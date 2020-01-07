國巨跟華新科兩大被動元件客戶積極回補庫存，導電漿大廠勤凱12月業績衝高，而看好5G基地台濾波器轉用陶瓷材料，需求大好，勤凱也伺機計畫下半年去無錫設廠。

「導電漿廠」勤凱科技是被動元件供應鏈關鍵成員，主要客戶包括國巨及華新科兩大，而搭上5G高頻高速，基地台「介質濾波器」材質從金屬轉為陶瓷，對但陶瓷不導電，使得導電漿需求大增，「5G基站推出去，嚇死人，數量很多！」勤凱樂觀預估下半年將至無錫設廠。

「介質濾波器」是幫助通訊基地台濾掉不需要的波段的關鍵元件，5G時代濾波器將從金屬腔體全面轉向陶瓷介質，技術革新，也讓供應鏈大翻盤，勤凱董事長曾聰乙說，由於陶瓷的介質濾波器不具導電性，因此要透過導電漿導電，成為導電漿廠新機會。

勤凱董事長曾聰乙跟副董莊淑媛是創業夫妻。 王郁倫攝影

5G基地台濾波器轉陶瓷，導電漿商機大起

2019年起，勤凱已經完成5G基地台介質濾波器導電漿送樣，華為、中興的旗下供應商陸續完成送料認證，今年將正式出貨，從現在出貨幾公斤，未來一旦量產，月供貨量將達上噸，因此，等量產供貨就將在中國無錫設廠。

曾聰乙表示，介質濾波器廠商多在華東一代，無錫可就近供貨，中國目前五大介質濾波器廠商，有燦勤、凡谷等等，勤凱期望拿下其中的2～3家，並成為這些介質濾波器廠商中的兩大供應商之一。

這個意思，是指過去中國五大介質濾波器廠商的導電漿，主要向杜邦及中國在地導電漿廠商採購，但未來，勤凱計畫以更好的導電漿材料，稍低於杜邦的價格，搶下杜邦供貨資格。曾聰乙指出，5G基地台數量是4G基地台的數倍以上，介質濾波器導電漿商機將快速成長。

關鍵隱形材料，導電漿是賺配方智財

董事長曾聰乙說，導電漿拼的是配方研發，就跟星巴克跟超商咖啡口味不同一樣 王郁倫攝影

回頭來說，導電漿是什麼？導電漿（Conductive paste）是一種化學材料配方導電黏劑材料，利用樹脂把導電填料結合在一起，形成導電通路，導電填料多是金、銀、銅、鋁、鋅、鐵、鎳粉末、石墨，所以導電漿品類也有銀漿、銀鈀漿、銅漿、鎳漿、鋁漿，導電銀漿最常見，在微電子封裝、印刷電路板、導電線路黏接上都可見到蹤影。

導電漿往往是隱形關鍵材料，若不穩定，電子元件就會壽命短或故障，因此成為客戶測驗跟不輕易更換的原因。

勤凱是台灣大型導電漿廠，客戶包括被動元件、電子封裝、觸控面板、軟性電路薄膜按鍵開關及矽晶太陽能電池大廠，過去被動元件佔營收超過95%，但未來曾聰乙期望，太陽能「背面銀漿」陸續送樣認證，使太陽能客戶能在2020年貢獻營收10%、出貨破1噸，藉此多角化分散風險。

「我們這個產業是玩配方的行業，不需要大金額資本支出。」曾聰乙指出，相對電子業很多是每五年一個技術世代，需要大投資，導電漿廠關鍵是人，同樣交貨被動元件跟太陽能的導電漿生產設備一樣，只是後段的檢測設備稍有不同，以及配方不一樣，所以做愈多產業類別，愈能擴張規模降低成本。

被動元件需求2020年上半又好了 shutterstock

「都是咖啡，為什麼星巴克喝起來就是跟超商不一樣？」曾聰乙用咖啡舉例，配方是這個行業的成功方程式，凱勤的導電漿配方受到國際大廠認證，在中國拓展業績多年，感受到中國客戶「去美化」積極，現在華為也開始要求基地台供應鏈材料不能來自美國，對勤凱採購的漿料來源做稽核。

被動元件需求轉好，補庫存買氣持續到Q2

著眼中國本土化趨勢，也是勤凱去無錫設廠原因。「5G對台商是很大危機，因為中興華為積極扶植本土廠商，但台灣欠缺基地台系統業者帶頭，未來可能只能做歐美大廠生意。」曾聰乙表示，導電漿關鍵在配方，還不致於擔心紅色供應鏈取代，另一個比較不擔心的就是被動元件。

「被動元件單價太低，毛利率即使好，但產值太小，中國業者懶得去碰，這零件單價低到沒必要冒風險更換。」曾聰乙說，「被動元件便宜到1000顆7元台幣，還送到府，更扯是毛利率還有40%。」但這關鍵原因在於廠商獨大。

而國巨跟華新科近期頻傳漲價，被動元件產業市況改善，處於上游的勤凱12月營收也衝7325.3萬元，年增率高達91.65%，營收已連續5個月成長。

過去被動元件十年景氣循環一次，但這次不一樣。2018年好過，2020年又好，曾聰乙分析，關鍵是日商產能被包，需求轉到台灣供應鏈，讓超額需求部分漲價，並非全面上漲。

今年首季由於被動元件仍不看淡，勤凱預估單季營收優於第四季，第二季仍將成長，客戶回補庫存動力可以持續到第二季。

責任編輯：蕭閔云