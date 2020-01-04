小米的智慧攝影機爆出嚇人的安全漏洞，竟會監看到不認識家中的影像，Google也因此緊急中止智慧服務合作。

透過一支手機、一台智慧音箱，便能控制家中所有的家電，甚至是遠端監測家中狀況，消費者對這樣的場景習以為常，但方便之餘，若個人與家庭資訊會「莫名外流」，則成了一場隱私災難。

Google與小米的智慧家庭合作，目前就出現如此的詭異情況。

1月初，一名美國網友在社群論壇Reddit上貼文，說自己透過Google Nest Hub的螢幕觀看「米家智慧攝影機」影像時，畫面裡看不到家人畫面，反而有「好幾個陌生人」。

小米攝影機「出包」的影像不只源自一個不同的攝影機，而是多個不同的攝影機。 Reddit

這位名為Dio-V的網友說，他最近剛購入一台Google Nest Hub和小米智慧攝影機，兩者互相串接後，攝影機拍到的內容可以直接透過Nest Hub的螢幕查看。

但當他再次開啟該功能後，看到的卻是一連串陌生的影像，包括：封閉的走廊、一個坐在椅子上睡覺的人、一個在嬰兒床裡睡覺的嬰兒⋯⋯等等，全都不是家中會出現的影像。Dio-V還表示，這些影像內容顯示的時間，和自己所在地的時區都不相同。

事後，該名網友也寫信給了Google和小米，引起了Google的重視。Google發表聲明指出，「已經察覺到此情況，並正與小米聯繫以尋求解決方案。同時，我們將暫停所有裝置與小米服務的連結。」

《數位時代》記者實測，目前在Google Home App中已經無法控制先前串接的小米家電，若要操作，會顯示「發生錯誤」的提示。 Google Home App

雖然台灣並未販售Nest Hub，但《數位時代》試圖透過Google Home App操控米家攝影機與小米家電，發現已會顯示「操作錯誤。」Google Home App的第三方支援裝置名單中，也已經找不到小米。

攝影機看到的全是陌生影像！小米官方回應了

針對此事，小米官方今（3）日下午也發布了聲明，除了表示抱歉，強調「用戶的隱私與資訊安全至關重要」外，也詳細說明了出包原因。

小米指出，這起事件是「為了強化攝影機線上串流品質，進行測試導致。」

官方強調，用戶需同時處在：

使用米家智慧攝影機（一般版） 透過Google Nest Hub連結 網路訊號微弱

這三個使用情境中，才會出現這種狀況，機率非常小，全球影響用戶數僅為1044人。

但這樣的回答仍讓大批網友對中國大陸產品安全性感到質疑，甚至有網友調侃，這可能是新推出的「監看鄰居」功能。

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小米官方聲明全文： 小米始終將用戶的隱私與資訊安全視為至關重要的。我們於2020年1月2日獲悉米家智慧攝影機(一般版)連接Google Home Hub時，會有極小機率出現接收到其他Google用戶帳號下攝影機串流畫面的情況。我們對因此而感到不便的用戶深感抱歉。 小米團隊已立即採取補救措施，並修正此問題。據調查，此問題係因於2019年12月26日進行新測試，以強化攝影機線上串流品質。我們已與相關團隊溝通，於2020年1月2日17時暫停該服務並修復了相關問題。 米家智慧攝影機(一般版)連動Google Home Hub功能是小米針對Google智慧家庭系統開發的功能之一，此問題僅限於米家智慧攝影機(一般版)連結Google Home Hub時，且僅發生於訊號微弱的網路情況下，才有極小機率出現。經查有相關使用場景的用戶數為1044人，其中只有極少數可能受到影響；而所有使用米家APP平台連接小米米家智慧攝影機的用戶則不受影響。 目前小米安全中心已與Google溝通並一同修復相關問題，待雙方共同測試確保完善無虞後，我們將適時重新上線該功能。小米始終極度重視用戶的安全隱私，並持續致力於保障用戶權益。

面對敏感的「隱私安全」疑慮，Google和小米合作暫停喊卡

對Google來說，這起事件可能讓他們的智慧家庭生態系發展遭受挫折。

去年11月，Google第一台在台灣開賣的智慧音箱Google Nest Mini正式亮相，主打可以和小米、LG、大同、飛利浦等多個品牌的家電連結，透過Google語音助理來控制，其中小米的可連結裝置最多，高達14款，包括：小米空氣淨化器、米家檯燈、燈泡、電風扇以及智慧攝影機。

在第三方支援列表中，已經找不到小米。 Google Home App

即便小米已經給出解釋，並表示問題已經解決，但Google究竟還會不會恢復、何時會恢復和小米的合作，一切都是未知數，畢竟在「個資」和「隱私權」越發被看中的年代，任何一點小失誤，都可能會大大降低消費者的信任感。

責任編輯：蕭閔云