東森國際舉辦法人說明會，營運成果中除了寵物事業是一大亮點外，航運業務終止、《聲林之王》播出、北捷廣告營運、自然美及草莓網的佈局皆是東森今年度的重點。

東森國際於23日舉辦法人說明會，就今年度營運成果暨近期發展概況向投資人提出報告。東森國際今年度幾項重大決策，包含了結束航運事業、製播選秀節目《聲林之王》、擴大營運自然美及草莓網的業務等。而其中東森進軍速度最快的，要屬他們在寵物市場的佈局。

寵物事業上看500億元，東森寵物雲成寵物實體店龍頭

2011年時，東森新聞雲便創設了《ETtoday寵物雲》專區，專門分享寵物及動保相關的新聞資訊，累積了近168萬名粉絲。2018年起，東森開始推出「東森寵物雲」實體寵物商店，將線上新聞網站與網路商城相結合，打造線上線下整合的寵物消費體驗。

東森國際董事長廖尚文表示，台灣整體寵物市場規模可達500億元。 蔣曜宇攝影

東森國際董事長廖尚文表示，台灣整體寵物市場規模可達500億元。而財政部統計處數據也顯示，2008年寵物相關產業總家數僅3734家，至2018年增至6486家，增幅73.7%；行政院農委會更指出，到了2020下半年，全台貓狗數量將超過15歲以下的孩童人數。毛孩經濟的前景可期，是一大商機。

因此，東森寵物雲公司於今年一月正式成立，陸續以營業讓與及併購方式取得動物王國、寶羅、元大及奧斯卡寵物店四大品牌，加上自營店面目前共有91家實體店面，爬升成為全國寵物實體通路的龍頭。

廖尚文指出，目前東森寵物雲尚未損益兩平，但在併購了本就有在賺錢的奧斯卡後，他預計2020年將可以打平，並希望在三年內拓展到200家門市。

新媒體結合新零售，東森兩大成長動能

東森國際過去主要的業務落在倉儲及航運兩大塊上。在倉儲事業方面，東森持續更新設備以提升作業效率、降低成本，在有效的營運管理下，前三季的營運量較去年同期成長36%，營業收入及營業損益分別較去年同期成長29%及145%；然而航運事業則因連年虧損，公司於是在今年6月提前還船，終止航運事業。

不過，東森國際也加強在轉投資子公司包含了上述提及的寵物、新媒體及新零售的業務拓展。在新媒體方面，旗下的東森新聞雲強化了IP內容，推出了自製選秀節目「聲林之王」，獲第54屆電視金鐘獎「綜藝節目獎」之餘，線上廣告營收也隨流量增加而提升。他們更承包了約9成的台北捷運廣告營運權，聯合策略夥伴分眾樓宇廣告全面進攻線上線下廣告，目前新聞雲的單月廣告業績已破億，第三季營收則較同期成長65%。

至於在新零售的佈局上，廖尚文表示整體電視購物行業的營收逐漸下滑，成長有限，他們目前積極拓廣更多的銷售通路如型錄、OTT、Mod、電話行銷等，推動場景銷售的多元化。此外，他們也聘請專家深耕大數據發展，導入語音辨識，提升客戶轉換率，截至11月東森購物合併草莓網營收達184億元，較去年同期成長22%，未來將積極拓展東南亞市場，並結合東森自營產品、自然美產品，快速提升跨境網購業績，同時帶動該等商品成長。

轉投資自然美公司則持續展店，今年已開設ATT，豐原，高雄悅誠店，並將陸續於台北，台中，高雄開設旗艦店。目前自然美在台灣的加盟店有近300家、中國有約900家，目前也計畫佈局馬來西亞、越南等東南亞市場。

廖尚文強調，新媒體與新零售兩個事業將是東森集團未來的主要核心。 蔣曜宇攝影

而東森自營的產品及自然美產品，也計畫透過跨境電商草莓網以及直銷公司東森天美仕來加強銷售推廣。廖尚文強調，新媒體與新零售兩個事業將是未來集團的主要核心，而過去他們經營電視購物時有累積了八百萬名線上會員，如何將這些會員與線下實體店做有效益的整合，將是2020年東森的一大發展重點。

責任編輯：蕭閔云