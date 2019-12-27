泛國巨集團手機鏡頭CMOS影像感測器封測廠同欣電，宣佈買下車用CMOS影像感測元件封測廠勝麗100%股權，除手機應用，董事長陳泰銘更看好自駕車。

國巨董事長陳泰銘連兩月出手併購，集團旗下同欣電12月27日宣佈以換發增資新股方式，併購車用CMOS影像感測器封裝測試龍頭業者勝麗的100%股權，陳泰銘開心表示，這是強強結合國家隊！「新」同欣將是世界最大獨立CMOS影像感測器（CIS）封測廠。

距離併購美國被動元件廠基美一個多月，陳泰銘再度展開併購，27日台灣兩大CMOS感測器封測商同欣跟勝麗，雙雙召開重大訊息說明會，宣佈換股合併，勝麗將以每1股換發1.244股同欣電，併入同欣電，同欣電股本將從16.53億元增至23.74億元，股本增加43%，單兩件併購案子就斥資608億元。

這次的併購，陳泰銘相當於用108.9億元代價，併購勝麗，他透露，勝麗董事長劉福洲一個多月前主動來找他談合作，很快雙方就達成共識，劉福洲說，一切是「為了要把公司做大」，至於是否擔任董事他並不堅持。

由於勝麗股價164元，同欣電股價151元，以換股比例計算，同欣電相當於用勝麗每股187元併購，溢價14.5%，並不算太高。（延伸閱讀：3年間脫胎換骨身價翻3倍，國巨陳泰銘砸220億元收購美商普思電子的囊中計是？）

手機、自駕車需求夯，影像感測元件供不應求

這個併購案受到矚目原因，在於現在手機跟車用市場，都對影像感測器（CIS）需求大幅提昇，「你光看手機鏡頭從兩個變三個，需求就增加50%！」陳泰銘說，目前同欣電是市佔率最大的獨立手機用CIS封測廠（不算SONY及三星等整合型半導體製造廠），市佔率10%多，隨手機每個鏡頭像素提升，也讓同欣電看好手機需求。

而車用市場雖今年持平，但看好未來三年車用市場朝自駕發展，車上的鏡頭需求也大幅提昇，這些感測器也期望整合手機技術降低製造成本，也促成勝麗與同欣電的結合。勝麗目前是車用CIS封測龍頭，市佔率7成，主要客戶有日本跟美國。

陳泰銘表示，同欣電跟勝麗雖互相有部分產品重疊，但大部分客戶跟業務都十分互補，他表示雙方產能都很吃緊，2020年計畫逐步擴充產能，雙方各自在手機跟車用都是領導廠商，結合之後，將成為（三星、SONY等IDM整合型半導體廠之外）世界最大CIS封測供應商。

強強合併，新同欣營收挑戰百億元

儘管2020年看好手機CMOS感測元件需求，但他長期則認為車用市場發展潛力大，車用感測器下一個大進展會導入3D感測，由於同欣電有SIP（系統級封裝）技術支援，可以協助「新同欣」在車用市場的發展，而並勝麗可以打入Sony車用影像感測器供應鏈。

自駕車在未來3年內一定會發生！陳泰銘說，未來自駕車許多技術都要整合車用跟手機感測技術，未來新同欣會是唯一能掌握兩種技術的CMOS感測器封測廠。

「我們兩家營收各2億多元，合併月營收4~5億元，一年50幾億元，期望未來朝70億元或百億元營收邁進！」劉福洲樂觀的說。