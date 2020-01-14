在VR眼鏡上看到很棒的內容，不能像Facebook一樣爆炸式傳播，實在「太寂寞」，對YouTube創辦人陳士駿來說，像《黑鏡》的情節，才是AR的未來。

每天早上7點，你吞下一顆藥丸，所有Google的資訊、YouTube的影像就在你的身體裡了⋯⋯我不知道這是5年後、還是10年後的場景，但我想這可能真的會發生。」

談及對未來的想像，YouTube創始人之一陳士駿描述了一幕彷彿在科技寓言劇《黑鏡》中才會出現的場景。乍聽之下或許有點瘋狂、太過科幻，但是身處在一支iPhone就能顛覆世界的時代，陳士駿笑說，「5年後的事情，真的很難說。」

「不是人要順應科技，而是科技要適應人。YouTube、Google搜尋、電子書、Maps的出現，沒有產生新的問題，人類面臨的問題都還是一樣，只是解決方法愈來愈簡單。」

數位內容的未來會是什麼模樣？陳士駿從他最熟悉的「影片」說起。

YouTube在全球用戶已經超過10億人，幾乎占了三分之一的網路人口。它改變的並不是人們長年來對內容的需求，只是讓觀看方式變得隨時隨地、更簡單。對創作者而言也是一樣，他們要解決的問題也沒變，還是「一個有才華的人，要怎麼被看見？」而YouTube走過近15年，無疑優化了內容的供需模式。

「它讓競爭機制更公平，任何人都能上傳影片，都有機會被世界看見。小賈斯汀（Justin Bieber）也是在YouTube上翻唱歌曲，在加拿大被挖掘。不過，要成為一個『巨星』也愈來愈難，因為你要競爭的對象，是全世界。」

循著用簡單方式解決問題的思路，陳士駿看待被稱為「下一個世代的內容」的XR（虛擬實境VR、擴增實境AR、混合實境MR的統稱）時，還是以觀看的介面是否自然、直覺、不費力，為評判其未來走向的標準之一。

但即便裝置愈來愈輕薄，5G也大幅加強了雲端運算的能力，關於熱議許久的VR，陳士駿還是打了一個大大的問號。

「我家也有VR眼鏡，但無論是在自己家裡，還是在VR電影院，這項技術都需要一個特別的情境、特別的裝置才能使用。」這將成為VR無法像其他消費性電子產品般「爆炸性成長」的關鍵原因。

即使市調機構Gartner預測，2020年全球消費者為AR、VR頭戴式裝置支出的金額將達106億美元，相較2019年成長48%，但要邁向普及，還有很長一段路。

若Facebook、Twitter成功的條件是智慧型手機普及和4G，缺一不可；照搬到VR身上，就算有了5G，如果承載VR內容的裝置不到位，也難以形成「社群」。

「當我在VR眼鏡上看到很棒的內容，不能像Facebook一樣爆炸式傳播，一次分享給20個朋友或一天累積幾百萬觀看次數。」在陳士駿眼裡，VR實在「太寂寞」，我們離《一級玩家》的世界，真的還很遙遠。

像《黑鏡》的情節，才是AR的未來？

相反地，談起AR，卻讓陳士駿雀躍不已。

從寶可夢問世，消費者開始熟悉AR技術，到現在一打開Google Maps，就算看著路線圖，還是搞不清楚東南西北，但是只要打開AR功能，就能用實景更直覺地幫你指路。「我要開一間公司前都會問自己：我有什麼問題？哪一項科技可以解決它？AR未來的可能性真的很大，不只是娛樂，對生活是真的有幫助。」

陳士駿接著說，「我不知道下一個『Big Things』是什麼，但AR就是給你一個理由，可以跟外界接觸，不是只是待在房間裡滑手機，擴增（Augmented）增加了你跟現實接觸的動力。」

當矽谷「鋼鐵人」馬斯克（Elon Musk），已經發明了可以植入大腦的晶片，未來還想真正開發出一款「人類電腦」，陳士駿的想像是：AR不見得需要手機、眼鏡，或許根本不需要任何「特意」的裝置，說不定只要一副隱形眼鏡、一顆植入腦中的晶片，就能毫不費力地，進入另一個虛實整合的世界。

VR眼鏡上看到很棒的內容，不能像Facebook一樣爆炸式傳播，我們離《一級玩家》的世界，還很遙遠。 蔡仁譯 攝影

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