台灣5G頻譜首次開標，電信五雄口袋裡共掏出多少錢來，自然備受矚目。不過，在這場數百億的拍賣對決中，並非只有「標金」值得關注，《數位時代》訪問專家與分析師，整理出幾項觀察重點，每一項都可能牽動電信產業與消費者市場變化：

觀察一：5G入場券到手後，搶最大頻寬

如同國際趨勢，5G基地台設備最成熟的3.5GH頻段，是台灣電信業者廝殺的主戰場。依照國家通訊傳播委員會（NCC）規則，5G首波釋照將先競標「頻寬大小」，若業者在至少7天的協商期中無法討論出「位置」，則會再次進入競標程序。

台灣通訊學會理事長劉柏立指出，對電信營運商而言，頻譜就像是無形的土地，得先「圈地」等待建設，而3.5GHz屬於中頻段，若能取得連續的100MHz頻寬，才能發揮5G特性的高速率優勢。

由於台灣3.5GHz頻段釋出頻寬「270MHz」，取得上限為100MHz，相當於僅有兩家業者能取得最高頻寬，其餘業者分食剩餘頻寬，因此造成搶標大戰。

劉柏立強調，自己無法預測每間業者的市場考量，不過從技術角度來看，除了3.5GHz是主流頻段，28GHz（毫米波）頻段具有市場未來性，因此與其看標金又衝高了幾倍，真正重要的還是觀察哪些業者取得最佳入場券後，能夠帶給產業、消費者更好的體驗、創新。

觀察二：電信業者是否打「合作戰」？

除了看5G搶頻寬誰是贏家，電信業者之間是否出現「頻譜共用」合作，也是焦點之一。

「大家嘴巴都還閉得很緊，看不出合作跡象，但在標位置時就會眉來眼去了。」資策會資深產業分析師鍾曉君表示。

4G時期受限法規，電信業者僅能在國內偏鄉提供訊號漫遊，目前僅有台灣大哥大與亞太電信通過核准，可在NCC認定的86個鄉鎮、縣市裡提供用戶漫遊訊號。（延伸閱讀：國內首宗偏鄉漫遊！亞太電信向台灣大「借」4G訊號給用戶）

為準備進入5G時代，電信管理法開放電信業「三共」（共用頻譜、共用網路、共建基地台），主要考量5G基礎建設（基地台、核心網路）成本較高，希望透過法規促進業者合作，藉此降低建置網路成本，不過「共頻業者」同樣得在完成建設義務後，才能夠開台。

5G競標遊戲規則中，留給業者協調頻譜位置空間，為期至少7天。 若以大富翁遊戲概念來解釋，就像先付錢買了幾塊地，再開放玩家討論該把地擺在哪些路段。

鍾曉君認為，那些當上頻段「鄰居」的業者，自然有較大的合作空間，尤其是那些沒有搶到3.5GHz適當頻寬的電信公司，若有默契採取共頻共網，就會努力爭取讓頻段相鄰。

過去，台灣大哥大與亞太電信皆曾表態支持共網、共頻，雙方爭取的5G頻譜屆時是否相鄰，讓外界留下想像空間。

劉柏立也提出另一個思考方向，5G會不會是虛擬行動網路電信商（Mobile virtual network operator，MVNO）的創新好機會？

他說，4G時期的MVNO營業項目多半仍停留在「出售數據」（提供用戶上網），但5G有不同技術特性（高速、低延遲、廣連結），期待在頻譜競標結束後，有5大業者之外的創新合作出現。

觀察三：標金高了，5G資費漲不漲？

NCC代理主委陳耀祥日前表示，5G標金雖沒有設定上限，但希望最終結果能夠合理，畢竟「羊毛出在羊身上」。

明年7月即將上路的電信管理法中明定，為確保市場競爭，NCC將對「市場地位顯著者」採取特別管制，「資費訂定不得有妨礙公平競爭之交叉補貼、價格擠壓或其他濫用市場地位之情事」。

換言之，NCC雖會尊重商業機制，但如果大業者想靠低價促銷搶客，在5G時代並不容易上演。

目前，NCC尚未公布誰是市場地位顯著業者，僅列出三項指標：

具有影響市場價格或服務條件之顯著能力。 所經營該特定電信服務項目之用戶數或營業額達主管機關公告比率以上。 擁有或控制樞紐設施

根據 21 世紀基金會調查顯示，台灣有約72.6% 受訪者認為5G上網資費不能超過 1,000 元；28% 受訪者甚至認為月租費應低於 500 元。

5G資費設計，對於揹負標金成本的電信業者而言，將成為最大考驗。

一名電信總經理表示，台灣消費者已習慣低價吃到飽資費，5G初期若僅有速度提升，缺乏創新應用服務，很難說服消費者出更多錢買單，因此看「5G資費不致於提高太多」。

亞太電信日前也表示，「提價增速」將是5G資費的設計趨勢，以美國與韓國為例，漲價幅度約20%至25%，但台灣市場不同，難以直接跟上。

責任編輯：陳映璇