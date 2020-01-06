小米人事近期有不小的變動，雷軍繼盧偉冰、苗雷之後，又接連「策反」兩位老對手為自己效力，分別是紮根聯想19年的常程，還有小辣椒手機創辦人王曉雁。

常程之後，小辣椒手機創辦人王曉雁又被雷軍收入麾下。

1月3日，小米發布新的組織調整，意外地出現了小辣椒手機創辦人王曉雁的身影——任命其為中國區副總裁兼銷售二部總經理，向盧偉冰匯報。而在前一天，前聯想集團副總裁、手機業務負責人常程剛剛加入小米，擔任小米集團副總裁，負責手機產品規劃。

先是與常程上演了一出化干戈為玉帛的好戲，隨後又收割了一位圈內友商高階主管王曉雁，雷軍的「神操作」令人咋舌——繼盧偉冰、苗雷之後，他又接連「策反」兩位曾經的老對手為自己效力，化敵為友的本事可見一斑。而小米，也似乎成了手機圈二級梯隊大佬再就業的新舞台。

相逢一笑泯恩仇，雷軍「化敵為友」招攬兩員大將

2020年伊始，小米接連迎新，人卻都是不打不相識的「舊人」。

一個是紮根聯想19年的元老級人物常程，一個是出身中興通訊、縱橫手機江湖20載的小辣椒手機創辦人王曉雁，兩人都是手機時代變遷的親歷者，也是小米崛起的見證者與模仿者。作為曾經競爭激烈的對手，他們都曾與小米在手機市場有過正面交鋒，最終卻只剩小米「依舊笑春風」。

「小米模式」是中國手機市場巨變的一個分界點。小米之前，手機還只是傳統的製造業，小米之後，網路思維打入這個傳統行業大殺四方，給傳統手機廠商以警醒，也給新品牌的崛起帶來了新思路，而常程與王曉雁都是在這個時候，與小米產生糾葛。

受小米網路思維的影響與啟發，出走中興的王曉雁在2012年創立了小辣椒智慧手機品牌，專門針對網路進行銷售，連行銷模式都是和小米一樣的「預售+搶購」模式，是典型的小米模仿者。從時間上來看，王曉雁覺醒得其實很早，小辣椒的起步也相對較早，和小米發售第一款手機的時間差不了多少，也曾是紅極一時的網路手機品牌，一度被認作小米強有力的競爭者。

小辣椒與小米曾在性價比層面大打價格戰，小米有「紅米」搶占中低端市場，小辣椒就推出「紅辣椒」與之對戰，且價格始終緊貼紅米售價，你賣699人民幣 ，我便賣698.5人密閉，總是比紅米便宜5毛錢，王曉雁也稱得上是為雷軍添堵的第一人。

相比王曉雁，常程則更加激進。2014年，為應對小米的網路思維衝擊，聯想成立獨立運營公司神奇工場，打造網路手機品牌ZUK系列專門針對小米。而常程，從共同創辦人到CEO，是ZUK系列的締造者，曾揚言「要和所有人競爭」，其中自然包括小米。

但不得不說，ZUK的入局到底遲了一步，2015年下半年推出第一款手機時，網路手機的浪潮已經接近尾聲，儘管常程為發表會也曾多方奔走、激動落淚，但失去戰略先機的ZUK最終還是敗下陣來。2018年，常程攜已式微的聯想手機再度殺回市場，此時的常程比ZUK時期攻擊力更強，除了發布新品之外，「碰瓷」小米成了常程的日常。

雷軍宣布MIX 3為首款滑蓋全螢幕手機且擁有專利，常程便稱「聯想滑蓋專利早500天」；小米主打性價比，常程便說「聯想手機性價比已經全面超越小米」；雷軍意欲率先發布搭載驍龍855晶片的小米9，常程便攜聯想z5Pro GT截胡首發。最激烈的時候，常程一度連續四天「碰瓷」小米，是叫板雷軍叫得最兇的對手，沒有之一。

然而這兩位曾讓雷軍頭痛不已對手最終卻投向了小米的懷抱。這背後，聯想積重難返、小辣椒迷失在智能手機的浪潮中，常程與王曉雁都有著很充分的理由另謀出路，但雷軍化敵為友的本事仍不得不讓人嘆服。

雷軍出手，小米快成了友商高階主管「收割機」

常程與王曉雁並不是雷軍第一個化干戈為玉帛的案例，也不會是最後一個。

在常程之前，上一個引爆科技圈的小米「新人」，是盧偉冰。或許是巧合，2019年的同一天，雷軍宣布金立集團前總裁盧偉冰正式加入小米，擔任小米集團副總裁，負責紅米產品線。不僅入職時間都恰好選在了新年的第二天，就連命運也都和常程驚人相似——盧偉冰也是手機圈響噹噹的營銷達人，也曾在金立時期公開與雷軍叫板。

和聯想推出ZUK的初衷一樣，當年還是老牌國產手機廠商的金立推出ELIFE、IUNI等互聯網手機品牌，也是為迎戰小米。而盧偉冰也就是在這個時候，直言不諱的喊出了「以小米模式來反小米」的口號，與雷軍正面開槓。但隨著金立的全線潰敗，盧偉冰和如今的常程、王曉雁一樣，轉投了自己親手「撕」過的小米，歸入雷軍麾下。

在小米的這一年，盧偉冰坦言雖「不容易」，但也「還算滿意」，雷軍給了他很大的信任度與發揮空間，當然盧偉冰也算不負眾望。自去年1月盧偉冰接手開始，紅米在一年內發布了5款新品，各個戰績不俗，Redmi Note8系列甚至只用了短短3個月便實現全球銷量破千萬，成績比小米還要出色，2019年也因此被稱為紅米發展的黃金時期，這其中盧偉冰的經驗與營銷能力功不可沒。

據小米內部人士透露，盧偉冰執掌Redmi一年，從市場角度上幫小米穩住了國內市場份額，內部評價非常高，並稱其為真正懂用戶、懂市場、懂需求的人。而盧偉冰也何其有幸，遇到了懂得自己的雷軍，得以在小米的舞台上二次發光。

類似盧偉冰的案例，還有很多。努比亞聯合撞辦人苗雷、OPPO前高階主管王騰、摩托羅拉向徵，以及曾任職華為的安卓老張（微博名）、高通王翔、聯發科朱尚祖等等，他們也有人曾在微博大罵小米並艾特雷軍，最終卻被雷軍「策反」。而雷軍，也成了不折不扣的手機圈高階主管「收割機」，就連羅永浩都在採訪中坦誠表示，雷軍是最理解自己的人。

這其中體現的，是雷軍的禮賢下士。據雷軍介紹，小米創立初期的半年中，其將80%的時間都用在了找人上，甚至曾為招聘一個人，在兩個月的時間裡談了17次，平均每次10小時，投入了巨大的精力與心力。

很多人都十分好奇，雷軍是如何說動了那些曾視小米為敵的老對手倒戈？雷軍的一段話似乎可以很好的詮釋這一問題：「不少創業者跟我請教（招人）的時候，我會問你花了多大精力多少時間，你不要跟我談三顧茅廬，你能不能三十顧茅廬，只要誠意到了，這個事情一定搞得定。」

小米管理層大洗牌：手機圈二級梯隊的大佬們在給雷軍打工

瘋狂招攬圈內人才、空降高管的背後，是小米內部一場新老交替的大洗牌。

回顧2019年，手機銷量下滑、頻頻回購股票，小米過的並不順利。當智慧手機逐漸進入存量市場，消費者已經從對性價比的追求轉向對品牌、產品、服務等各方面的綜合考量，行業的競爭也開始回歸本質，曾憑藉網路思維叱吒一時的小米，也遭遇了天花板。

縱觀2018至2019年小米手機在全球市場的表現，雖然排名仍處於第四，但銷量與營收都出現了一定程度的下滑。而中國市場的情況就更為囧迫，IDC數據顯示，2019年第三季度，小米在中國市場出貨量同比下滑30.5%，這也是小米連續第四個季出現滑坡。

陣地不斷失守，小米迫切的需要改變現狀，但此時以黎萬強等人為首小米創始團隊似乎已經有些力不能及。在小米闖出手機市場的第一個十年裡，不可否認黎萬強功不可沒，他為早期的小米奠定了「性價比」的用戶基調，構築瞭如今看來仍十分強大的粉絲經濟，但當手機行業進入存量市場，這兩大曾經的優勢反而成了現階段小米轉型的最大阻礙，黎萬強的工作慢慢畫上句號，逐漸淡出中樞，2019年11月底，黎萬強正式離職小米。

黎萬強的離開彷彿讓位一般，盧偉冰、林斌、王翔、何勇等人紛紛晉升，不到一年時間，盧偉冰便直接提升為中國區負責人，而出身DST投資、於2015年加入小米的周受資則接管了國際業務，出任國際部總裁，與盧偉冰雙劍合璧，共同為小米的全球市場尋找新的成長點。

盧偉冰如今已經用一年的時間穩住了紅米的市場份額，實力證明了雷軍的選擇沒有錯，常程與王曉雁加入後，小米的營銷天團再添兩員猛將，雖然二者未來能為小米帶來怎樣的改變還有待觀察，但不難看出，隨著黎萬強、周光平、黃江吉、祁燕等人的離開，小米的第一代核心管理層已經逐漸退場，第二代領導班子正在漸次組成。

當盧偉冰、苗雷、常程、王曉雁等人紛紛加入小米，雷軍的第二代權利核心幾乎聚齊了手機圈二級梯隊曾經的大佬們，小米的下一個十年，正在徐徐展開，下一個加入征程的「老朋友」又會是誰？

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