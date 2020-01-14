50年製造經驗的佳世達目前自動化配置達到55%，不但自用也將經驗設計成解決方案賣出。陳其宏董事長對於智慧製造有三張藍圖，目標要達到「量身訂做」也能做。

佳世達集團近年來推行大聯盟大艦隊戰略，轉向智慧醫療、智慧製造等六大智慧產業布局。其中，智慧製造扮演了重要角色，累積40～50年製造經驗，現在不僅自用，也把經驗轉化為解決方案賣出去。

2019年，佳世達位於桃園的工廠，獲官方公證機構精密機械研究發展中心（PMC）認證是台灣第一家人機協作安全工廠；隨後再導入的觸覺機器人，也是台灣首創。

「人機協作談的是效率和安全。」佳世達董事長陳其宏說，桃園廠現在一條產線，是由20個工作站串連而成，其中11個是機器手臂，再配合9位員工一起工作。換算之下，自動化配置是55%，剛好是最佳生產力。未來隨著技術進步，最佳配比還有機會提升。

你要多少智慧配比？菜單隨選

透過在自家工廠導入最先進的智慧製造，累積實務上的操作，讓陳其宏對於智慧製造藍圖，有了更清晰的想像。在他心中，智慧製造是一個不斷優化的過程，目標是由三張大圖像組合而成：第一張是兩岸三地互補模式，第二張是解決品質痛點，第三張則是拉高自動化。因此，佳世達推行的智慧製造，不是放棄中國或東南亞廠區大量製造的低成本優勢，而是思考如何跟台灣互補：中國做工單量極大的產品，產線每更換一次製作商品的準備速度是30分鐘；台灣則專做精密複雜度高產品，量少多樣，換線頻繁，換線一次只要3分鐘，速度快10倍。

換句話說，智慧工廠因應生產商品複雜度、數量多寡、品質要求度勢必有所不同，而不是把所有工廠全面高科技化這樣簡單。而為了在智慧製造站穩領頭羊地位，佳世達下了許多苦工，力求效率的持續優化。「我一定要強調實務性，花俏我們也可以做到，但是效率會下降。」

「我們是真的每天在生產，不是示範線喔！」如今，在桃園廠內，大量訂單由流水線製造，少量多樣的產品則由細胞式生產（cell production）工站處理，一個多功能機器人可以負責三站工序任務，可以移動，挑戰性也更高。

這座工廠，不僅肩負佳世達核心製造事業體「顯示器」的生產任務，也已成為新事業體向客戶推銷智慧製造解決方案的最佳樣本。每當團隊去向客戶簡報，客戶不清楚目標或指標該怎麼設、工廠該多智慧，「來來來，請他們來看（佳世達工廠），看你要選智慧化30%還是50%？我們給你勾選，報價也不同。」

智慧工廠最關鍵的，是如何導入人工智慧（AI）。陳其宏坦言，AI工廠才剛開始，還要幾十年進步，才能達到「人類智慧」等級，但他相信會愈來愈好。

舉例來說，佳世達人機協作生產線員工，已經從原來的31位，降到12位，人力減少61%，生產效益提升80%，生產坪效增加52%，讓投資效益兩年內回收，未來這些數字還將持續改善。

隨著智慧工廠不斷優化，陳其宏認為，到了2025年，人機協作的配比還會改變，生產效率跟品質也會再提升。

儘管智慧工廠現階段已經能夠做到預測設備何時會壞、何時要提前保養，不過，陳其宏也說，未來在生產環境的安全監測、智慧倉儲如何更快速備料等方面，還有進步空間。

談及智慧工廠的未來願景，陳其宏說，智慧製造的極致境界，「就是量身訂做！」就算消費者直接下單一台個人化產品，工廠也可以一張工單就只做一台，但因為必須零瑕疵（壞一台就是瑕疵率100%），費用就要貴一點。

「跟電影演的一樣，未來所有想像都會發生，只是要花10年或20年，我們都將看到。」陳其宏說。

賀大新攝影

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