三星（Samsung）、LG兩大韓廠，接連在CES2020開場前，搶辦國際記者會，今年最大的亮點，是8K電視、智慧家電的相互較勁。

三星（Samsung）、LG兩大韓廠，接連在CES2020開場前，搶辦國際記者會，亮點之一，是智慧家電的相互較勁。

LG、三星都強打與AI高度結合的智慧家電，像是冰箱能透過人工智慧（AI）辨識食材，協助消費者管理食物庫存與新鮮度，特別的是，能給建議菜單、食譜，再也不必擔心剩餘的食材無法發揮用處；LG的洗衣機，甚至還能辨識衣物材質，不必再擔心錯誤的清洗方式破壞衣物。

洗衣服、做菜免動腦，家電結合AI超體貼

LG記者會一開場，技術長IP Park先花了20分鐘的時間談人工智慧（AI）願景。之所以會有這樣的安排，是因為所有發布的新產品，背後都跟人工智慧平台ThinQ脫不了關係。

搭載人工智慧平台的ThinQ的洗衣機，可以自動測量衣服的總重量，計算所需水量、洗衣精等最佳模式。最厲害的是，還能夠辨別衣服的材質，選擇最佳的洗衣模式，用戶不必再憑感覺洗衣服，或是判斷衣服材質，洗衣機還有「智慧配對（Smart Paring）」功能，能將洗衣的設定資料，直接傳輸給烘衣機，烘衣時也能依照同樣的標準運作。

搭載人工智慧平台的ThinQ的洗衣機，可以自動測量衣服的總重量，計算所需水量、洗衣精等最佳模式。 LG

此外，LG也展示第二代InstaView ThinQ冰箱，除了會自動平衡溫度，達到最佳能源效率外，透過內部的攝影機，冰箱還具有食材辨識的能力，能自動盤點冰箱內有的食材種類、數量，一方面能夠提醒用戶需補貨的食材，還會建議餐點食譜，用戶可以輕鬆掌握現有食材，能變出那些菜色。

LG也展示第二代InstaView ThinQ冰箱，透過內部的攝影機，冰箱還具有食材辨識的能力，能自動盤點冰箱內有的食材種類、數量。 LG

冰箱外觀配有一塊29吋透明LCD觸控螢幕，只要輕敲兩下，螢幕就會變透明，不用開冰箱就能知道還剩那些食材，內建智慧助理Alexa，具備播放音樂、語音列購物清單的功能。冰箱的製冰機，甚至還能做出喝威士忌用的冰球。

冰箱的製冰機，甚至還能做出喝威士忌用的冰球。 高敬原攝影

三星智慧冰箱內建AI，每周幫你訂飲食計畫

三星近期收購AI新創公司Whisk，讓自家智慧冰箱Family Hub變得更聰明。

功能跟LG非常類似，三星的Family Hub內部的相機，同樣具備AI影像識別技術，能自動掃瞄和辨識冰箱內的所有產品，隨著家庭成員的添購與取用食材，動態更新記錄並傳送給使用者。

有了Whisk的AI技術加持，冰箱可以根據使用者提供的預期用餐人數，提供食譜協助使用者規劃一餐、甚至擬定一整周的「飲食計畫（Meal Plan） 」，且能匯整不同食譜所需食材，建立智慧購物清單。

三星的Family Hub內部的相機，同樣具備AI影像識別技術，能自動掃瞄和辨識冰箱內的所有產品。 三星

冰箱上的螢幕Family Board，第一次支援影片播放，用戶可以從手機傳送影像至冰箱，可以一邊看著教學影片作菜，也跟LG一樣支援音樂播放功能。

花絮：打造開心農場，LG讓你在家種菜吃

除了記者會上發表的新品，今年LG也在會場展示直立式室內園藝設備，在家也能種菜。

這款「室內時蔬植栽器」，配有光照、溫度以及供水控制系統，可以依照每天不同的氣溫變化，調節隔離箱內的溫度，創造最佳種植條件，一共可以種植 24 種種籽組合。其中最關鍵的是非循環供水技術，能夠根據不同植物所需，精確地分配水量，這麼一來，就可以防止藻類生長並抑制難聞氣味。

目前LG提供包括蘿蔓、萵苣、芝麻菜、羅勒等20種不同的種籽組合套裝。 LG

用戶透過手機App，隨時掌握作物生長的狀況，也會提供用戶種植建議，確保每次都能成功採收。目前LG提供包括蘿蔓、萵苣、芝麻菜、羅勒等20種不同的種籽組合套裝。

今年LG在會場展示直立式室內園藝設備，在家也能種菜。 LG

責任編輯：陳映璇