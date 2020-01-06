買賣房屋，最怕買高賣低！為避免不肖房仲惡意炒作導致消費者權益受損，永慶率先推出「實價登錄3.0」，提供精準到門牌號碼的透明房價，把決定權交還給消費者！

根據PwC《2019全球消費者洞察報告》指出，消費者體驗回饋的重要性超過投資報酬率，創造更簡便、優質的體驗，會讓消費者更願意買單。房屋買賣也一樣，房仲業者能不能解決消費者心中的痛–因為資訊不透明導致買高賣低–將直接左右消費者的購買意願。

永慶實價登錄3.0，讓成交行情揭露到門牌號碼，房價全面透明。 永慶房屋

有透明房價，消費者才能盡情比價、安心買賣

身處資訊爆炸的數位時代，消費者購買任何物品都愛比價、做功課，小到氣泡水、大到買房買屋都是如此，無奈的是，金額最高的房屋買賣卻無處可比，雖然政府有提供「實價登錄」服務，但是，因為系統是以30號為區段顯示房價，不僅參考價值低，若是遇人（不肖房仲）不淑，恐陷入「白花花的銀子打水漂」窘境。

深受其害的IC設計公司產品經理賴先生表示，因為工作因素，決定賣掉台北的房子到新竹置產，新竹的房子很快就有著落，但是，台北的房子始終賣不出去，時間一晃就過去8、9個月，賴先生的手頭越來越緊、資金調度越來越不易，一直到永慶房屋推出「實價登錄3.0」服務，這個問題才迎刃而解。

「我們社區的房型眾多，近一年來的售價有高有低，因為『實價登錄』網站沒有清楚標示哪間房子賣多少錢，我們只好取中間值開價，但就是賣不出去，也有不少房仲勸我們低價脫售，但是，到底低多少才能賣出去，沒人說得清！一直到『實價登錄3.0』把成交價揭露到門牌號碼，讓房價徹底透明，我們才能夠逐一比對不同樓層、房型、採光、座向的房屋售價，訂出我們可以接受、同時又具有市場吸引力的售價。」

關於永慶房屋提供的「實價登錄3.0」服務，賴先生深表認同，並樂於將服務分享給有買屋與售屋需求的朋友。

英美揭露房價 更快速、更完整

至於大家擔心屋主個資被看光光的問題，也獲得許多專家學者的澄清，如：消基會副董事長陳智義、政治大學地政系特聘教授張金鶚、文科技大學財務金融系副教授章定煊、甚至是內政部次長花敬群，都曾說明：個資是指姓名、出生年月日及身分證字號，這些是受保護的資訊、不會被公開，會被揭露的內容是：房屋的門牌、價格，這些是不動產的標示資料，不是個資資訊。

而比台灣更重視隱私權的英、美等國，以及承襲英國制度的香港，早已提供揭露至門牌的房屋售價，甚至還有歷史成交紀錄、移轉履歷等資訊，甚至在房屋成交後立即登錄，回歸「實價登錄」政策的真正本意「讓資訊對稱、房價全面透明，讓黑心業者沒有作假的機會，把購售屋的決策權交還消費者．進而保護買賣雙方權益」。

在孫慶餘董事長帶領下，永慶率先提供揭露至門牌的成交價格。 永慶房屋

永慶房屋的《誠實房價報告書》，讓消費者安心買賣房屋。 永慶房屋

以「實價登錄3.0」杜絕惡意炒房、隱瞞和造假

賴先生並不是特殊案例，成千上萬的消費者都怕房價資訊不透明，導致買高賣低。事實上，從永慶房屋在2019年6月做的民調結果亦可窺見一二：高達78%民眾支持實價登錄完整揭露門牌地址。也因如此，儘管立法院沒有通過地政三法修正草案，永慶房屋仍決定提供「實價登錄3.0」服務，帶頭推動透明化房價服務，用實際行動保障消費者權益。

「消費者想要公開透明的房價，政府不能做，就由永慶帶頭來做。」

現行的實價登錄3.0，是以1~30號為區間揭露成交價格，不以單一門號為基礎，因此，讓不肖房仲業者鑽營漏洞、藉機炒房、坑殺客戶，例如：提供片段、或選擇性的成交行情，誤導買方與賣方；或者是提供模糊、或較大範圍的房屋成交價，資料誤導買方出高價；更嚴重者，透過簽立A、B約的方式拉高房屋成交價，導致消費者不信任房仲、房屋買賣市場的不穩定。

房屋交易金額大，30多年前成立永慶房屋時，孫慶餘董事長就清楚指出，房仲的價值是「提供實實在在的資訊與服務」，因此，永慶房屋嚴格要求同仁不炒房、不造假、不隱瞞，早在1998年永慶就明文規範員工及其二等親內，購售屋必須通報，且2年不得轉售，主管更延長為3年內不得轉售。同時建構「投機客資料庫系統」，列管資料已達7千多筆，若被判定投機客就立即拒絕委買委賣，每年拒絕約6億的營收，累積到今日至少拒絕上百億元的商機收入。

孫慶餘董事長一再強調：房仲業者不能只做到合法，更要用高道德標準自我要求，絕對不能因為掌握房價資訊，而「球員兼裁判」傷害消費者權益。

永慶房屋業務管理部協理陳賜傑表示，「我們的想法很簡單，提供客戶完整且透明的房價資訊，把決定權交回給客戶，不僅提升客戶對永慶的信任度，更有助於加快客戶決策速度。」不僅是永慶房屋， 2019年12月全台永慶不動產門市也提供永慶實價登錄3.0的服務，同時永慶房仲網、永慶快搜APP也設有實價登錄3.0專區，讓消費者可以隨時隨地連線查詢。

已發展成為全台超過1100店連鎖的永慶房產集團，保障消費者的決心不曾改變，未來也將持續為保障消費者權利，並帶動產業提升而努力。