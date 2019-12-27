開放銀行是金融科技的未來趨勢，但資訊開放卻也引發各界對資安問題的諸多疑慮。建置Open API管理平台能解決監理及資安問題嗎？

近期第一階段Open API標準首度公開，正在建置開放API（Application Programming Interface，應用程式介面）管理平台，目前已有13家金融機構上架，正在做測試驗證中，必然會在金融界掀起一股金融科技的旋風。開放銀行Open Banking肯定是金管會2019年重點工作項目之一，也是業界摩拳擦掌的發展方向。（推薦閱讀：台灣開放銀行起跑！API大平台上線，看金融業的機會與挑戰）

什麼是開放銀行？為什麼要建置Open API？

開放銀行是指銀行透過與第三方服務公司（TSP）合作，帶動大量資料的開放，使消費者、銀行端及第三方技術業者形成共存共榮的生態系。除了強調「科技創新」，也著重於「客戶體驗模式」，加速雙方的快捷與便利，達到資料整合的概念，以創造消費者、銀行與TSP三贏的局面。

是否真的存在消費者、銀行與TSP「三贏」的局面，首當其衝的必定要面臨監理與資安的諸多問題。 JPA via shutterstock

目前Open API正在發展的第一階段是「公開資料查詢」，強調的是以非交易面的金融產品為主要訊息交換的對象。而現階段也完成Open API第一階段公開資料查詢的技術與資安標準制定。（推薦閱讀：API經濟崛起！快速串接金流，為什麼銀行「愈開放愈好賺」？）

有趣的是，是否真的存在「三贏」的局面，首當其衝的必定是面臨到監理與資安的疑問。而正因為TSP的監管方式及資安保護責任歸屬，是API生態系中每個角色共同關心的議題，也成為Open API發展的重心。

Open API如何做到資安與技術平衡？

為了使Open API同時也能達到風險控制的目標，Open API同時分成技術分組與資安分組，制定具有共通性的API標準，更將風險標準納入規範，包括採取相同的傳輸加密標準或是共同簽訂安全傳輸協議，以使Open API達到資訊安全要求。如此一來，除了能上架API統一規格，以方便TSP業者與金融機構串聯的一致性外，更能使平台的參與者能夠共同驗證資訊的正確性、有效性及安全性，來讓多方達到相互對話、相互調整的目的。

金管會主委顧立雄曾明確表示，「若一開始便讓TSPs業者給政府機關管理，會抑制新創業者創造出有別於以往的商業模式，對整體商業社會發展並非一件好事。」

的確，一旦政府設立中心化的監理措施，將造成遵法上成本的增高，並容易有主管機關與業者間難以達成共識的問題。如此一來將抹煞金融生態中達成減少資源消耗的理想。相反地，透過鼓勵銀行與TSP業者合作建構出管理模式，似乎可以達到相容性磨合以及成本降低的目標，成為很好的資源共享平台與風險監理平台。

Fintech（Financial technology，金融科技）發展中常常在「創新」與「監理」上形成難以控制的拉鋸戰，就如同橡皮筋，太緊了可能兩敗俱傷，太鬆了又無法形成適當的約束。現在Open API管理平台正有眾多的業者一同測試系統平台的有效性。眾所矚目的監理及資安的問題，似乎可透過銀行與TSP間的API管理平台訂立準則，包括安全性審核標準、定期稽核作業程序、或資安管理系統等防護重點，並於平台中進行測試、驗證、轉接、上架，以建立完整的管理機制，真正落實金融與科技的完美結合。

責任編輯：陳建鈞

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