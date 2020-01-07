隨著元旦的曙光，台灣正式踏入5G元年。5G議題也是去年國內外科技大展、各大論壇最火熱的主題。然而邁入5G時代，何為企業競爭攻略的關鍵？人才是也！

想像幾年內將發生的場景：10秒下載完4K電影、名醫跨國進行遠端手術、喝醉後無人車安全送到家、和外地朋友可以異地合體敘舊、機器人沖調咖啡還可以邊收訂單，各種未曾實現的便利生活，透過5G都將做的到。

5G大頻寬、低延遲、海量連結的特性，將帶領消費者體驗十倍飆速時代，而5G與「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）技術合體打造的新風景已然展開。

AR、VR將廣泛運用在服務、生產、醫療、娛樂、公共建設等場景，不只日常生活將被徹底改變，產業領域的界線也逐漸模糊，甚至消失；破壞性創新者不斷搶進市場，企業的競爭優勢可能隨時被顛覆。面對這樣複雜的競爭環境，企業該如何因應，如何突破？（推薦閱讀：當數位轉型成為一股無法抗拒的浪潮，組織該如何調整才能「站在浪頭上」！）

一杯咖啡，看見5G時代人才

一年半前，我從美國返台出任遠傳電信轉型長一職。由於過去工作經驗都在美國，很希望能快速、接地氣地融入台灣職場。首先感受到的是「同文同種」的溫暖，再來就是使命必達、拘謹慎為的員工團隊，所以有了「Chee's coffee」的想法，希望透過與同仁喝一杯咖啡的時間，了解他們的痛點，和對公司的期望，希望能更了解同仁，與同仁更親近。

全公司的同仁只要想跟我喝咖啡，都可以來約我的時間，不限主題、不需事先提交說明或報告；除了我之外，不會有其他人在場，名副其實地一對一（One on One）喝咖啡談心。

剛開始報名狀況出乎意料地踴躍，一面欣慰自己形象還算親民，一面擔心會不會是員工「冤情」眾多造成。結果超過50場咖啡巡迴下來，讓我見到的卻是，不同部門、職等的同仁，有的略帶靦腆地訴說委屈，或對轉型提出疑問；有些熱切地侃侃而談對組織的觀察、對公司的期許，不論是點出作業盲點、提供流程改善方案。還有許多尚在萌芽的創新發想，都讓我看到數位轉型帶來的職場焦慮，也同時見證了：擁有 「3跨4向」 能力、和公司一起邁向5G時代的人才，存在於公司的各個角落。

「3跨4向」不忘以人為本、將心比心

「3跨4向」指的是 ——「跨業、跨域、跨界」與「數位能力、敏捷思考、理解溝通、國際運作」4個面向的能力。

多元化發展在過去可能是眾多經營策略選項之一，但是現在，「多元」幾乎是每個事業體的本質，「斜槓力」成為現代職場核心能力，5G時代的人才守備範圍（domain）必須橫向開展，跨不同領域知識，融合多面向思考，才能構思未來的發展。

在未來5G帶動的數位變革下，企業追求的人才，除了要有跨領域的專業能力，更要具備高度同理心，以人為本、將心比心。 George Rudy via shutterstock

然而 「3跨4向」人才的核心價值，在於最終孵化出的產品服務是否能觸動人心、解決痛點，無論技術多麼華麗，能否協助人們改善生活，才是團隊能夠歡呼成功的指標。

所以，雖然5G帶我們邁向又一個科技的里程碑，企業主管們追求的人才，除了擁有「3跨4向」的能力，更要具備高度的同理心，以人為本，將心比心。

面對數位轉型掀起的職場集體焦慮，更凸顯企業開放溝通，和建立員工信任的重要性。而一個企業的員工如果不能勇於表達，遑論創新。轉型對於企業裡的員工各有不同意義和執行方式，不能一言蔽之，讓員工無所適從。

組織內的目光多聚焦在扛業績的明星業務、研發創新產品的技術專家，但其實推動組織穩健運作的行政人員、第一線面對消費者的門市人員，以及無論晴雨都要確保全台網路順暢的工程師，都是企業的隱形要角，齊力讓這個企業向下根穩、向上開枝，長出繁花茂葉。

當你對事物充滿好奇、永遠保持多元思考與強烈學習動機，且待人處事以人為本、將心比心，工作時觀察現象、思考問題，並務實地全力以赴每項任務，如此一來，你就會發現「3跨4向」能力已是水到渠成，進而成為5G時代不可或缺的人才。

任何職員扮演的角色都有其關鍵價值，如戲劇巨擘史坦尼斯拉夫斯基所言：「沒有小角色，只有小演員」，這也是我與同仁一對一喝咖啡後最深刻的感受，體認到5G時代企業的關鍵決勝點，仍是「人才」，遠傳正是由這些人才所組成。

責任編輯：陳建鈞

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