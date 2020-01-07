空氣清淨機POIEMA Fit募資金額突破億元大關，是台灣第一個金額破億的群募案件。不過，操盤者flyingV專案總監陳柏安並不感到意外。

2019年12月5日，台灣出現第一個募資金額破億，同時也是史上金額最高的募資案件——空氣清淨機POIEMA Fit，共花了38天於群眾募資平台flyingV上刻畫下嶄新的一頁。

截至截稿前，POIEMA Fit的募資金額為1.3億元，尚有15天才會結束募資專案，金額還有成長的空間。 flyingV

截至今日（7）截稿前，POIEMA Fit的募資金額為1.3億元，還有15天募資專案才會結束，仍有向上成長的空間。

在POIEMA Fit募資案背後的操盤手，flyingV的專案總監陳柏安，過去曾負責金萱字體募資、破萬人贊助的FNG保特袋等知名專案，他卻對於這個歷史性的結果沒有太過意外。

38天募資就破億，關鍵在「定位成功」

「我們有一個理論，重複提案，在品牌營運正常運作的情況下，每年推出的新募資案，募資人次都會比前一次高20%以上。」陳柏安說。

空氣清淨機品牌POIEMA共進行過三次募資案：空氣清淨機POIEMA ZERO（首圖）、POIEMA車用空氣淨化器，以及本次適合較小坪數的空氣清淨機POIEMA Fit，分別有6,900萬、2,800萬以及目前1.3億的成績。第二次的募資金額看似較低，主要是因為受到車用淨化器單價較低的影響，從贊助人次看來是3,300人、6,300人以及1.6萬人，的確不斷地往上成長。

因此flyingV針對POIEMA Fit所預估的數字低標是贊助金額8,000萬、贊助人次1萬人，「所以我們沒有太意外，真正意外的是只花了38天就破億。」陳柏安說。

在操作POIEMA Fit的募資專案上，陳柏安也不吝於分享心法：「 定位成功是最重要的關鍵之一 。」

瞄準都會小資族，內容文案下足功夫

對比第一次的募資案，適合較大坪數（13坪）的POIEMA ZERO，POIEMA Fit的使用場域為10坪以下的小坪數房間，符合台灣住家大多的房間坪數。因此，flyingV將POIEMA Fit定位為適合「都會小資族」使用的空氣清淨機。

陳柏安解釋道，都會小資族的特性是注重CP值，收入不一定高，但是更願意去了解「知識面」的內容。舉例來說，POIEMA Fit的強項為全自動、零耗材，都是很難三言兩語講完的概念，但對於都會小資族，能夠用更長的內容篇幅來描寫這些功能，「這是我們花最多時間的地方，用內容、文案去行銷。」陳柏安說。

在內容與文案上，flyingV緊抓的最大原則是「信任感」。

「POIEMA的問題在於特色太夢幻了，不用濾網、不用耗材，還有全自動化功能，是比較新穎的技術領域。重點變成要怎麼讓消費者相信這些事情是真的，而不只是噱頭。」陳柏安說，他也笑著提到第一次接觸到POIEMA時，曾一度有些懷疑，花了相當多的時間與POIEMA團隊深聊，理解背後的技術。

本次募資案也特別推出一篇專訪POIEMA的技術長的文章，從科學、技術、製造的角度去談POIEMA所使用的靜電集塵技術為什麼能夠成真，也針對其他特色在不同的媒體上曝光。

為了進一步加強信任感，POIEMA Fit的募資頁面也放上專業檢測機構的認證，包含SGS台灣、TÜV SÜD認證等，也不同以往只是單純放上證書的圖檔，POIEMA提供了所有證書的大圖檔供消費者檢視。此外，flyingV還自創一個詞彙「風噪比」，代表使用者每忍受一單位的噪音可以獲得多少單位的乾淨空氣來彰顯POIEMA Fit的優勢。

當問到怎麼找到他口中的「都會小資族」，陳柏安則表示這反而是相對簡單的一塊，甚至不諱言說：「Facebook廣告貢獻很大，透過廣告其實滿簡單能接觸到這群人。這中間確實有些know-how，但其實熟悉之後設定起來並不花時間。」陳柏安強調最花心力的仍是內容製作，他也分享整個操作的廣告預算約在6%左右，也就是約600萬元上下。

提高網路聲量，找上網紅始祖蔡阿嘎

flyingV專案總監陳柏安表示，找上蔡阿嘎就是為了接觸到更廣泛的受眾，甚至是那些完全沒有聽過「群眾募資」的消費者。 蔡阿嘎YouTuber頻道

在12月9日，被稱為網紅始祖的YouTuber蔡阿嘎也推出了一支POIEMA Fit的業配影片。

「針對網紅的廣告投放，已經是千萬等級專案的標準操作了。」陳柏安說，flyingV也早就為POIEMA Fit規劃好一系列的網紅操作，先由10名部落客開跑，「針對不同的網紅與部落客，我們都安排了POIEMA產品不同的論述重點，有些講免耗材，有些則是低噪音或全自動化。」

隨後是蔡阿嘎的YouTuber影片，陳柏安提到，操作了上百個募資，到了尾盤都會有一種「會買的都買了」的感覺。下一步只有兩個方向，一是繼續說服那些不買的人，二是開拓更廣的客群，找上蔡阿嘎就是希望用YouTuber的聲量提高能見度。本次也是蔡阿嘎第一次業配空氣清淨機，對粉絲來說也夠新鮮。

截至截稿前，蔡阿嘎的POIEMA Fit影片流量接近40萬，也因為主力是曝光度，在轉單率上並沒有特別顯著表現。但陳柏安透露，蔡阿嘎的影片上線後，所有廣告組合的成效都提升，並持續3-5天的時間。

最後一步，則是30+名的Instagramer，flyingV找上的是攝影師族群，主要原因是都會小資們很重視設計與美學，「我們想要照片看起來很漂亮。」陳柏安笑著說。

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責任編輯：陳映璇