蘋果Macbook、DELL軸承供應商兆利，今年大舉回台擴廠，加上泰國廠產能，2020年生產面積比今年多一倍，為何兆利董事長劉光華說接單遊戲規則變了？

貿易戰讓科技業出現多種新現象，首先是今年資本支出手筆擴大，其次是，部分中國客戶逐漸「排除美系」零組件，台商感受轉單利益，第三是在新東南市場落腳，也將是跟中國對手重新競爭的一次機會。

筆電及顯示器軸承商兆利董事長劉光華表示，現在確實開始感受中國客戶排美現象，客戶因應貿易戰也期望供應鏈分散產能，但能否如承諾給「30%訂單」仍是未知數。

兆利總經理張台沅表示，今年將在台灣徵才建立技術護城河 王郁倫攝影

製造規則改變：先開產能，再找訂單

因應貿易戰，為了不只有中國製造，2019年成為科技業大舉投資的一年。大型筆電及顯示器軸承廠兆利，今年除花6億元買下五股工廠，30台CNC（金屬加工用電腦數值控制機）機台也才在兩天前到廠，預計2020年首季量產，加上設備相關投資，今明年資本支出將超過10億元以上。

兆利是蘋果Macbook軸承供應商，過去部分製程委外，近年大舉加速垂直整合及擴張產能，原因一方面是客戶在乎全自製能力，其次是利潤變薄了，自己做多少能再掌握一點利潤。

劉光華表示，現在科技零組件產業交易型態已經轉變，「 客戶都在先看你的產能夠不夠，才再討論訂單，所以我們會先多擴增6到7成產能，再跟客戶談。 」因此2020年生產面積將比今年擴大一倍。

Macbook軸承是兆利主要產品之一 shutterstock

台灣建立技術護城河，東南亞抗紅色供應鏈

兆利兩岸都有工廠，高階金屬精密軸承訂單都在台灣製作，總經理張台沅表示，為把技術留在台灣建立護城河，避免人才被中國挖走，未來高階製程都會在台灣製作。

兆利也已宣佈500萬美元泰國投資計畫，泰國當地有冠捷跟廣達赴當地投資，越南也評估中，劉光華表示，在中國競爭比不過在地廠商，但到東南亞就不見得，「中國對手出不了（中國）！」因為許多中國同業靠政府補貼，本業其實虧本，若到泰國或越南設廠，少了中國補貼，完全失去競爭力。（東南亞王金寶終迎來美系大咖轉單，沈軾榮：那些哥要擔心中國廠空了）

但到東南亞，台商也得從頭打拼起，劉光華說，供應鏈到東南亞，沒有1到2年是不會夠成熟，客戶會不會如承諾給出30%訂單（大部分美系客戶30%訂單是賣到美國市場，中國製造將被罰高關稅，必須移出到東南亞製造）都還要觀察，「現在是當然沒有，」劉光華說。

泰國成為台商前往設廠熱門地點之一 Shutterstock

張台沅也表示，軸承產業競爭對手現在已經不只是台商，多為大型企業，為提高競爭力，兆利正大舉徵才，目前研發團隊70到80人，期望持續擴張，從更多新管道如PTT科技版找人，開發軸承以外的產品。

五股廠花6億元買下後，正在整理中，本週新買的30台CNC機台剛到，累計台灣已有107台CNC，大舉擴張3成產能，內部預估，CNC及車床設備相關投資就要2億元左右支出。

折疊手機跟筆電，2020年兩大亮點

除筆電跟顯示器，折疊手機跟雙螢幕筆電，都將成為軸承產業2020年產業亮點。從2018年底開始，兆利就跟中國兩家手機品牌合作，洽談開發手機用軸承，由於手機一天需要翻折多次、耐受度要高，目前送樣，驗證反覆多次，2020年順利的話將進入量產。

「手機開發這麼久，機會終於來了！」兆利透露合作方暗示接單近尾聲，2020年很有機會。

另外，2019年9月英特爾（Intel）大舉倡議雅典納計畫，期望筆電供應鏈共襄盛舉推出折疊機種，折疊機的軸承加上石墨片，具備散熱功能，這種新型態零組件單價比一般常規筆電軸承要貴，散熱效果提升25到30%，預計2020年CES就將發表。

華為是中國折疊手機領頭羊 Shutterstock

貿易戰改變了兆利亞洲製造佈局，劉光華憂心的是，除選舉變數，2020年10月ECFA協議10年到期，未來若無法續簽，台灣輸中國將受關稅衝擊，加上工廠多需要客戶認證，可非說搬就搬，未來如何因應將是所有台灣科技供應鏈必須面對的課題。

責任編輯：陳映璇