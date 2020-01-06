CES揭幕前夕，三星即將在2月舉辦發表會的消息便不脛而走，在聲稱將形塑未來10年行動體驗的這場發表會上，有什麼菜色等著消費者品嚐？

身為全球市占最高的手機業者，三星的一舉一動總是備受業界關注。上週末三星正式公布，2月11日將在舊金山舉辦硬體發表會Unpacked。

實際上，在三星公佈消息前，已有逆向工程專家成功挖掘出三星硬體發表會的形象影片。這則短短15秒的影片中，三星以方形及菱形的方塊取代Galaxy中的兩個a，並在結尾秀出硬體發表會的具體時間，並聲稱官網會同步進行轉播。

消息走漏後，三星才立即發布新聞稿，宣布硬體發表會的時間地點，並透露他們將會推出新穎且具顛覆性的硬體裝置，這些產品將形塑未來10年的移動體驗。

第二代Galaxy Fold、新旗艦手機成亮點

發表會消息一揭露，外界紛紛猜測三星會在下個月的Unpacked活動上，向消費者端出什麼菜。

「新穎且具顛覆性的硬體裝置」這樣的描述太過籠統，或許很難從中看出個所以然；不過形象影片中取代Galaxy兩個a的正方形與菱形，有可能在暗示新硬體產品的形狀或外觀。

時間回撥3個月，外媒《彭博社》曾於9月時爆料，三星預計會在2020年推出第二支折疊手機Galaxy Fold 2，這支手機螢幕大小為6.7吋，且不同於Galaxy Fold採水平折疊形式，新款手機將回歸經典的垂直折疊，類似翻蓋機的設計。

10月底舉辦的三星開發者大會上，官方也釋出新款折疊手機的概念影片，折疊後恰好就接近形象影片中的「正方形」。雖然當時三星並未對這部概念影片著墨太多，但也承認的確正在開發第二款折疊手機。

10月底舉辦的開發者大會上，三星便秀出新折疊手機的概念影片。 Samsung

除了折疊手機外，三星下一部旗艦手機Galaxy S11也被認為會在2月的發表會上登場。目前各界對Galaxy S11所知甚少，僅傳言會如iPhone 11及Pixel 4般，搭載方形的鏡頭模組，並可能使用高通Snapdragon 865晶片，同時螢幕刷新率可達到120hz。

另外，稍早有媒體揭露，Galaxy S11有可能因應2020年命名為Galaxy S20。這樣的跨度被推測是為5G時代的到來，揭開一個全新的篇章。

隨著美、中、韓等國各大電信業者紛紛跟上5G網路的腳步推出相關服務，三星也相當看好5G手機市場的發展。2019年，三星一共銷出670萬部5G智慧型手機，占整體5G手機市場的53.9%。

市場研究公司Counterpoint指出，雖然5G手機銷量在2019年僅占整體市場的1%，他們估計今年銷量將成長1,687%，占比達到18%。三星聲稱，他們將繼續加碼投資5G，引領未來10年的技術發展。

需注意的是，以上內容目前仍停留在猜測的階段，三星會端出如外界所想的菜色，還是出乎所有人預料的新產品，一切都得等到有進一步消息揭露，甚至發表會當日才能得知。

時間相差不久，CES還有能期待的嗎？

恰好正逢消費性電子展CES 2020揭幕前夕，三星這番預告是不是代表所有好料都被藏到Unpacked活動上，這次展會沒有什麼值得期待的內容？

實際上，三星早在12月下旬便預告一款神秘的AI產品「NEON」，在各個社群平台上張貼概念圖片，以多種語言寫著「你見過『巧奪天工（artificial）』嗎？」的神秘標語。

CES到來前，三星於各大社群平台預告一款神秘的AI產品「NEON」。 NEON Twitter

三星聲稱，NEON會是一款「人造人（artificial human）」產品，外界猜測這可能是將取代語音助理Bixby的先進AI平台。

另外，上週（3日）三星也預告將推出S10 Lit及Note 10 Lite兩款旗艦手機的低價版本。目前可以確定的是，這兩款手機都會在CES展會上與消費者見面。

資料來源：Mashable、The Verge、XDA Developer

責任編輯：陳映璇