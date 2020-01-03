2020年適合創業嗎？從以下4個想在中國創業的案例，娓娓道出創業環境的挑戰。

創業難，難於上青天，無數身影在創業大潮中倒下，但依然擋不住前仆後繼的追夢人。

這一兩年來，「站在風口上，豬都可以飛起來」的口號逐步淡出人們的視線，而「風過去了，摔死的都是豬」則被越來越多的創業者、投資人奉為經典名言。

電子煙、虛擬貨幣、無人零售、生鮮電商……一個又一個賽道起風了，成為「風口」，創業者殺入爭奪門票、資本湧入搶占地盤，然而風停了，創業者黯然退場留下一片狼藉、資本如泡沫般消失。

這在一定程度上挫傷了網路創業的熱情。

據時代數據創業公司數據庫統計，2019年前11個月，創業公司新增1,427家，倒閉327家，失敗比例為22.91%；而2018年前11個月，創業公司新增7,620家，倒閉458家，失敗比例為6.01%。

鋅刻度調查發現，創業者或者想創業的人都對大環境、創業方向的認識更為深刻，也對未來的預估更為保守。

而知乎上有一個提問：「2020年的創業風口是什麼？」，多數創業者、觀察者的回答都很悲觀，「什麼風不風口，但凡是能免費的擺在明面上說的東西，基本上就過了紅利期了。」

2020年創業，大不易。

案例一：缺乏企業護城河

34歲的魏旭亞是一名資深工程師，曾效力於某一線大廠。

2016年4月離開一線城市，回到湖南省某三線城市，魏旭亞樂悠悠地打著一份工：「工資低了差不多65%，不過也清閒下來，躺著真舒服。」

回家的目的，就是為了買房、結婚、生子，人生三大事魏旭亞一氣呵成：「以前一個人，總感覺錢花不完，或者說沒有時間花錢，2018年家裡添丁之後開支大了起來，開始接點APP開發的私活。」

魏旭亞沒有想過主動創業，但機會主動找上了他。

2019年12月9日，一個總部位於上海的公司邀請魏旭亞一起創業：針對其所在的下沉市場（編按：指三線以下城市及農村地區的市場），開發、營運一家同城生活網站。

起初，魏旭亞認為這是騙子：「創業，我是門外漢，為何突然找上我？」

更為關鍵的是，同城生活不是一個新穎的項目，早早就有諸多先驅進行探索，不過多數成為先烈，如今披上下沉市場的外皮，就又能煥發生命力？

兩天之後，對方登門拜訪，雙方約在一個咖啡館見面，坐下只寒暄了一兩句，對方就直入正題、拿出厚厚的一扎企劃書，翻看之後魏旭亞才打消了顧慮，知曉一分錢不出即可佔47%的股份，內心有了一絲波動：「你們打算前期投多少？」

對方報了一個七位數，這個數字沒有超過魏旭亞預期，但也勉強夠用，魏旭亞沒有當場應承下來，而是表示再考慮一下。

離開咖啡館後，天空飄起淅淅瀝瀝的小雨，魏旭亞一邊沿著馬路走，一邊思考：「真要幹，就必須離職全身心投入，但這個項目只有第一階段（5個月），如果融不到資，很可能就沒有第二階段了。」

47%的股份不是那麼好拿的，對方只出第一筆啟動資金，企劃書落地執行、後續融資都要靠自己，換言之要靠技術、人脈等入股。

魏旭亞收到的創業規劃 鈦媒體

創業是要擔風險的，畢竟富貴險中求。

魏旭亞動用了人脈，請教了方方面面的人，也了解了當下的創業環境：「問了一圈，已創業的多數勸遠離，有創業打算的多數已取消，我也打了退堂鼓。」

一個朋友向魏旭亞訴苦他的公司剛剛死掉：「too young，too simple，沒有早點聽投資人的話賣掉公司，否則現在人都在巴厘島度假了。」

最終，魏旭亞告訴鋅刻度，他打消了2020年離職創業的念頭：「類似瞄準下沉市場的項目特別多，一窩蜂地往上，拼得是什麼，算來算去都沒有『護城河』。」

魏旭亞不是個例，多名業內人士向鋅刻度表達了同樣的看法：下沉市場雖然體量龐大，但那是網路巨頭的主戰場，中小創業者在夾縫中求生存，且創業項目同質化嚴重，一味模仿、缺乏創新，這樣創業失敗的概率較大。

案例二：穩定的盈利模式才能獲得融資

相比魏旭亞，王沐的創業起點更高。

2003年從上海財經大學碩士畢業後，王沐就職於一家股份制銀行的成都分行，從基層慢慢做起成為幹部，積累了不少資源與人脈，又於2017年離開銀行，加入一家私募基金投資管理部做總監。

上述背景被一家在線教育賽道的創業公司看中，邀請王沐加入初始團隊，成為一名創業合夥人，主要負責為公司拉融資以及為將來IPO做打算。

「說是創業合夥人，實際就是打工的『升級版』，成功了才可以拿到乾股。」王沐一眼看穿了邀請的本質。

彼時，王沐手中拮据，對邀請有點心動。

王沐有過兩段婚姻，撫養兩個孩子，要還3套房房貸，儘管成都房價不比北上廣深，但負擔也輕不到哪兒去：「主要是2018年為了改善生活，又買了一套聯排別墅，現在手中的餘錢才3萬元，怕隨時支出，都不敢去理財。」

心動歸心動，謹慎歸謹慎，王沐刻意調查了在線教育賽道的現狀，心一點點向下沉。

據「企查查」數據顯示，2019年共有1.2萬家教育機構關停；好未來、新東方在線、網易有道等在線教育頭部公司都出現了虧損，且虧損在加劇，無改觀的趨勢；滬江網校屢屢衝擊資本市場，卻遲遲未成功獨立IP，公司創辦人從而因為對賭協議被踢出局……

邀請王沐的創業公司，處於賽道第二梯隊末，也存在獲客成本高、變現渠道單一、盲目擴招等普遍的問題。

對王沐的質疑，創辦人並不迴避公司正面臨現金流緊張：「越是這個時候，越是需要燒錢，只有砸了別人的鍋，才能吃上別人的飯。」

具有銀行、私募雙重背景，朋友圈中不乏VC人士，王沐的確有能力尋找融資渠道，也善於與投資方打交道，但其依然對融資不樂觀。

王沐告訴鋅刻度，「在線教育有一個特點，就是能提前收一筆學費，將這些學費預收款算作收入的話，就可以粉飾報表，之前可以用這招忽悠投資人，現在市場降溫了，投資人也不吃這一套了。」

如今，穩定的、持續的盈利模式成為融資最有力的敲門磚，但在線教育賽道的公司恰恰缺乏這個條件。

「倘若融資容易，又何必找上我。」王沐陷入是否需要去合夥創業的猶豫中。

案例三：創業門檻低，競爭者環伺

魏旭亞直接謝絕創業，王沐對創業舉棋不定，皆因門檻較高，而更多的人選擇的是創業門檻較低的賽道。

來自廈門的湯凌，就打算2020年透過社群帶貨創業。

社群帶貨，不是新鮮事物，也缺乏技術含量，因此賽道頗為擁擠，甚至有的人已經出現對透過微信群、QQ群、朋友圈等渠道賣貨出現了反感。

面對鋅刻度的疑問，湯凌沒有動搖創業的決心：「餐飲好歹是一年超4兆元人民幣的大市場，容得下我討生活，你看看街上那麼多賣早點的，他們又有什麼『護城河』？也未見肯德基早餐一統江湖。」

湯凌創業，也是有底氣的。

湯凌原本是一名資深北漂，2018年年底離開網路行業後，回到廈門老家打工：「馬上40了，工程師是當不成了，找了一份影片審核員的工作湊合著。」

此時，其姐夫成功移民澳洲，置辦了一些不動產，其中就包括一家酒莊，並給國內的親戚朋友陸陸續續寄回來一些自家釀造的紅酒。

品過之後，湯凌與老婆有了其他心思：「紅酒味道可以，說不定賣得出去。」

他們兩口子一共收到4箱紅酒，自家喝了2瓶，餘下22瓶在同事與朋友間半賣半送，沒有想到好評如潮：「姐夫純粹是玩票，我們也就當一個副業。」

陰差陽錯，湯凌的副業上了路，他與老婆兩人既是員工又是老闆，拿貨賣貨送貨，全程一條龍服務。

「這樣太累了，雙頭不討好，要做就安心做。」到了2019年第四季度，他們兩口子打算雙雙離職創業，「原本想在電商平台花錢買店，一了解發現資料齊全、有模有樣的至少要花15萬元人民幣（約新台幣64萬元），如果開一家新店鋪，前期鋪墊耗時又長了些。」

湯凌備的紅酒 鈦媒體

這樣一來成本太高了，他們的大部分啟動資金都投入備貨了，乾脆，就走社群路線：「掐指一算，離百年老店還有99.9年。」

一名營運社群的資深人士告訴鋅刻度：入行門檻低，競爭一向很激烈，沒有好的產品，生命週期不長，就算有好的產品，也要謹防低價競爭以及假貨的衝擊，更為重要的是這一行，每年都會湧現諸多成功者，但天花板明顯，很難大富大貴，也難以走出創業明星。

案例四：看準5G機會，投入原創影音

相比社群創業，內容創業的門檻更低，起步條件僅需要一個人、一台電腦，因此從來不缺夢想者，也從來不缺後入者。

周迪水是A股市場的老玩家，在2015年上半年牛市階段頭腦一熱，離職成為一名職業投資人，之後熊市接踵而來，周迪水被搞得焦頭爛額。

收入不穩定，成為家庭矛盾爆發的導火索。

周迪水時常與老婆發生口角，後者勸老周找份正經工作：「一天在家呆著，像啥樣。」

可周迪水習慣了股市的節奏，回不去朝九晚五的生活。

2018年，周迪水嘗試在微信公眾號上寫原創股市評論文章，然而不願意每天2,000字的內容創作，也無法做到每天或者定時更新，三天打魚兩天曬網，最終不了了之。

不過，同批試水內容創作的股友，卻有人堅持下去，獲得持續的收益，需知優質原創內容倍受網路平台的推崇，獎勵渠道多元化。

轉折出現在2019年下半年，踩雷東旭光電，一支股票令周迪水的資產縮水91.7萬元（約新台幣396萬元），投資越來越不好做了：「今年算是血虧了，炒股為生太難了。」

周迪水，萌生了專注於投資領域原創內容創業的念頭，與朋友、粉絲深入溝通之後，決心今年嘗試向原創影片創作方向探索：「圖文領域玩投資的大咖多了去，為搶地盤早已爭得頭破血流，而影片領域尚未固化。」

對這個觀點，業內也持認可的態度：2020年5G普及力度更大，4K高清影片、Vlog影片、一分鐘長影片等需求有可能持續爆發，留給內容創業者的機會很多。

IMT-2020（5G）推進組發布的《5G新媒體行業白皮書》，預測隨著5G網絡的商用，到2022年中國將成為全球最大的超高畫質影片消費市場。

周迪水告訴鋅刻度，他創業的第一步就是下週換一部支持4K 60幀影片錄製的手機。

創投也缺錢！2020成為創業與投資分水嶺

2020年，風投對投資項目審視更為苛刻，促使創業者對自我提出更高的要求。

張華是一名風投機構的「老兵」，他告訴鋅刻度，當前業內廣為流傳一個段子：「超過三分之一的投資機構已名存實亡，前些年靠運氣賺的錢，2019年都憑本事虧完了。」

這折射出創投圈的悲觀，資本寒冬短時間無法改變。

去年11月4日，張華出差華南某城市，約見一位此前趣味相投的同行，得知同行已於兩三天前跳槽，從一家專注新零售、網路醫療的風投，轉入一家專注半導體、信息與技術的風投：「上個公司差不多就剩老闆一個人撐了，他也就專門去跑資金，現在也沒有人提什麼新零售了。」

是的，風投也會缺錢。

這也導致風投對創業項目尤為謹慎，錢要花到刀刃上成為行業的共識。

前不久，經緯中國創始管理合夥人張穎在微博指出：「我們只會繼續加碼支持那些數據持續給力，創辦人明顯在快速成長的潛力公司。對於投錯了且我們徹底失望的經緯系公司，不再把更多新錢浪費。」

據「企查查」顯示，經緯中國2019年投資了35個項目，而2018年則投資了53個項目，投資數目在減少，投資頻率在放緩。

此背景下，風投對商業模式更為看重，張華感嘆：「那些過於依賴輸血、缺乏自我造血功能的公司，不再受青睞，2020年資源會傾斜至現金流較好、擁有閉環模式的公司。」

賽富亞洲投資基金創始管理合夥人閻焱也認同這個說法：「 燒錢模式已經被市場唾棄 。」

簡而言之，2020年創業要避免浮躁、沉下來接地氣，方能吸引風投的矚目。

網路時代，人人皆可創業，倘若不想成為分母、成為韭菜從而血本無歸，就要在資金、團隊、營運、產品等方方面面做好準備，解決問題、完善問題，尋找一條適合自我的生存之路。

不盲目、不畏懼，創業的目的是實現人生的價值，這條道路曲折，但心要充滿希望。

作者：鋅刻度 陳鄧新

本文授權轉載自：鈦媒體

責任編輯：江可萱、陳映璇