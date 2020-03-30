總經理李佳峰離職不到一個月，燦坤董事長何宗原、財務長徐霄菀也在12月12日請辭，董事會雖在24小時內補提老臣陳彥君接董事長，卻也因理念不合閃辭。

燦坤在原董事長何宗原請辭後24小時內，董事會（12月13日）迅速提名通過新燦坤董座人選，由燦坤老臣陳彥君接替，補上前董事長何宗原留下的空缺。

陳彥君為燦坤老將，曾經擔任過燦坤的財務總經理及風控長等職位，對外則曾兼任燦星網董事長、總經理及燦星旅董事長與總經理等職位。

陳彥君此次在退休後重新回鍋，外界相信有深厚經驗的他能快速進入狀況，帶領公司走過近期高層異動的困境。

至於燦坤總經理與財務長的懸缺，燦坤表示目前仍在找尋，但除了對外尋才，內升也不無可能。

燦坤集團三間上市櫃公司內，燦星旅董事長已經選由新東陽副總經理林技典出任；燦星網董事長則將另外召開董事會推舉新董座。

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值得注意的是，過去燦坤找來專業經理人李佳峰、何宗原，是希望透過他們的專才帶領公司進行轉型，如今老將陳彥君上任新董座，老將能否推動新方案，燦坤轉型策略會有什麼下一步的規劃？將是外界關注焦點。

12月12日董事長與CFO雙閃辭

燦坤人事再投震撼彈！燦坤董事會12日傍晚在公開資訊觀測站公告，燦坤董事長兼執行長何宗原以及財務長徐霄菀雙雙離職，即日生效。

何宗原並同時辭去燦坤旗下旅遊公司燦星網的董事長暨執行長職務，徐霄菀也辭去燦星網的風控長職位，等於說，目前兩人已全數辭去在燦坤關係企業內的職務。

除了燦坤及燦星網職務以外，燦星旅也於昨日公告，董事長由何宗原改由新東陽副總經理林技典接任。而燦星旅轉投資的金鑛咖啡，也在昨日傳出將13家門市賣給富士康廣告媒體集團，僅留下一家台北內湖堤頂門市。（延伸閱讀：金鑛咖啡關店潮止血！燦坤脫手13家門市，轉賣「富士康廣告」）

燦坤近期人事異動頻傳，今年四月走馬上任的前任台灣小米總經理的李佳峰才在11月18日與副總經理兼發言人蔡依玲宣佈離職，七個月的企業轉型嘎然而止。

燦坤表示，懸缺的董事長跟財務長職位，將另行召開董事會推舉新任董事長後再行公告。燦坤目前總座空缺還沒找到替補，董座及財務長又接續離開，燦坤高層正上演空城計。

燦坤董事長、財務長雙雙離職，三家上市櫃公司營運逆風不斷

《數位時代》致電燦坤詢問何宗原辭職緣由，發言人王友良僅表示他們收到了董事長的辭呈，照程序公佈訊息，將會在近期招開董事會推舉新任董事長，而總經理部分目前也仍在尋找中。他表示公司既有政策將會持續進行，不會因高層的異動改變。

上個月知情人士曾向《數位時代》表示，何宗原與李佳峰之間的理念不合是李佳峰離職的主要因素之一。何宗原過去曾為台灣嬌生業務總監以及日礫電子商務有限公司執行長，並於2018年6月接任燦坤董事長一職，上任一年半時間。

何宗原2018年接任燦坤董事長後，又引進前小米總經理李佳峰擔任總座，外界認為是吳燦坤想引進外商新血，大幅改造燦坤招牌。

不過，過去一年來燦坤營運遭遇逆風，至十一月的累計營收較去年同期衰退了7.8%，給了緊追在後的3C通路老二全國電子超車的機會。

燦坤也積極往電商發展，只是轉型並不順遂 翻攝TK3C官網

財金文化集團董事長謝金河9月時曾撰文指出，燦坤集團的三間上市櫃公司燦坤、燦星旅及燦星網的股價皆讓投資人感到失望。比較三家上市公司在2014及2015年時的股市高點與現在的股價，燦坤股價從43元跌至目前的17.3元；燦星旅從33.5元跌至5.9元；燦星網則從36.5元跌至11元。

針對燦星縮減門市裁員及燦星前總座李佳峰迅速離職，謝金河也曾發文批評「燦坤集團的墜落令人難以想像！」他並認為在委任專業經理人多年後，30年的老牌還是必須創辦人吳燦坤親自出面才有機會解決。

根據燦坤資料，吳燦坤雖退居幕後，但他跟太太蔡淑惠兩人不僅是前三大股東，合計持有燦坤股權更高達40.14%，不過2006年吳燦坤交出董事長跟總經理職位後，就一直委託專業經理人經營，甚至告知獨子吳侑昇不會把燦坤交棒給他。

而如今高層連續異動，專業經理人陸續掛冠求去，之後會由誰來接任、重整燦坤士氣，將是一大關鍵。

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