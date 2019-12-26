Forever 21宣布破產，快時尚產業在今年面臨營運逆風，不論是倒閉或成長衰退皆有，來自日本迅銷集團的GU，卻創造營業額歷來新高的表現。

快時尚（Fast Fashion）產業今年可說是腥風血雨，不僅來自美國的Forever 21宣布破產之外，來自日本的Uniqlo也受到日韓貿易戰的影響，在韓國市場不僅關閉不少門市，當地營收也有所下滑；另外兩巨頭ZARA、H&M等，則面臨到營收趨緩的情況，包括ZARA所屬的index集團已經連續四年毛利率下跌，快時尚產業今年過得很不好。

末永智明表示，GU面臨快時尚現在的處境，最大的解決方式就是傾聽顧客的聲音，並隨時掌握大環境的脈動調整產品的設計，創造消費者最佳的消費體驗。 GU提供

GU台灣事業CEO末永智明，以GU的立場來看，傾聽顧客的需求才是解決目前快時尚的難題。GU一直以來也以能在生活穿搭中的時尚角色自居，面對大環境的腳步以及大自然暖化、氣候變遷等不確定因素，做好準備並隨時應戰是GU目前的重要策略。

第一招：抓住消費者需求，機動調整店內商品

翻開GU、UNIQLO所屬的母集團迅銷（Fast Retailing）最新一季財報可以發現，GU可說是目前母集團成長的金雞母。從2019年全年度財報來看，Uniqlo日本本土的表現略有下滑、但海外市場卻大幅成長，收入更首度突破1兆日圓（約2,660億元新台幣）。至於GU海內外整體收入來到2,387億元日圓（約634.9億元新台幣），較去年度成長12.7%，創下歷年來最佳的業績。

能有這樣的表現，末永智明表示是因為GU傾聽顧客的聲音。當快時尚提供的產品不再是顧客的需求時，就會被消費者淘汰，尤其現今面臨大環境的氣候變遷，誰也說不準暖冬時是否也會遇上霸王級寒流，因此需隨時注意消費者的需求來調整店舖的產品，同時利用統計資料，協助精準預測下個季度可能的狀況來設計產品是首要步驟。

當然機動性也不可少，所以GU會隨時微調店內的商品種類符合當下需求，對於突如其來的溫度改變也能盡快提供產品給消費者。末永智明也不諱言，若沒有做好事前的評估，貿然增加產量，對成本也是一大負擔。

第二招：打破性別界線，Unisex服飾直線成長

另外，末永智明也提到近年來模糊性別界線的服裝所帶來的驚人表現。從財報可見，GU寬鬆型服飾如針織衫、T恤等的銷量在2019年皆有超過百萬件銷量， Unisex（男女通用）的銷售表現也是成直線成長 。

對於此一消費行為的改變，GU也在櫃位的陳列上滿足消費者的穿搭喜好，末永智明表示GU會透過模特兒身上打破性別界限的穿搭，讓消費者也能接受多元化單品，例如在男裝區的模特兒可以用女裝的寬鬆上衣做搭配，並在男裝區附近就放置該產品，不僅讓男性消費者在選擇上更多元外，也不會因為害羞而不敢嘗試。

GU發現，中性穿搭的服飾在這一兩年呈現直線上升的成長，店內的擺設也配合這樣的趨勢，讓不同性別的消費者都可以在賣場中找到可以搭配、打破性別的單品。 GU提供

對於快時尚自H&M開啟聯名的濫觴後，GU如何看待這樣的合作？尤其同集團的另一品牌Uniqlo與設計師聯名款式不斷推陳出新，更單獨針對男性、女性商品進行聯名，末永智明表示，由於GU在價格策略上是比Uniqlo更為平價、時尚單品容易混搭自居，同時GU也觀察到消費者會主動幫異性購買商品，因此希望仍以全品項的聯名款式為主打，所以目前暫無針對單一性別的產品進行聯名。

他也說，這樣的合作對於設計師還有GU來說都雙贏的局面，因為對GU來說可以讓更多人認識，對設計師品牌而言，則可透過與平價時尚品牌的聯名，發掘更多樂趣跟可能性，放眼2020年依舊會有規劃設計師品牌的聯名合作，但目前仍須保密。

未來：線上電商蹲點3年，用大數據做精準行銷

目前GU在台已有14個實體店面的據點，主要分佈在西半部，對於東部的設點規劃目前還在評估中，但拜電商所賜，東部消費者依舊可以透過線上購物買到GU的產品。

已經在台上線3年的電商，末永智明透露這會是接下來的重點項目，在擁有消費者的消費數據後，接下來就要佈局精準行銷跟CRM這塊。 螢幕截圖

在台蹲點3年的線上電商，末永智明透露這是接下來發展的重點，在陸續搜集消費者的各種消費喜好後，未來希望可以利用這些數據來投放更精準的資訊跟行銷內容，同時也能做好CRM（顧客關係管理）。

即便發展電商很重要，但末永智明強調，實體店面的經營依舊是GU的重點，因為可以跟第一線消費者接觸、獲得消費者真實的回饋，才能持續改進產品符合消費者的期待，這也是帶動GU成長動能的根本。

延伸閱讀：

電競聯名潮牌、精品掀話題！《傳說對決》X GU 推限定潮衣，你會心動嗎？

責任編輯：陳映璇