愛立信預估，2025年全球5G用戶將達到26億；台灣，正準備鳴槍起跑。電信五雄衝高頻譜標金，是一場豪賭？還是慧眼識趨勢？
1 【5G頻譜競拍中場報告】電信五雄過招110回合，標金破600億衝上全球第4高！
「外冷內熱」不只能用來形容人的個性，同樣適合描述台灣首次5G頻譜競標的過程變化。
12月10日開標至24日為止，五大電信業者經過110回合出價，針對3個拍賣頻段共喊出605億元，高於底標300億元已經兩倍。
其中，3.5GHz頻段釋出的270MHz頻寬競爭最激烈，除了在開標第三天超過底價300億，目前暫時得標金額591.61億，則占總標金的97.79%。
另一方面，高頻段28GHz雖有至少兩家業者出價，不過暫時得標金額僅13.39億，並未超過底價28億元；1800MHz頻段尚無人出手。
國家通訊傳播委員會（NCC）原先表示，由於3.5GHz分別在第50、100回合導入「加速機制」，業者每回合提出的需求頻寬數，將不得高於前半日與前 5 回合的數量，應有助於加快競標過程，預期拍賣在兩周內結束。不過目前看來，這場拍賣戰將持續進行。
電信業者雖在開標前彼此喊話、要冷靜，不過，光是看現在的3.5GHz競標暫時得標金額（台幣591億，約19.6億美元），其實已有國際前段班水準，僅次於義大利（50億）、德國（47億）與韓國（27億）。
台經院研究四所副研究員陳思豪表示，各國標金衝高原因不盡相同，義大利是因為國家財政困窘，因此光拍賣收入就設定在25億歐元（約台幣889.9億）；德國則是因為拍賣機制、頻段組合多、有新進電信業者登場，加上政府力推工業4.0而帶動5G標金金額。
他說，業者私下常表達5G商業模式還不夠明確，若標金持續向上增加並非好事，加上初期應用多用於網速提升，擔心民眾期待與實際會有落差。「但儘管4G投資太高，台灣電信商仍然得先對5G頻段出手，取得資源後再做使用。」
依照競標規則，當各業者的需求頻寬與釋出頻寬一致，且所有競標者連續兩回合未對任一頻段出價時，即宣告競標結束。外界預期，第一階段頻寬競標有機會在27日前結束，接下來，就會進入頻寬位置協商期。
責任編輯：林美欣
2 台灣5G競標掀百億銀彈大戰，電信5雄在爭什麼？3個重點一次看
台灣5G頻譜首次開標，電信五雄口袋裡共掏出多少錢來，自然備受矚目。不過，在這場數百億的拍賣對決中，並非只有「標金」值得關注，《數位時代》訪問專家與分析師，整理出幾項觀察重點，每一項都可能牽動電信產業與消費者市場變化：
觀察一：5G入場券到手後，搶最大頻寬
如同國際趨勢，5G基地台設備最成熟的3.5GH頻段，是台灣電信業者廝殺的主戰場。依照國家通訊傳播委員會（NCC）規則，5G首波釋照將先競標「頻寬大小」，若業者在至少7天的協商期中無法討論出「位置」，則會再次進入競標程序。
台灣通訊學會理事長劉柏立指出，對電信營運商而言，頻譜就像是無形的土地，得先「圈地」等待建設，而3.5GHz屬於中頻段，若能取得連續的100MHz頻寬，才能發揮5G特性的高速率優勢。
由於台灣3.5GHz頻段釋出頻寬「270MHz」，取得上限為100MHz，相當於僅有兩家業者能取得最高頻寬，其餘業者分食剩餘頻寬，因此造成搶標大戰。
劉柏立強調，自己無法預測每間業者的市場考量，不過從技術角度來看，除了3.5GHz是主流頻段，28GHz（毫米波）頻段具有市場未來性，因此與其看標金又衝高了幾倍，真正重要的還是觀察哪些業者取得最佳入場券後，能夠帶給產業、消費者更好的體驗、創新。
觀察二：電信業者是否打「合作戰」？
除了看5G搶頻寬誰是贏家，電信業者之間是否出現「頻譜共用」合作，也是焦點之一。
「大家嘴巴都還閉得很緊，看不出合作跡象，但在標位置時就會眉來眼去了。」資策會資深產業分析師鍾曉君表示。
4G時期受限法規，電信業者僅能在國內偏鄉提供訊號漫遊，目前僅有台灣大哥大與亞太電信通過核准，可在NCC認定的86個鄉鎮、縣市裡提供用戶漫遊訊號。（延伸閱讀：國內首宗偏鄉漫遊！亞太電信向台灣大「借」4G訊號給用戶）
為準備進入5G時代，電信管理法開放電信業「三共」（共用頻譜、共用網路、共建基地台），主要考量5G基礎建設（基地台、核心網路）成本較高，希望透過法規促進業者合作，藉此降低建置網路成本，不過「共頻業者」同樣得在完成建設義務後，才能夠開台。
5G競標遊戲規則中，留給業者協調頻譜位置空間，為期至少7天。 若以大富翁遊戲概念來解釋，就像先付錢買了幾塊地，再開放玩家討論該把地擺在哪些路段。
鍾曉君認為，那些當上頻段「鄰居」的業者，自然有較大的合作空間，尤其是那些沒有搶到3.5GHz適當頻寬的電信公司，若有默契採取共頻共網，就會努力爭取讓頻段相鄰。
過去，台灣大哥大與亞太電信皆曾表態支持共網、共頻，雙方爭取的5G頻譜屆時是否相鄰，讓外界留下想像空間。
劉柏立也提出另一個思考方向，5G會不會是虛擬行動網路電信商（Mobile virtual network operator，MVNO）的創新好機會？
他說，4G時期的MVNO營業項目多半仍停留在「出售數據」（提供用戶上網），但5G有不同技術特性（高速、低延遲、廣連結），期待在頻譜競標結束後，有5大業者之外的創新合作出現。
觀察三：標金高了，5G資費漲不漲？
NCC代理主委陳耀祥日前表示，5G標金雖沒有設定上限，但希望最終結果能夠合理，畢竟「羊毛出在羊身上」。
明年7月即將上路的電信管理法中明定，為確保市場競爭，NCC將對「市場地位顯著者」採取特別管制，「資費訂定不得有妨礙公平競爭之交叉補貼、價格擠壓或其他濫用市場地位之情事」。
換言之，NCC雖會尊重商業機制，但如果大業者想靠低價促銷搶客，在5G時代並不容易上演。
目前，NCC尚未公布誰是市場地位顯著業者，僅列出三項指標：
- 具有影響市場價格或服務條件之顯著能力。
- 所經營該特定電信服務項目之用戶數或營業額達主管機關公告比率以上。
- 擁有或控制樞紐設施
根據 21 世紀基金會調查顯示，台灣有約72.6% 受訪者認為5G上網資費不能超過 1,000 元；28% 受訪者甚至認為月租費應低於 500 元。
5G資費設計，對於揹負標金成本的電信業者而言，將成為最大考驗。
一名電信總經理表示，台灣消費者已習慣低價吃到飽資費，5G初期若僅有速度提升，缺乏創新應用服務，很難說服消費者出更多錢買單，因此看「5G資費不致於提高太多」。
亞太電信日前也表示，「提價增速」將是5G資費的設計趨勢，以美國與韓國為例，漲價幅度約20%至25%，但台灣市場不同，難以直接跟上。
責任編輯：陳映璇
3 5G企業專網是什麼？為何台積電、鴻海搶先表態參與，電信業抱怨連連
12月10日，台灣5G頻譜競標大戰正式啟動第一階段，由電信五雄領銜主演這場標金上看新台幣500億的精采好戲。
業者之間的策略攻防，何時出手、加碼哪些頻段，讓標金變化過程格外有看頭。就在競標啟動前5天，政府公布一項重大變因，正式讓企業對5G的渴望浮出水面。
行政院12月5日拍板5G「專網專頻」政策，規劃4.8至4.9GHz頻段（100MHz）供專網使用，自即日起開放各界申請場域實驗，並於2021至2022年間擇期開放執照申請。
台灣5G「專網專頻」定案，影響有哪些？
到底什麼是5G專網（local 5G network；private 5G network）？
行政院科技會報辦公室執行秘書蔡志宏指出： 「5G專網是一種應用於特定目的、獨立運作的網路型態，和大範圍涵蓋的商用網路不同，能提供給人工智慧（AI）與物聯網（IoT）等應用整合平台。」
或許男生當兵所熟悉的「軍網」的封閉概念來理解，專網只能在區域內使用、連接特定設備、無法和外界相連，差別是採用了5G訊號。
換句話說，舉凡大樓、工廠、醫院、機場和車站等場域，都能透過5G訊號形成區域網路，藉此創造各種應用。行政院指出，台灣發展5G專網的主因是為鼓勵各領域企業創新應用，主要有3大好處：
- 專網獨立運作，不受公共網路壅塞影響
- 確保感測設備聯網的通訊品質，保障物聯網應用的可靠性（如遠端操作機械、無人搬運車）
- 專網與公共網路實體隔離，避免組織機敏資料外流
由於5G具備「高速率」、「低延遲」與「廣連結」三大特性，舉凡由資深工程師在遠端指揮，讓前線人員透過AR眼鏡實作；回傳工地8k影像，遠端操控挖土機等情境應用都能達成。政府看好在醫療、交通、產業、資安端將有所發揮。
資策會MIC研究總監李建勳指出，5G時代伴隨「企業垂直應用」的需求大增，是因為企業對網路涵蓋廣度、延遲性與安全性等要求遠高過於消費市場，預期5G時代電信營運商的營收增加，最主要占比將來自企業垂直應用。
根據資策會MIC預估，2019年全球行動專網市場規模為148億美元，並於2025年成長至372億美元。
例如日本東芝（Toshiba）預計用兩年時間在自家工廠實驗建置5G基地台和相關設備，將訊號連接產線設備、穿戴式裝置和物流車輛，並藉由數據分析打造出一套物聯網系統，目標滿足不同工廠需求。諾基亞宣布和日立（Kokusai Electric）合作，希望能打造出給工業、政府客戶使用的5G企業專網解決方案。
前交通部長、中華電信董事長賀陳旦接受《數位時代》採訪表示，外界常說5G企業專網專頻的好處是「資安」，像台積電、日月光這種等級的領導品牌，光是被外界提前知道研發方向，就會對公司和產業帶來影響，因此才會希望透過專頻自行建置5G專網。
但其實這種說法低估了電信業者能力，例如在控制與資訊系統整合上，通訊營運商仍有強大優勢。
5G企業專網政策出爐，電信業憂成本落差大
看起來，建立5G企業專網對社會、企業會是雙贏趨勢，問題在電信業者卻大喊不公平。
台灣諾基亞指出，取得企業專網頻譜有三種方式：自有頻譜、與電信業合作、共享頻譜。
「喝牛奶不需要養頭牛。」遠傳電信總經理井琪曾公開表示，企業與電信協作應該才是更好的模式，無論是「機密數據保留在本地、打造有主控權網路，擁有合理的服務與維運成本」等要求，五家電信業者都有能力執行，而且專頻提供商業使用， 若頻譜取得成本不同，將衝擊產業公平競爭 ；場域零散使用，則會干擾並降低頻率效率，不利主管機關電波秩序監理。
中華電信董事長謝繼茂也多次強調，電信業者的多年經驗，有助於企業維護、運作網路設備。
行政院政務委員吳政忠指出，透過「專網專頻」可讓企業就其經營內容進行5G實驗，若光靠電信公司發展5G，速度上可能會來不及；政務委員龔明鑫也強調，包含：台積電、日月光、鴻海等業者，都已表達5G專網專頻需求；台塑與中油希望將5G用在工安監測上，透過4k、8K影像即時傳遞管線監視畫面。
面對電信業抱怨聲浪的國家，並非只有台灣，全球第一個向電信業「say no」的國家—德國，同樣有相同挑戰。
德國聯邦經濟事務和能源部（Bundesministerium für Wirtschaft und Energie）日前表示，將釋出3.7到3.8GHz的頻段供企業申請5G專網，強調這項決定將替產業的顛覆性變革建立基礎。
官員托馬斯·賈松貝克（Thomas Jarzombek）更表示：「德國公司一直很依賴電信商，這次跨出大步讓企業能自建5G網路，將讓資安層級升至全新的境界。」
德國政府認為，比起和電信業者合作、共同營運5G網路，由企業自行建置的5G專網，最大好處是能強化資安，將機密數據、參數等訊息掌控在手中，較不容易外洩機密。
不過，因為德國5G頻譜開出66億歐元（約新台幣2,335億元）標金費用，且得標的4家電信業者需承擔一定的基礎建設和覆蓋範圍義務，因此無法拉近與企業專頻的「成本」差距。
這也正是台灣政府搶在商用5G釋照前拍板企業專網政策主因——希望讓電信業者先進行風險評估，考量是否會受到這項政策的影響。
儘管NCC要求企業申請專網需繳交「頻率使用費」，計費原則將參考鄰近頻段的商用頻率競價結果，計算參數包括：使用頻寬、使用場域面積，並將納入區域係數、公益性質、及行政管理成本等因素予以調整，「 用以拉近和5G商用頻譜的頻率使用成本 。」但目前看來，電信業者似乎仍呈現悲觀看法。
賀陳旦表示，有能力建置5G企業專網的公司規模多半很大，電信業少了這些客戶，自然不會高興，但除了內部通信，其實企業對外訊號還是要倚賴電信業者的整合能力。
撇開目前爭論，他提出三點觀察，包含：
- 開放企業申請專網時間不夠明確，不利時程規劃
- 實驗網需成功才能申請專網嗎？誰是認定者？
- 若德國等國家不需經過實驗網，台灣需要的理由是什麼？
「5G是一把很利的刀，能幫企業加速創新，且不易被外界得知研發方向」他強調，「但如果2021年開放申請後，企業發現需要多等一年半載才能正式上路，就可惜目前的政策美意了。」
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責任編輯：陳映璇
4 跟4G不一樣在哪？5G白話文快速看懂技術差異
想像一下，當高速公路從單向雙線道升級成兩百條車道，即便是連假期間，也能讓大批車輛同時湧入；駕駛幾乎不需踩塞車，方向盤一轉，馬上從主幹道開往交流道。更驚人的是，平均車速會維持在120公里以上。
這樣的情境正是5G最大特點，「擁有超高速度，卻不會因為訊號來回而變慢。」
行動通訊網路經過40年發展，才走到現在的5G——第五代行動通訊網路（5th generation mobile networks）。技術創新平均每10年出現一次，帶給人們許多生活、產業上的改變。
美國無線產業協會（CTIA）指出，1G僅擁有2.4kbps傳輸速度，但已跨出一大步，突破過去「定點」打電話限制。2G速率介於56k-114kbps之間，實現語音通訊數字化，透過手機上的小螢幕傳遞文字內容，開啟簡訊時代。3G標準自2000年正式公告，擁有384kbps速率，可以讓使用者瀏覽網站與串流音樂。4G帶來的穩定速度，被認為是應用程式（App）經濟推手，更帶動社群網站發展。
行動通訊技術演進史
資料來源：《半導體工程》（Semiconductor Engineering）
不只速度有感，5G解決4G先天限制
對一般消費者來說，速度確實是5G較「有感」的優點。 CTIA表示，現在的4G LTE 網路提供平均 10-20 Mb/s 的連線速度，同樣下載一部兩小時左右的電影，4G在理想狀態下得花6分鐘時間，5G僅需3.6秒就能完成任務。
雖然5G理論速度能比4G快上一百倍，但相較之下，電信業者看法仍略顯保守。如中國移動表示，5G網路速度約是4G的11.2倍，「同樣時間內，用4G只能下載半集戲劇，5G可以搞定10集。」
或許有人會問，如果不追求極速，那麼5G就跟我關係不大囉？答案既是肯定，也是否定。
4G擁有網路建置完善、基地台數量多、網速穩定以及資費合理等優勢，短期內仍是台灣消費者首選。關鍵在於，4G受到「行動流量持續上升」與「低頻率負荷有限」考驗，試著回想看看，當你在跨年、參加演唱會時，是否連打開社群網站都很困難，更不用說開直播。
國家通訊傳播委員會(NCC)統計，去年初台灣4G用戶平均數據傳輸量為14.74 GB；2019年5月已成長為平均16.85 GB，位居世界前段班。愛立信（Ericsson）也強調，全球行動寬頻流量至2024年會是現在的5倍，特別是在市區密集區域，若僅依賴4G將無力負擔。
頻率越高，能傳輸越多數據、裝更多訊息；頻率低則裝載量小，速度有限。換言之，4G採用低頻的先天限制，是5G不得不發展的主因，速度反而是其次。
簡單說， 5G擁有高速（speed）、低延遲（latency）、廣連結（connections）等三項特性，後兩者對產業發展影響較顯著。
4G、5G比較
毫秒之間的差距很重要嗎？同時連接大量裝置又如何？
網頁出現「轉圈圈」是小事，若因為連線延遲而影響人身安全就不得了。像是無人車時速來到100公里時，緊急煞停時間是分秒必爭；無人機搜救災難現場搭載5G，也能減少因延遲導致的遠距操控失誤機率。甚至遠距醫療、VR直播、4K畫質直播，都因此有發展契機。
5G限制與挑戰
5G聽起來美好，現實中還有不少地方需要設備商、電信商，甚至政府共同努力。
為提升5G覆蓋率及傳輸性能，國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心表示，除了持續利用既有的授權頻段以外，5G納入6GHz以下（Sub-6GHz）頻段與毫米波（mmWave）頻段，目前的4G技術將繼續發展並成為6GHz以下頻段互補技術。這也代表電信業者並不會因為發展5G而完全忽略4G；相反地，業者已經表達會適度改建部分4G基地台，強化系統訊號切換。
由於5G高頻毫米波容易被干擾，因此需布置數量更多的基地台，才能達到一定的覆蓋率。如日本政府正規劃將紅綠燈、路燈都裝上5G基地台，就是希望提高基地台密度。這也代表微型基地台（small cell）重要性更勝以往。
5G微型基地台搭配「massive MIMO」（縮小天線尺寸，塞進手機和微基站)、「波束成形」（強化特性方向訊號發送）發展，已經能克服技術難關，做出一定水準。
由於新設備成本高昂，如中華電信董事長謝繼茂曾說過：「 光是5G基礎設施建置費用，可能就是4G三倍。 」在目前仍找不到5G主流商業模式的情形下，電信業者短時間內不會全面建置5G基地，即便NCC表示電信商有覆蓋全台50%人口義務，訊號集中六都的現象在所難免。
再加上業者互相點燃戰火，都想搶競標連續大頻寬，期待讓5G投資具備最大效益，這場新行動上網戰爭才正要開始而已。
責任編輯：陳映璇