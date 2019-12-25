全家便利商店會員App在今日更新了「智能記帳本」功能，可以同步雲端發票，自行帶入在全家以外的消費資訊。

全家便利商店在過去幾年，積極更新各種會員App的功能。從2017年推出的自家行動支付Fami Pay，到今年推出不需要綁信用卡，也可以儲存現金、結帳的Fami錢包，都是業界注目的新功能。

在今（25）日，「智能記帳本」功能在會員App中悄悄上線，在未來，全家App不僅要照顧會員在自家店面的購物需求，還要照顧到會員的生活全面的記帳需求。同時，這個小功能，也將可進一步提升全家會員App的開啟率。

推出記帳新功能，再衝一波App開啟率！

在今天打開全家便利商店會員App，會看到在「會員」頁面中，多了一項與CW Money記帳App合作的「智能記帳本」功能。打開一看，可以檢視過去曾在全家便利商店使用Fami Pay的購物紀錄。也可以手動輸入各種支出、收入，還可以設定收入與支出的類別。

全家便利商店與CW Money記帳合作推出「智能記帳本」功能。 全家便利商店App截圖

另外，只要在App中綁定在財政部電子發票整合服務平台申請的發票載具條碼，之後所有綁定載具的消費，都會自動匯入到全家便利商店會員App中。

而且，在「報表」分頁，還可以查看過去購物的品類比例、趨勢。全家會員App儼然就是一個完整的記帳App。不過，經《數位時代》實測，來自雲端發票匯入的記帳資訊，還無法自動有精準的帳目分類，需要使用者依照備註欄的消費明細手動調整。

全家經營企劃副本部長林翠娟表示，在過去做會員研究時發現，許多消費者相當困擾在大量使用行動支付的情況下，會比較難掌握自身的消費情況。「所以，我們針對這個痛點開發了智能記帳本功能。」

林翠娟也透露，目前全家會員App一年的總開啟次數大約是1億2千萬次，在智能記帳本上線之後，App不僅是在自家便利商店結帳時可以使用，還可以當成日常記帳、整理電子發票的小工具。期盼可以藉此再進一步帶動全家會員App的使用率。

在未來，全家便利商店還要持續更新智能記帳本，像是匯出帳目Excel表單，就是下一步的開發計畫。

在全家會員App中，可以查看過去購物的品類比例、趨勢。 全家便利商店App截圖

全家要讓App持續變強，2020年Q1將看到更多新功能

為了讓全家便利商店的會員App更強大，林翠娟表示，在明年第一季，還會陸續看到更多的App功能推出。其中，最重要的是要讓會員累積的點數更好用。

全家便利商店App上架至今，累積超過1千1百萬會員，且光是這些忠實顧客在2019年的消費，便占了全家一年營收的40%、累積超過240億點數。但儘管如此，並非所有會員都擅長利用點數。根據全家最新統計，一年有約四成的閒置點數、超過百億點被浪費掉了。

為了讓會員的點數更好用，全家在近期就推出了「讓愛多一點」點數公益平台，讓會員可以把點數捐贈給慈善單位。除此之外，在2020年第一季，全家也會推出新功能，讓會員點數可以直接折抵現金消費。

全家近期推出了「讓愛多一點」點數公益平台，讓會員可以把App點數捐贈給慈善單位。 全家便利商店

為了讓點數的使用場域能更多元，全家便利商店也將會持續與不同的通路合作。像是目前全家會員點數，就可以在全家國際餐飲旗下餐飲品牌大戶屋兌換餐點。而且未來全家國際餐飲旗下的所有通路（目前有大戶屋、bb.q CHICKEN以及沃克牛排），也都可以與便利商店的會員點數共通共用。

另外，林翠娟也透露，目前也正在與其他許多外部的連鎖通路洽談合作，預期由2020年第一季開始，全家會員點數將可以與其他平台的點數互換，讓全家會員點數跨出自家生態圈。

責任編輯：蕭閔云