2025年，會有什麼令人興奮的科技應用出現？唐鳳、YouTube創辦人陳士駿、台哥大總經理林之晨等專家揭開未來科技的神秘面紗。
1 YouTube創辦人陳士駿：VR太寂寞，AR將改變你的生活
「每天早上7點，你吞下一顆藥丸，所有Google的資訊、YouTube的影像就在你的身體裡了⋯⋯我不知道這是5年後、還是10年後的場景，但我想這可能真的會發生。」
談及對未來的想像，YouTube創始人之一陳士駿描述了一幕彷彿在科技寓言劇《黑鏡》中才會出現的場景。乍聽之下或許有點瘋狂、太過科幻，但是身處在一支iPhone就能顛覆世界的時代，陳士駿笑說，「5年後的事情，真的很難說。」
「不是人要順應科技，而是科技要適應人。YouTube、Google搜尋、電子書、Maps的出現，沒有產生新的問題，人類面臨的問題都還是一樣，只是解決方法愈來愈簡單。」
數位內容的未來會是什麼模樣？陳士駿從他最熟悉的「影片」說起。
YouTube在全球用戶已經超過10億人，幾乎占了三分之一的網路人口。它改變的並不是人們長年來對內容的需求，只是讓觀看方式變得隨時隨地、更簡單。對創作者而言也是一樣，他們要解決的問題也沒變，還是「一個有才華的人，要怎麼被看見？」而YouTube走過近15年，無疑優化了內容的供需模式。
「它讓競爭機制更公平，任何人都能上傳影片，都有機會被世界看見。小賈斯汀（Justin Bieber）也是在YouTube上翻唱歌曲，在加拿大被挖掘。不過，要成為一個『巨星』也愈來愈難，因為你要競爭的對象，是全世界。」
循著用簡單方式解決問題的思路，陳士駿看待被稱為「下一個世代的內容」的XR（虛擬實境VR、擴增實境AR、混合實境MR的統稱）時，還是以觀看的介面是否自然、直覺、不費力，為評判其未來走向的標準之一。
但即便裝置愈來愈輕薄，5G也大幅加強了雲端運算的能力，關於熱議許久的VR，陳士駿還是打了一個大大的問號。
「我家也有VR眼鏡，但無論是在自己家裡，還是在VR電影院，這項技術都需要一個特別的情境、特別的裝置才能使用。」這將成為VR無法像其他消費性電子產品般「爆炸性成長」的關鍵原因。
即使市調機構Gartner預測，2020年全球消費者為AR、VR頭戴式裝置支出的金額將達106億美元，相較2019年成長48%，但要邁向普及，還有很長一段路。
若Facebook、Twitter成功的條件是智慧型手機普及和4G，缺一不可；照搬到VR身上，就算有了5G，如果承載VR內容的裝置不到位，也難以形成「社群」。
「當我在VR眼鏡上看到很棒的內容，不能像Facebook一樣爆炸式傳播，一次分享給20個朋友或一天累積幾百萬觀看次數。」在陳士駿眼裡，VR實在「太寂寞」，我們離《一級玩家》的世界，真的還很遙遠。
像《黑鏡》的情節，才是AR的未來？
相反地，談起AR，卻讓陳士駿雀躍不已。
從寶可夢問世，消費者開始熟悉AR技術，到現在一打開Google Maps，就算看著路線圖，還是搞不清楚東南西北，但是只要打開AR功能，就能用實景更直覺地幫你指路。「我要開一間公司前都會問自己：我有什麼問題？哪一項科技可以解決它？AR未來的可能性真的很大，不只是娛樂，對生活是真的有幫助。」
陳士駿接著說，「我不知道下一個『Big Things』是什麼，但AR就是給你一個理由，可以跟外界接觸，不是只是待在房間裡滑手機，擴增（Augmented）增加了你跟現實接觸的動力。」
當矽谷「鋼鐵人」馬斯克（Elon Musk），已經發明了可以植入大腦的晶片，未來還想真正開發出一款「人類電腦」，陳士駿的想像是：AR不見得需要手機、眼鏡，或許根本不需要任何「特意」的裝置，說不定只要一副隱形眼鏡、一顆植入腦中的晶片，就能毫不費力地，進入另一個虛實整合的世界。
陳士駿小檔案
現職：矽谷幫有限公司創始人、個人天使投資人
特殊事蹟：YouTube創辦人之一，2006年被Google以16.5億美元收購
2 5G開台後如何推廣？林之晨： 「這樣做」容易成功
回想一下，2019年最能喚醒台灣人團結意志的體育賽事，莫過世界棒球12強賽。中華隊成功以7：0比數完封韓國，讓許多球迷難以忘懷。
未來，如果還有這種史詩賽事出現，5G能讓你即時從「上帝視角」出發，欣賞選手奮戰的每一瞬間。
運動比賽，為什麼會是2020年台灣5G開台後，最容易讓消費者有感的應用之一？
「球迷的觀看動機是非常強烈的。當一壘出現精采攻防play（動作），坐在三壘側邊的現場觀眾，不見得清楚發生了什麼事情，只能仰賴球場大螢幕重播，而且一旦錯過就沒了。」台灣大哥大總經理林之晨說：「這就是5G能解決的體驗問題。」
憑藉母集團富邦擁有不少資源，台灣大哥大掌握先天優勢，鎖定新莊棒球場做為5G實驗場域。
林之晨表示，多視角轉播不見得需要用5G，但是當球場裡坐滿2萬人，光靠4G沒有辦法支撐這麼大的影像觀看需求。像韓國就已經將5G導入許多體育賽事，讓球迷自由選擇觀賽角度。
另一項林之晨看好的5G發展，則是AR應用。
如果Google眼鏡（Google Glass）過去失敗，原因跟續航力差有關，林之晨認為，到了5G時代，電信商會大量部署小基站（small cell），在雲端上以邊緣運算方式，把結果傳回給設備，可替眼鏡節省消耗電力，甚至能讓AR眼鏡續航力延長至12小時。
不過，這不代表有5G之後，AR眼鏡就會大賣。「消費者不會為了一件事情（一個應用）就去買眼鏡，你的設備價值必須要足夠才行。」他說。
以韓國電信業者為例，LG Uplus和新創公司Eyecandylab合作推出一款手機AR購物應用，觀眾僅需舉起手機對準螢幕，便可看見購物頻道的商品3D模型、彈出式訊息和其他沉浸式內容；還能將物品放在真實空間中，透過點擊AR模型，直接購買商品。
林之晨笑說，假設momo購物網將來也推出自己的5G互動體驗，到時若有3、4成消費者還在使用4G，他們或許會願意補貼網路費用，當民眾打開App時，由系統自動提供5G連線。「這種現象發展到極致，就像用搜尋引擎不用付費，是廣告主幫你買單。」
走「看多少、省多少」模式，較有成功機會
林之晨觀察，台灣的5G發展曲線，將與韓國較為類似。不過，韓國電信業的4G方案多數有流量限制，升級至5G後，可以靠吃到飽方案，吸引消費者上門。相較之下，台灣的4G資費已經走便宜、吃到飽路線，5G的成長空間有限，「畢竟4G已經很夠用了，光靠5G前期速度變快，就要消費者多付費，難度很高。」
幸好到了明年中後，「中高階手機應該都支援5G，那些手機用了2、3年的消費者，正好碰到5G手機潮，成為第一波使用者的機會就很高。」
針對部分國外電信業者採用「流量減免」來推廣5G應用，像是在OTT（線上影音串流平台）平台追劇，不列入行動上網流量計算。林之晨認為，這種方式不適用在有吃到飽上網環境的台灣，反而是看多少小時、就節省多少資費，比較有成功機會。
日前，台灣大與Google聯手開賣智慧音箱，林之晨說，此舉並非看好5G能帶來硬體設備財。他們的出發點是結合凱擘（約101萬用戶）、台灣大寬頻（約54萬用戶）的資源，讓「聲控」成為家庭的中心應用。
「我希望自己不要被5G概念綁住，而是反過來，從消費者角度思考5年、10年後的情境裡，哪些能用5G來提供協助？」這或許正是林之晨希望借助AppWorks力量的原因，若5G將來有機會在食、衣、住、行等領域發揮功能，那麼台灣大哥大將以每年和2至4家新創公司合作的速度前進。
「5G開台前幾年，或許還是讓智慧型手機升級的過程，但誰說5G與物聯網、穿戴裝置的相關應用數量，之後沒機會超越（手機）呢？」
林之晨小檔案
現職：台灣大總經理、AppWorks董事長暨合夥人
學歷：美國紐約大學史登商學院企管碩士
特殊事蹟：台灣大領軍，號召百家企業夥伴籌組「5G超盟」；宣示超5G策略，目標以10到15年的時間，建構出生態系與東南亞級的國際企業。
3 佳世達董事長陳其宏：人機協作更優化，大供應鏈革命要來了
佳世達集團近年來推行大聯盟大艦隊戰略，轉向智慧醫療、智慧製造等六大智慧產業布局。其中，智慧製造扮演了重要角色，累積40～50年製造經驗，現在不僅自用，也把經驗轉化為解決方案賣出去。
2019年，佳世達位於桃園的工廠，獲官方公證機構精密機械研究發展中心（PMC）認證是台灣第一家人機協作安全工廠；隨後再導入的觸覺機器人，也是台灣首創。
「人機協作談的是效率和安全。」佳世達董事長陳其宏說，桃園廠現在一條產線，是由20個工作站串連而成，其中11個是機器手臂，再配合9位員工一起工作。換算之下，自動化配置是55%，剛好是最佳生產力。未來隨著技術進步，最佳配比還有機會提升。
你要多少智慧配比？菜單隨選
透過在自家工廠導入最先進的智慧製造，累積實務上的操作，讓陳其宏對於智慧製造藍圖，有了更清晰的想像。在他心中，智慧製造是一個不斷優化的過程，目標是由三張大圖像組合而成：第一張是兩岸三地互補模式，第二張是解決品質痛點，第三張則是拉高自動化。因此，佳世達推行的智慧製造，不是放棄中國或東南亞廠區大量製造的低成本優勢，而是思考如何跟台灣互補：中國做工單量極大的產品，產線每更換一次製作商品的準備速度是30分鐘；台灣則專做精密複雜度高產品，量少多樣，換線頻繁，換線一次只要3分鐘，速度快10倍。
換句話說，智慧工廠因應生產商品複雜度、數量多寡、品質要求度勢必有所不同，而不是把所有工廠全面高科技化這樣簡單。而為了在智慧製造站穩領頭羊地位，佳世達下了許多苦工，力求效率的持續優化。「我一定要強調實務性，花俏我們也可以做到，但是效率會下降。」
「我們是真的每天在生產，不是示範線喔！」如今，在桃園廠內，大量訂單由流水線製造，少量多樣的產品則由細胞式生產（cell production）工站處理，一個多功能機器人可以負責三站工序任務，可以移動，挑戰性也更高。
這座工廠，不僅肩負佳世達核心製造事業體「顯示器」的生產任務，也已成為新事業體向客戶推銷智慧製造解決方案的最佳樣本。每當團隊去向客戶簡報，客戶不清楚目標或指標該怎麼設、工廠該多智慧，「來來來，請他們來看（佳世達工廠），看你要選智慧化30%還是50%？我們給你勾選，報價也不同。」
智慧工廠最關鍵的，是如何導入人工智慧（AI）。陳其宏坦言，AI工廠才剛開始，還要幾十年進步，才能達到「人類智慧」等級，但他相信會愈來愈好。
舉例來說，佳世達人機協作生產線員工，已經從原來的31位，降到12位，人力減少61%，生產效益提升80%，生產坪效增加52%，讓投資效益兩年內回收，未來這些數字還將持續改善。
隨著智慧工廠不斷優化，陳其宏認為，到了2025年，人機協作的配比還會改變，生產效率跟品質也會再提升。
儘管智慧工廠現階段已經能夠做到預測設備何時會壞、何時要提前保養，不過，陳其宏也說，未來在生產環境的安全監測、智慧倉儲如何更快速備料等方面，還有進步空間。
談及智慧工廠的未來願景，陳其宏說，智慧製造的極致境界，「就是量身訂做！」就算消費者直接下單一台個人化產品，工廠也可以一張工單就只做一台，但因為必須零瑕疵（壞一台就是瑕疵率100%），費用就要貴一點。
「跟電影演的一樣，未來所有想像都會發生，只是要花10年或20年，我們都將看到。」陳其宏說。
陳其宏小檔案：
現職：佳世達董事長
經歷：明基電通產品技術中心總經理、明基電通數位媒體事業群總經理、佳世達總經理等
學歷：美國Thunderbird商學院管理碩士
特殊事蹟：2019年獲選有企業家奧林匹克之稱的「安永企業家獎」
4 5G讓虛擬像真的！唐鳳：「共同在場」 是2025最令人期待的事
「當你看未來的時候，不是說去預測未來；而是透過我們每天的工作，一點一滴把未來的樣子帶到社會上。」面對科技發展對未來生活的影響，主管數位科技業務的行政院政務委員唐鳳說，雖然可能有點科幻的味道，卻是可以藉由整個社會的更多對話，一起創造出來的。
科技可能帶來「好處」，也可能有一些「副作用」，但是「當你參與未來的創造，自然會對未來比較有安全感。」她這樣說。
展望2025年，最期待的未來科技應用會是什麼？ 唐鳳的第一個答案是「共同在場」。
回顧過去5年，4G、光纖及行動通訊的發展，已經讓人可以隨時隨地打開手機直播，某種程度上實現了共同在場。在未來5年，5G的發展則會讓AR、VR更加順暢，讓人分不出虛擬與真實的差異。
「未來很多場景，網路是真的可以取代馬路。」唐鳳說，達文西手術就是最好的例子（手術時，主刀醫師坐在遠端的控制艙中操作手術，不必站在病人身旁）。儘管現在遠距手術必須在特別布建的網路環境裡，才可以做到讓醫生與病人「共同在場」，但是5G的發展將可以讓「共同在場」的場景更加多元、普及。
用「公民素養」解科技副作用
雖然，VR可以做到共同在場的體感，也可以讓人完全在自己架空的世界裡，獲得虛擬的滿足，但也有可能「他就不跟人互動了。」唐鳳認為，在虛實空間整合上，人格身分的一致性格外重要；也就是說，無論在網路上或是現實中，人格身分必須是同一個個體。
雖然現在許多社群是鼓勵參與者去創造一個匿名身分。但唐鳳認為，這也不見得是一件壞事。只要網路也可以讓人們具體參與、創造真實世界的公共事務，人就比較不會覺得自己置外於這個社會，進一步產生網路成癮的問題。
唐鳳舉例，像是在英國的公部門就設有「孤獨部長」，來解決科技造成的人群疏離問題。在台灣，我們的公部門也有通過某些專案，去把網路社會營造的更理想。
另外，網路使得每一個人都有機會成為自媒體，假資訊（惡意的虛假內容）的製造與散播也達到史無前例地容易，而且只會愈來愈嚴重。
如今，合成文字、圖片型態的假資訊已經非常普遍，基於Deepfake（深度偽造）技術的「影音同步合成」應用，在2019年也趨於成熟，成為目前最讓人擔心的假資訊形式。
面對這個現象，唐鳳認為，人們會漸漸理解，眼見不一定為憑、有圖不見得有真相。「如果大家都有很好的媒體素養，Deepfake不是大問題，因為大家都理解到，變造是非常容易的事情。」
唐鳳舉例，在教育部的「媒體素養教育資源網」上，就有發布各種教材、教法，讓各個學習階段的老師與學生，都可以快速取得媒體素養相關的資訊。
當每一個公民都認知到自己是一個傳播者的角色，加強媒體素養、參與公眾事務，將是面對未來假資訊衝擊的重要解方，這也是政府公部門積極參與的項目之一。
唐鳳小檔案
- 現職：行政員數位政務委員
- 特殊事蹟：美國《外交政策》(Foreign Policy)期刊評為「2019年度百大全球思想家」