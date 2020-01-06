在CES上，中國電動車新創拜騰（Byton），正式宣布量產消息，它究竟有哪些創新，能夠對特斯拉構成威脅？

被稱為「中國特斯拉」的蔚來汽車（NIO），去年因為財務吃緊，面臨下市危機；相反的，特斯拉因為解決Model 3產能危機，終於實現獲利。

2020 CES即將登場，汽車科技無疑是一大重點，無論傳統車廠或是新創，產品能否順利量產交付，才是根本關鍵。去年在CES受到外媒關注的中國電動車新創拜騰（Byton），除了持續獲得融資外，首款概念車M-Byte已經正式進入量產階段。

「過去幾年，特斯拉在市場上占據了重要的位置，很多人跟我說，他們已經準備好迎接新的電動車選擇，」本月5日搶在各大廠前舉辦記者會，拜騰執行長丹尼爾·基徹特（Daniel Kirchert ）驕傲地說：「我相信，拜騰將會成為那個選擇。」

內裝搭載大量觸控螢幕，要成為人類生活「第4空間」

為何拜騰敢誇下豪語，它究竟有哪些創新，能夠對電動車龍頭特斯拉構成威脅？

拜騰的電動車M-Byte最突破性的創新在於：其大膽用上48吋的超大螢幕完全取代傳統的儀表板，這一大片銀幕，讓整台車看起來未來感十足。特斯拉的儀錶版、中控台雖然也都數位化，但在外觀上沒有像M-Byte一整片螢幕來得霸氣。

拜騰的電動車M-Byte最突破性的創新，在於大膽的用一整片48吋的超大螢幕，完全取代傳統的儀表板。 高敬原攝影

人車互動的媒介就是螢幕。M-Byte能透過觸控、聲控、人臉辨識、手勢操作與實體按鈕等5種方式跟車子互動，除了儀表板，在中控台、方向盤、後座頭枕也都有配置大片觸控螢幕；這是面目前市面上量產的電動車，非常罕見的配置設計。

除了儀表板，在中控台、方向盤、後座頭枕也都有配置大片觸控螢幕。 高敬原攝影

除了儀表板，在中控台、方向盤、後座頭枕也都有配置大片觸控螢幕。 高敬原攝影

拜騰客戶長夏安德（Dr. Andreas Schaaf）在記者會上表示，「過去大家談論汽車時，都會強調馬力（Horse Power），現在是資料力（Data Power）的時代。」如同現在手機，打電話不再是最主要的功能，車子也不只是用來移動，而是必須與生活結合，而資料能夠讓這一切實現。

他提出「第四空間」概念，也就是讓車子成為家庭、職場、社交以外，人類生活中的重要空間。

首先，儀錶板48吋的超大螢幕上，除了能顯示車速、電量等基本資訊，車上的每個銀幕都能依照需求顯示股票資訊、天氣、日曆等資訊。

無論乘客、駕駛都能設置一組「Byton ID」，上車後透過人臉辨識分辨用戶，在螢幕上顯示客製化資訊。

乘客、駕駛都能設置一組「Byton ID」，上車後透過人臉辨識分辨用戶，在螢幕上顯示客制化資訊。 高敬原攝影

此外，M-Byte還有辦公模式，可以在車輛停妥時，進行視訊會議，並在螢幕上顯示簡報內容。

M-Byte還有辦公模式，可以在螢幕上顯示簡報內容。 高敬原攝影

M-Byte的系統則與Garmin合作，所有數據都能在螢幕上同步，還能與乘客的數據排名競賽。

M-Byte的系統也與Garmin合作，加入健康功能。 高敬原攝影

最後是娛樂功能，拜騰與媒體集團維亞康姆（ViacomCBS）合作，提供大量影音內容給乘客觀賞；特斯拉也有相同作法，提供多款遊戲，讓車主充電時可以消磨時間。

拜騰與媒體集團維亞康姆（ViacomCBS）合作，提供大量影音內容供乘客觀賞。 高敬原攝影

為了豐富自家生態系，拜騰數位工程副總裁Jeff Chung，在記者會上宣布，將推出「開發者計畫（Developer program）」，打造因應自家48吋的超大螢幕介面的應用App。此外，拜騰也將進軍儲能事業，預計家用儲能設備會在歐美先推出，商用儲能則會在日本先開始。

日韓業者都投資，今年開始全球交車

拜騰雖然是一家總部設在南京的中國新創，其成員卻非常多元，由多位曾任職BMW的工程師組成，更大手筆從Google、特斯拉、蘋果等科技大廠挖角員工，是一家非常國際化的電動車新創；不只在2016年剛成立時，引起德國汽車圈一陣討論，更在2018年CES初登場時，成功打響名號。

拜騰大手筆從Google、特斯拉、蘋果等科技大廠挖角員工，是一家非常國際化的電動車新創。 高敬原攝影

有了蔚來汽車（NIO）財務危機的前車之鑑，拜騰執行長基徹特也特別表示，公司獲得多筆融資，資金沒有問題。

去年9月時，他們完成跟韓國零組件製造商MS Autotech簽訂戰略合作協議，其參與的C輪融資也將完成。MS Autotech同時也是特斯拉、韓國現代、德國戴姆勒的供應商，未來將在生產、供應鏈上提供資源。（Model 3單月掛牌數破千台！特斯拉將引進新一代快充站，15分鐘就能充飽）

去年12月，拜騰再跟日本前5大綜合商社丸紅株式會社（MARUBENI CORPORATION）完成戰略合作協議；丸紅參與的C輪融資也即將完成，預計在能源解決方案上成為拜騰的助力。

售價45000美金的M-Byte，去年（2019）十月，已經南京的工廠開始量產，官方表示，這座工廠預計每年能有30萬輛的產能。 高敬原攝影

北美地區售價45,000美元的M-Byte（約合新台幣135萬元），去年10月在中國大陸南京工廠開始量產，官方表示，這座工廠預計每年能有30萬輛的產能，預計在接下的18個月內，陸續於中國、美國、歐洲市場交車。

過去許多美國消費者總是抱怨，豪華電動車只有特斯拉一個選擇，主打科技、豪華感的M-Byte，能否成為市場後起之秀？在開始交車後就能見真章。

責任編輯：張庭銉