行動網路安全研究專家App Analyst表示，交友App Plenty of Fish洩漏用戶設定為隱私的個人訊息，包括用戶姓名及郵遞區號等個資。

又有交友App的會員個資遭外流！行動網路安全研究專家App Analyst表示交友App Plenty of Fish洩漏用戶設定為隱私的個人訊息，包括用戶姓名及郵遞區號，但Plenty of Fish已針對此漏洞推出更新版本修復漏洞。

App Analyst解釋，Plenty of Fish的用戶無法直接看到哪些資訊遭到外流，但透過分析網路流量的免費工具，就可見被曝光的用戶個資；此外，App Analyst也表示已發現足夠訊息可識別特定用戶的居住地。近年來，相關監管單位已數次提醒交友App用戶要小心個資外流、釣魚或假帳號詐騙、甚至人身安全等威脅。

日前美國聯邦貿易委員會（FTC）曾表示，Match Group忽視用戶因假訊息而成為付費會員的情況，任憑會員暴露在高度感情詐騙、網路釣魚詐騙的危險下。也有報告顯示，過去五年因交友App造成的性攻擊有逐漸攀升的趨勢，且使用交友App的LGBTQ社群可能面臨來自個人或政府的安全威脅，例如Tinder會在LGBTQ用户前往對同性伴侣有嚴格限制的地區時主動提醒用戶。

Plenty of Fish目前擁有超過1.5億的註冊用戶，隸屬全球最大線上交友公司Match集團，該集團還擁有其他知名交友平台包括Tinder、Match.com、Okcupid等，公司市值自2017年7月至2019年8月兩年間，從52億美元增長到255億美元，高達5倍的增長，可見即便是個資遭受高度外流的風險，也有許多用戶前仆後繼的加入線上交友的行列。

資料來源：The App Analyst、Tech Crunch