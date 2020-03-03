阿聯酋與空巴、美國奇異航空等業界巨頭成立新創孵化器Aviation X Lab，他們如何替下一個新航空時代提前做準備？

帆船飯店、哈里發塔、棕櫚群島，這是許多人對於杜拜的印象。事實上，在1950年代，杜拜只是個貧窮的漁村，境內大多是無法耕種的沙漠地，多數居民只能靠捕魚、採集珍珠為生。

1960年代，因為發現石油資源，大量的金錢收益，讓杜拜有了翻身機會。1971年阿拉伯聯合大公國成立，加速各項現代化建設，當局明白單靠石油資源，並非國家經濟發展長久之計，開始多角化經營各項產業，阿聯酋航空（Emirates），就是在這樣的背景下誕生。

杜拜境內多是無法耕種的沙漠地，多數居民過去只能靠捕魚、採集珍珠為生。 高敬原攝影

為了替下一個新航空時代提前做準備，阿聯酋航空與空中巴士（Airbus）、美國奇異航空（GE Aviation）等航空界巨頭，成立新創孵化器Aviation X Lab。

影響10億人的生活！Aviation X Lab想解決什麼問題？

兩年前，阿拉伯聯合大公國總理穆罕默德·本·拉希德·阿勒馬克圖姆，成立了Area 2071，這是一個讓政府創新部門、新創、科技公司可以進駐的創新園區，目標是阿聯酋在2071年成立100周年時，能夠成為世界領先的國家之一，因此Area 2071裡聚集了許多全球頂尖科技菁英，為航空業帶來創新的能量。

Area 2071創新園區進駐許多知名科技公司，其中包括IBM Garage。 高敬原攝影

1985年，杜拜當局祭出「開放天空」政策，允許任何航空公司無限制飛入，想吸引各國航空公司將杜拜作為轉運中繼站。阿聯酋航空主席謝赫·艾哈邁德·本·賽義德·阿勒馬克圖姆（Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum）認為，航空產業已經是國家重要經濟支柱，提供超過8萬個工作機會、貢獻整體經濟達474億美元，預計到了2037年還將成長三倍，現在必須提前替航空產業的未來，提出更多科技創新的準備。

航空產業是杜拜重要經濟支柱，提供超過8萬個工作機會、貢獻整體經濟達474億美元。 高敬原攝影

身為全中東最大的航空公司，阿聯酋航空宣布與空中巴士（Airbus）、提供航空電子設備的羅克韋爾柯林斯（Collins Aerospace）、引擎生產商奇異航空（GE Aviation）以及製造航太電器系統的達利斯（Thales）等航空業巨頭合作，成立專門解決航空產業問題的Aviation X Lab，預計將影響10億人的生活，他們究竟想解決什麼問題？

訂出兩大挑戰，邀請全球好手免費進駐實驗室

Aviation X Lab經理Amna Al Redha表示，這是一個專注於航空領域創新的實驗室，在成立的第一年，已經訂下兩大挑戰。

挑戰一：減少碳排放量

目前航空產業約占全球碳排放的2%，平均每位乘客每公里產生115克的二氧化碳，Aviation X Lab希望在2030年時，能將每位乘客每公里的二氧化碳排放量減少100克。

挑戰二：優化旅遊體驗

Amna Al Redha表示，未來15年旅客人數將新增34億，然而目前的機場設計不足以應付，必須找出消化大量旅客的設計方法，目標是從過安檢到每一個登機門，步行時間不超過10分鐘。

Aviation X Lab經理Amna Al Redha：「杜拜是一個非常年輕的國家，沒有任何包袱。」 高敬原攝影

針對上述兩大問題，Aviation X Lab目前正在廣邀全球任何有興趣參與的新創、個人、學術機構，提出任何能夠解決以上兩個挑戰的想法，預計將選出四個團隊，入圍者將能免費進駐Aviation X Lab五個月，免費使用場地空間、人脈資源，來實驗、開發出解決方案，最後向國際創投（VC）、投資者簡報成果，爭取投資資金，將想法付諸實現。

此外，Aviation X Lab也展示了三項實驗性應用，像是專注於航太電子的達利斯（Thales），以及會透過飛機上所蒐集的數據資料、在飛行途中提供機長飛行建議的虛擬智慧助理「Solo」。

另外，還有能夠偵測員工的情緒的App「Bahja」，它是一款結合臉部辨識技術的App，能在社群中提供鼓勵，增加員工幸福感。

Aviation X Lab目前正在廣邀全球任何有興趣參與的新創、個人、學術機構，提出任何能夠解決以上兩個挑戰的想法，預計將選出四個團隊。 高敬原攝影

「杜拜是一個非常年輕的國家，沒有任何包袱。」Amna Al Redha表示，Aviation X Lab設立的目標，是希望結合業界資源與外部新創團隊合作，打造更友善的產業環境，甚至成為下一個全球航空創新中心，影響、改變超過10億人的生活，「我們也很期待台灣的新創團隊申請，一起加入挑戰。」

新航成立數位創新實驗室，研發疲勞管理系統、數位支付等技術

不只是阿聯酋航空拚科技轉型，新加坡航空（Singapore Airlines）也積極擁抱新技術，在2018年推出以區塊鏈技術為基礎的數位錢包「KrisPay」，讓旗下飛行常客計畫會員將帳戶中的哩程，轉換成能夠通用消費的虛擬貨幣，只要掃描錢包的QR Code，就能在合作商家支付購買商品，或在配合的零售商家中消費，賺取哩程積分。

去年初，新航也成立了數位創新實驗室「KrisLab」，重點在研發聊天機器人、疲勞管理系統、手機App、數位支付等技術，根據官方說法，目前內部已經有180多個構想、50多個正在開發中的專案。

新加坡航空的「KrisLab」，以內部資源開發居多，且目標是以數位科技，優化自身營運為主。 shutterstock

KrisLab以內部資源開發居多，且目標是以數位科技，優化自身營運為主，相較之下，阿聯酋航空Aviation X Lab則有更大野心，規模上，除了有多個產業合作夥伴，目標更是要解決全球航空產業的問題。

責任編輯：林美欣