美國實體零售門市關店數破2017年新高，且預估到年底這個數字將破萬，實體零售是否真的無法阻擋電商盛行的巨大浪潮？

美國實體零售行業的寒冬持續了三年，非但沒有回暖的跡象，2019年實體零售店的關店數量更是創下了近年來的新高。

根據諮詢機構Coresight Research最新的一份調查報告，截至12月13日，今年全美實體零售業門市的關閉數量已經達到9,302家，這比2017年創下的關店數量記錄8,139家還要多，今年7月Coresight Research曾預計到今年年底這一數字可能會超過12,000家。

Quartz

美零售業巨頭瘦身、關店，2019關店數創新高

關店潮繼續席捲美國零售業，開店數量的成長也明顯減緩。2019年美國實體零售業的淨關店（關店數量-開店數量）數量達到4,930家，比過去兩年的總和還多。

在這輪關店潮中，很多零售業巨頭也不能倖免。美國鞋業巨頭Payless宣布將關閉在美國的2,100家商店，其實Payless在2017年就已經申請了破產保護，但依然不能挽救頹勢，在今年2月再次申請破產保護。《華爾街日報》指出「 這可能有史以來最大規模的零售商破產清算 。」

無獨有偶，不少零售商也還在苦苦掙扎。具有70多年歷史的老牌日用品連鎖店Fred's關閉了564家門市，還是在9月申請了破產。快時尚品牌Forever21也在該月申請破產保護，宣布將關閉178家門市。

即便還沒走到破產的地步，通過主動瘦身，縮減成本來過冬零售商不計其數。擁有Ann Taylor、Lane Bryant的女裝品牌Ascena Retail Group、休閒服飾品牌GAP、維多利亞的秘密（Victoria's Secret）都加入了關店潮的行列。

不轉型就等死！線上線下整合成競爭關鍵

這些實體零售店關閉的原因也並不新鮮，電商改變了消費者的購物習慣，沒有跟上數位時代的需求，被認為是實體零售業關店潮持續的主要原因。 瑞銀一份研究報告指出，隨著網購的普及，到2026年全球可能會有多達7.5萬家實體店關閉。

儘管關店潮可能還會持續，但不意味著實體零售行業會被電商取代。實際上在實體零售門市引來關店潮的同時，電商巨頭也正在積極佈局線下零售。2017年亞馬遜以137億美元收購了全美最大有機食品超市全食超市（WholeFoodsMarket），阿里巴巴則聯合一眾線下零售品牌推廣自己的「新零售」戰略，而京東和騰訊也相繼推出類似聚焦線下的「無界零售」和「智慧零售」。

2017年亞馬遜以137億美元收購了全美最大有機食品超市全食超市（WholeFoodsMarket） 愛范兒

就在美國實體零售業關店潮開始的2017年，愛範兒曾將「重回線下」評選為那一年的年度趨勢，我們認為零售業將不再僅限於單純聚焦線上或者線下的垂直領域，對線上線下的強連接和整合能力將成為零售業的關鍵。

實體零售不會凋零，線上零售也不會一枝獨秀，正如《不可消失的門市》作者大衛·貝爾（David Bell）在接受《哈佛商業評論》採訪時所說的：

無論零售業如何變化，其本質不會改變—— 始終是滿足消費者購物、社交、娛樂三方面的體驗需求。實體零售一定不會消失，只是存在的方式需要改變。

本文授權轉載自：愛范兒

責任編輯：江可萱、陳映璇