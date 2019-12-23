28歲的郭家佑費時一年在科索沃進行「數位外交」，把台灣的友好印象打入當地人心中，現在她又飛往越南，發現這個離我們很近的國家，心理認知上卻意外的遙遠。

「不要搭，那是假的計程車。真的計程車車身上會有標示，而且司機會乖乖坐在車裡。那些會跑過來要你上車的都是假的。」2018年夏天，我降落科索沃機場，前來接機的郭家佑教會我的第一件事情，就是不要搭到假計程車。

郭家佑是誰？

這位身形高䠷，甚至可說有點過瘦的女子，大學一畢業就拿著自己的存款、孤身跑到遙遠的科索沃，在當地執行「數位外交」的工作，因而在台、科兩國的媒體上竄紅。初次見面時難以想像，她如何憑一己之力，在這個陌生小國開發人脈，一路到受邀上電視採訪。但當我在計程車上，聽見她與亂喊價的司機據理力爭時，大概就能夠理解了。她是一個適應力極高、有不服輸性格的人。

對她來說， 「數位外交」是一種實踐公民外交的方式，透過社群媒體上的倡議活動，為不同國家搭起友誼的橋樑。 在旅居科索沃的1年間，她為這個獨立建國剛滿10年的年輕國度辦了一場「未來展」，引介數個台灣團隊一同參與策畫，當作台灣年輕世代獻給科索沃的一份禮物，吸引科索沃官方派人觀展、紛紛讚嘆她驚人的執行力。

郭家佑受科索沃當地媒體邀約上電視講述她的數位外交計畫。 郭家佑提供

此外，如台灣在國際上的受限地位一般，網路上的科索沃沒有自己的國家網域，郭家佑也積極地為他們爭取「.ks」的網域名稱，並受到當地媒體的矚目。科索沃人訝異，這樣的倡議行動，竟是由一個台灣人來開出第一槍。該國網域的相關法案，也因此在2019年出現於科索沃的國會議程內。

從巴爾幹到東南亞

一年後我們再度相遇，郭家佑已從大學畢業生蛻變為台灣數位外交協會理事長，並再次前往另一個國度——越南。這次，她以台灣的世界級醫療專業為切點，將正確的醫療資訊帶到越南的社群網絡，嘗試從線上進到線下。她也在胡志明市開設「Taiwan Corner」公民外交咖啡館，透過實體空間讓台灣和越南交朋友。

作為新南向政策的重點國家，越南與台灣的距離，雖然比科索沃要近得太多，但越南人對台灣的心理距離卻說不上近。郭家佑表示，越南人對台灣好一點的印象，就是就是將近20年前的《流星花園》，以及風靡全球的珍珠奶茶。其餘的聯想，則說不上正面。

郭家佑發現，越南爸媽不希望女兒交台灣男友， 因為他們覺得台灣男生會打越南老婆 。而提到台灣時，他們也常聯想到——過去某台廠造成當地環境污染的爭議事件。許多人甚至以為，去台灣上網，也要VPN（虛擬私有網路）。

要讓台灣、越南開始做朋友，這樣的刻板印象需要被翻轉。郭家佑和數位外交協會的夥伴著手調查越南的社群網路使用習慣，他們很快就發現了一件事： 線上問病在越南是一個風潮 。許多疾病都在Facebook上有專屬的社團，其中也有許多醫生來指點迷津。

醫療是台灣的專業，我們就想，越南如果有醫療知識上的需求，那由台灣人來做醫療知識懶人包，邀請越南跟台灣的醫生一起拍網路節目、上傳Facebook，會不會是一個需求？ 郭家佑

坐而言不如起而行，原本只有一個越南朋友的郭家佑，開始透過Facebook請朋友介紹越南人給她認識，認識了一個，再請他推薦另一個越南人，單次最高紀錄達上百個聊天視窗不斷跳出通知。

這上百個越南網友中，大約有20位願意出來跟她碰面，她便利用和長庚醫院義診團造訪越南的機會，當面請教越南的醫療文化，以及社群使用習慣的問題，藉此確認自己想法的可行性。確定值得一試後，她讓留在台北的團隊繼續接洽在台越南人，自己則行李一拖，成了胡志明市的新住民，親自去打頭陣。

「我根本沒想過自己會做醫療的題目。我超怕血的，」郭家佑笑說。目前他們在越南已成立粉絲專頁——專門提供醫療資訊的懶人包，同時，資策會也贊助了一個攝影棚，讓他們請到位在台灣的越南醫生開拍影片，並與台灣醫療教育團隊「好棒棒」合作，第一集於上周正式上線。

郭家佑強調，政府在推的新南向政策一般是做2B，透過捐助設備、器材，或者和當地醫院合作邀請醫生來台參加研習等來開拓雙方關係。而他們可以補足2C的部分，透過社群媒體去接觸一般越南大眾，成本低，宣傳的效力則更強，也可以增強大眾對台灣的印象。

你知道台北醫學院其實有將近50位越南醫生嗎？他們來台灣唸書，想回饋越南社會卻不知道怎麼做。我們一去聯繫，他們一口答應要來拍節目。能把正確醫療資訊傳遞回家鄉，他們都很開心。 郭家佑

眾多夥伴共創「台越友好」，新計畫一個個冒出來

一開始著手推動台越之間的數位外交，郭家佑很快就發現自己並不孤單。由東南亞新移民組成的南洋台灣姊妹會找上了她，希望郭家佑可以協助他們，把一群在台灣的越南媽媽，與台灣設計團隊共同製作的桌遊《波濤中的越南》也帶到越南。

郭家佑驚奇地發現，許多越南人對此感到新鮮，不少當地人表示「從沒聽過以越南為主題的桌遊」。也因此，她希望透過這款台越合作的桌遊來創造社群話題，塑造「台灣協助越南文化推廣各地」的形象。

另一個合作案例，則是同樣努力推廣台越關係、在台攻讀博士的越南學生杜海勇，創辦了越南最大的台灣留學資訊管道Taiwan Diary。他和郭家佑可說是一拍即合，決定把Taiwan Diary在胡志明市承租的一個實體空間，打造成可以推廣台灣文化的「Taiwan Corner」公民外交咖啡廳，是結合飲品、中文教室、展覽活動及留學諮詢等服務及體驗的複合式空間，讓軟實力的數位外交，能從線上走到線下。

郭家佑和越南民間組織Taiwan Diary合作，打造「Taiwan Corner」公民外交咖啡廳。 郭家佑提供

今年11月，郭家佑飛回台灣，在立法委員余宛如的協助下，召開Taiwan Corner線上群眾募資計劃的記者會。余宛如讚賞她的行動力，認為郭家佑透過網路社群增進外交關係的做法，給了許多人啟發。她說，許多駐外館處的Facebook貼文風格變得活潑，郭家佑的成功經驗是背後的靈感來源之一。

想要推廣台越民間關係的人，不管在台灣還是越南都很多。郭家佑提供了一個平台，將這些人脈一個個串連起來，希望能給予更多人發揮的空間。現在，她頻繁往返台越兩地參加各式活動，「我簡直把飛機當成公車在搭了，」她苦笑。

但這一切也是必要的，她說， 在新的國家做數位外交，不可能只找一個切點來做專案，不然一旦失敗，就沒有後路了。 她必須多線並行，分散風險。

以好奇心為基礎，打造具同理心的「國際觀」

與郭家佑對話，很難不去注意到，她對各類人事物所抱持的那份強烈好奇心。她熱愛與人交流，就連住家樓下7-11的店員都是聊天對象。「我喜歡和各式各樣的人聊天。」彷彿每一次的交談，她都有辦法從中挖掘到珍寶。

「很多人說國際觀很重要，但到底什麼叫國際觀？ 其實，國際觀並不需要一個高大上的樣貌，而是你能否建立對其他國家的感覺和想像。 」 郭家佑

而那樣的好奇延伸到國家層面時，對郭家佑來說，就成了所謂「國際觀」的雛形。當初去科索沃前，她會透過當地人拍的YouTube影片來了解在地生活，看他們的Facebook粉絲專頁排行以觀察人們的喜好與文化。

「我就發現，當地有一個非常紅的婦產科醫生。為什麼？因為當地人普遍喜歡生小孩。一般人、甚至政治人物，都會把家族照放成大頭貼，你就可以知道他們是一個重視家庭傳統的國度，」郭家佑說，「透過這些觀察，把資訊內化成你對這個地方的感覺。當你愈能想像別的地方的生活時，你就是一個有國際觀的人。」而這一切，正是奠基於對世界的好奇心。

點亮數位外交，讓世界看見台灣

從巴爾幹到中南半島，郭家佑嘴裡的語言，從阿爾巴尼亞語切換到越南話。定居半年下來，她發覺自己慢慢融入當地了。她笑說，自己終於可以理直氣壯地過馬路了，也開始自在地聊起當地的話題。

過去半年來，她總是把上一個越南人和她說的話，拿去講給下一個越南人聽。土法煉鋼的做法，使她總算開始接地氣，但那還不夠。要成為台越之間的橋樑，她還得要生出根來，才能抓牢土地。

「科索沃是一個小國家，我從LinkedIn上都能聯繫到他們的外交部長；在那才待了半年，就有媒體來邀請我上電視受訪。越南人口快1億，要做出成效需要更多時間，」郭家佑說。但和科索沃那次不一樣的是，數位外交協會內多了9位夥伴與她一起打拼。

這也是郭家佑最想做的一件事：培育更多的人才。「我們發展出『快速在異國拓廣人脈網絡』的能力，而我希望能把它傳遞下去，讓更多人也有去國外做數位外交專案的能力。」現在，郭家佑時常飛回台灣，為的就是親自帶領工作坊，教導大家如何設身處地，去思考別人的痛點，並思考台灣有什麼可以協助的方式。

郭家佑時常飛回台灣，親自帶領數位外交的工作坊。 郭家佑提供

傳統外交的空間遭限縮；數位外交則透過網路的無遠弗屆，找到了一個軟性的突圍方式。 「台灣有優勢。因為中國用的是微博，網路也有防火牆，他們透過社群媒體跟世界交流的速度，就不會比台灣來得快，」

隨著組織擴大，郭家佑也期望在2020年，她有辦法把越南的工作交給同事，自己再前往下一個國家。至於會是哪裡呢？她說，應該還是在東南亞。畢竟，隨著中美貿易戰的延燒，東南亞成了風險趨避的地區。是時候該讓他們從《流星花園》畢業了——她要帶著大家，去體驗更多台灣的友善和熱情。（Flickr快玩完了！揭老牌相簿平台14年血淚史）

責任編輯：林美欣