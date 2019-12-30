AirPods Pro與16吋MacBook Pro今天上架台灣蘋果官網，最快可於春節前拿到貨。

相信許多蘋果使用者對AirPods Pro、16" MacBook Pro已等待許久了，就在今天稍早蘋果官網正式上架這兩項新品，並且最快農曆年前就可送到你家，想帶新耳機過年的果粉們快手刀下訂吧！

AirPords Pro

蘋果真無線抗噪耳機「AirPods Pro」自發表以來就可說是缺貨不斷，台灣也一直遲遲沒有上市，不過在今天蘋果官網終於上架AirPods Pro，蘋果官方網站售價7,990元，同時官方亦推出免額外付費鐫刻服務，不過現在下訂預計送達時間要等到2020/01/15 - 2020/01/22，同時每個帳號限定購買二個。

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16 吋 MacBook Pro

今年11月中旬發表的16吋Macbook Pro則是預計取代15吋MacBook Pro的新系列，具備16吋Retina顯示器，最高可配備第9代8核心處理器、8TB SSD，建議售價77,900元起。

目前蘋果官網提供的16吋MacBook Pro主要分為二種規格，其一是搭載2.6GHz 6核心處理器、512GB儲存空間、AMD Radeon Pro 5300M繪圖處理，售價77,900元；較高階款式則為2.3GHz8核心處理器、1TB儲存空間、AMD Radeon Pro 5500M繪圖處理，售價89,900元。兩者皆具備太空灰以及銀色兩種選擇，現在下訂最快2020/01/03送達。

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