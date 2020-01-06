美國政府為防其人工智慧技術外流，明文限制人工智慧（AI）軟硬體的出口，希望避免敏感技術應用落入中國等競爭國家之手。

人工智慧（AI）技術在各國如火如荼的快速發展，因其應用之廣泛，宛如另一種的軍備競賽。根據《Reuters》報導，美國政府為防其人工智慧技術外流，明文限制人工智慧（AI）軟硬體的出口，希望避免敏感技術應用落入中國等競爭國家之手。

此法規是美國商務部根據2018年所制定的《出口管制改革法》（Export Control Reform Act, ECRA）而訂立，該法案要求商務部需明文規定限制「對美國國家安全至關重大新興技術的出口」，強化美國公司向中國等競爭國家出口敏感技術時，因經濟和安全因素考量的所需規範。

法規在公告中也說，政府認為立即實施這些限制是符合美國的國家安全利益的做法，同時也希望公眾可針對增加限制項目提出意見。法規在今日（1月6日）生效後，出口相關產品的美國公司必須先申請許可才能將產品銷往海外，例如衛星影像軟體公司，但這個出口限制並不包括外銷加拿大。

華府智庫戰略暨國際研究中心（Center for Strategic and International Studies, CSIS）的技術專家詹姆斯·路易斯（James Lewis）表示：「美國政府希望阻止美國公司協助中國製造更優異的AI軍事產品。」這個限制出口的規定，包含軍方及民間所製造的感應器、無人機、和衛星中，所搭載的自動化定位所使用的軟體，因此由政府出面積極防備具人工智慧硬體和軟體的出口，將可減少對美國人工智慧發展的影響預期將會受到相關產業的支持。

《Reuters》在報導中說，商務部正制定一系列詳細的規定，以限制美國公司對AI相關產品的出口。目前共和黨和民主黨議員均對此法規的實行進度緩慢而感到憂心，而正敦促商務部加快進程。

責任編輯：蕭閔云

資料來源：Reuters、The Verge