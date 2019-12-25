繼日企投資台灣離岸風電，泰國電力控股集團EGCO近日宣佈收購德商wpd（達德能源）開發的雲林允能風場25%股權，擴大經營亞太再生能源市場。

看準台灣離岸風場商機，陸續有日本電力公司入股台灣風場，近日泰國電力控股集團EGCO也宣佈投資德商wpd（達德能源）開發的雲林允能風場25%股權，加上先前釋股27%給日商雙日株式會社等5家公司，未來wpd持有股權比例將降至48%，現階段仍等待經濟部能源局審查。

EGCO集團總裁Jakgrich Pibulpairoj表示，EGCO的全資子公司Greenwing Energy BV於12月19日簽署購股協議，將收購允能風場25%股權。這項交易預計在2020年第一季完成，不過仍設有收購條件，包括取得台灣政府的同意。

EGCO為泰國上市公司，看好台灣再生能源具投資潛力

雲林允能風場總裝置容量達640MW，採用西門子歌美颯8MW共80支風機，離岸約8公里、總面積約90平方公里，與台電簽訂20年購售電合約，適用每度5.8元較優惠的費率。

允能風場分成兩階段併網，第一階段352MW將在2020年第四季完成，第二階段288MW則計劃在2021年第三季完成，與沃旭能源、CIP同屬於首批須承擔國產化要求的風場之一，需承擔塔架、水下基礎等國產化要求。

投資者EGCO是泰國第一家獨立發電商，並於1995年於泰國證券交易所（SET）上市，其主要控股股東是泰國發電管理局EGAT、泰國電力公司TEPDIA。

根據官網資料，EGCO主要在泰國、菲律賓、寮國、印尼、澳洲、南韓投資電力業務，旗下共有28個發電廠，裝置容量5,475 MW，包括使用天然氣，煤炭，生質能，水力，太陽能，風能和地熱等多種能源發電，確保其在電力的安全性。

EGCO在2012年投資澳洲Boco Rock陸上風力發電廠113MW。 Boco Rock Wind Farm

為何看上台灣的離岸風電市場？EGCO集團總裁Jakgrich Pibulpairoj指出，台灣目標在2025年實現再生能源發電量占比20%，是再生能源發展的積極支持者，具有很高的投資潛力，「這項投資將為EGCO集團提供一個重要機會，擴大其在亞太地區開發再生能源市場，」EGCO看好投資允能風場帶來的售電收益，能為公司帶來新的成長動能。

允能風場股權轉讓，需經能源局核准

值得注意的是，一旦EGCO順利收購允能風場25%股份後，wpd持有股權比例將降至48%，由於允能風場在建造過程中就陸續釋股，先後引進日本、泰國新股東，但能源局對於新股東態度仍相當審慎，因此EGCO收購案仍在能源局審查中，wpd表示會在能源局審查通過後才對外說明。

達德能源所開發的雲林允能風場，日前已完成940億元專案融資，共有4家本土銀行與15家外商銀行參與。 陳映璇攝影

不只允能風場，位於苗栗外海的海能風場同樣引發注目，在建造期間，風場開發商上緯更是賣掉子公司上緯新能源、海能風場所有股權引發疑慮，後來在經濟部的要求下，保留上緯新能源5%股權，目前海能風場的股東為麥格里資本及日本電力公司JERA，其中JERA持股比例更高達49%。

由於建造離岸風場資金龐大，動輒百億元起跳，因此在開發過程就會陸續引進其他投資者、分散風險，不過通常風場發起人仍會持有一定股份，做風場的經營管理。

而陸續有國際投資者入股台灣離岸風場，除了看好風能長期穩定的售電收益，另一方面也是希望吸取台灣的能源轉型經驗。

責任編輯：蕭閔云

資料來源：EGCO