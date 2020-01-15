在台哥大總經理林之晨的眼中，運動比賽與AR應用，將是5G開台後，最容易讓消費者有感的應用；他觀察，要推廣5G，走「看多少、省多少」模式較有成功機會。

回想一下，2019年最能喚醒台灣人團結意志的體育賽事，莫過世界棒球12強賽。中華隊成功以7：0比數完封韓國，讓許多球迷難以忘懷。

未來，如果還有這種史詩賽事出現，5G能讓你即時從「上帝視角」出發，欣賞選手奮戰的每一瞬間。

運動比賽，為什麼會是2020年台灣5G開台後，最容易讓消費者有感的應用之一？

「球迷的觀看動機是非常強烈的。當一壘出現精采攻防play（動作），坐在三壘側邊的現場觀眾，不見得清楚發生了什麼事情，只能仰賴球場大螢幕重播，而且一旦錯過就沒了。」台灣大哥大總經理林之晨說：「這就是5G能解決的體驗問題。」

憑藉母集團富邦擁有不少資源，台灣大哥大掌握先天優勢，鎖定新莊棒球場做為5G實驗場域。

林之晨表示，多視角轉播不見得需要用5G，但是當球場裡坐滿2萬人，光靠4G沒有辦法支撐這麼大的影像觀看需求。像韓國就已經將5G導入許多體育賽事，讓球迷自由選擇觀賽角度。

另一項林之晨看好的5G發展，則是AR應用。

如果Google眼鏡（Google Glass）過去失敗，原因跟續航力差有關，林之晨認為，到了5G時代，電信商會大量部署小基站（small cell），在雲端上以邊緣運算方式，把結果傳回給設備，可替眼鏡節省消耗電力，甚至能讓AR眼鏡續航力延長至12小時。

不過，這不代表有5G之後，AR眼鏡就會大賣。「消費者不會為了一件事情（一個應用）就去買眼鏡，你的設備價值必須要足夠才行。」他說。

以韓國電信業者為例，LG Uplus和新創公司Eyecandylab合作推出一款手機AR購物應用，觀眾僅需舉起手機對準螢幕，便可看見購物頻道的商品3D模型、彈出式訊息和其他沉浸式內容；還能將物品放在真實空間中，透過點擊AR模型，直接購買商品。

林之晨笑說，假設momo購物網將來也推出自己的5G互動體驗，到時若有3、4成消費者還在使用4G，他們或許會願意補貼網路費用，當民眾打開App時，由系統自動提供5G連線。「這種現象發展到極致，就像用搜尋引擎不用付費，是廣告主幫你買單。」

走「看多少、省多少」模式，較有成功機會

林之晨觀察，台灣的5G發展曲線，將與韓國較為類似。不過，韓國電信業的4G方案多數有流量限制，升級至5G後，可以靠吃到飽方案，吸引消費者上門。相較之下，台灣的4G資費已經走便宜、吃到飽路線，5G的成長空間有限，「畢竟4G已經很夠用了，光靠5G前期速度變快，就要消費者多付費，難度很高。」

幸好到了明年中後，「中高階手機應該都支援5G，那些手機用了2、3年的消費者，正好碰到5G手機潮，成為第一波使用者的機會就很高。」

針對部分國外電信業者採用「流量減免」來推廣5G應用，像是在OTT（線上影音串流平台）平台追劇，不列入行動上網流量計算。林之晨認為，這種方式不適用在有吃到飽上網環境的台灣，反而是看多少小時、就節省多少資費，比較有成功機會。

日前，台灣大與Google聯手開賣智慧音箱，林之晨說，此舉並非看好5G能帶來硬體設備財。他們的出發點是結合凱擘（約101萬用戶）、台灣大寬頻（約54萬用戶）的資源，讓「聲控」成為家庭的中心應用。

「我希望自己不要被5G概念綁住，而是反過來，從消費者角度思考5年、10年後的情境裡，哪些能用5G來提供協助？」這或許正是林之晨希望借助AppWorks力量的原因，若5G將來有機會在食、衣、住、行等領域發揮功能，那麼台灣大哥大將以每年和2至4家新創公司合作的速度前進。

「5G開台前幾年，或許還是讓智慧型手機升級的過程，但誰說5G與物聯網、穿戴裝置的相關應用數量，之後沒機會超越（手機）呢？」

5G能讓你即時從「上帝視角」出發，欣賞選手奮戰的每一瞬間。 蔡仁譯 攝影

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