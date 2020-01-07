CES 2020開展前夕，三星（Samsung ）搶先發表了外界期待的QLED 8K無邊框電視，以及MicroLED、Lifestyle電視系列產品。

CES 2020開展前夕，三星（Samsung）搶先發表了外界期待的QLED 8K無邊框電視，以及MicroLED、Lifestyle電視系列產品。其中，螢幕占整體面積99%、無邊框的8K旗艦電視最受到矚目。

AI量子晶片加持，沒有8K也能靠模擬

去年CES中，LG、三星、SONY等大廠都發表了8K顯示器產品，今年8K畫質已經是各家的基本配備。

根據市調機構IHS Markit預測，8K電視在2018年全球出貨量不到2萬台，但到了2019年將成長到43萬台，2020年則約至200萬台。

8K是目前市面上解析度最高的畫質，能達到7680*4320的解析度，是4K的4倍、1080P的16倍。 高敬原攝影

三星無邊框的8K旗艦電視「Q950TS」，螢幕厚度約1.5公分，設計上縮減螢幕四周邊框，使得螢幕占整體面積99%，這個比例是目前市場第一。

這類無邊框螢幕（Infinity Screen）因為很薄，安裝時可以緊貼牆面，消費者從遠處看，就彷彿邊框消失了，相較於傳統電視有更好的「美觀」優勢。（延伸閱讀：明明內容幾乎為零，為什麼科技大廠都搶推8K電視？）

8K旗艦電視「Q950TS」，螢幕厚度只有1.5公分，設計上縮減螢幕四周邊框，使得螢幕占整體面積99%。 高敬原攝影

8K電視是目前是畫質最好的液晶電視，Q950TS可以支援8K原生內容播放，今年起，消費者可以在家中收看8K攝影機拍攝的串流影片，目前三星也打算跟YouTube等夥伴合作，拍攝更多8K原生內容。

這類無邊框螢幕（Infinity Screen）因為很薄，安裝時可以緊貼牆面，放在任何地方都顯得美觀不突兀。 Samsung

不過，因為8K攝影機價格昂貴，市場要普及沒那麼快，為了不讓消費者買了Q950TS，卻感受不到8K的威力，三星自去年起在8K電視中內建AI量子處理器，當播放非8K的影像時，量子處理器透過機器學習分析、識別像素特徵，能將原本的影片「模擬」成8K畫質，肉眼幾乎看不出差異。

三星特別內建了8K AI量子處理器。量子處理器透過機器學習分析、識別像素特徵，能將原本的影片「模擬」成8K畫質，肉眼幾乎看不出差異。 高敬原攝影

此外，看電視時最怕聊天、吸塵器等環境雜音影響體驗，Q950TS配有「Active Voice Amplifier（AVA）」功能，當出現雜音時，系統會調高音量、強化聲音清晰度，來減少觀看過程中所受到的噪音干擾。

Q950TS配有「Active Voice Amplifier（AVA）」功能，當出現雜音時，系統會調高音量、強化聲音清晰度。 高敬原攝影

同時，Q950TS除了配有三星自家語音助理Bixby，同時也將亞馬遜的Alexa、Google Assistant整合在一起，也就是說買一台QLED 8K系列電視，就等同擁有上述智慧助理服務，不必再費心一個一個跟電視配對。

如同樂高，MicroLED能拼成你想要的電視尺寸

三星電子影像顯示事業部總裁Jong-hee Han提到：「消費者每天都會用螢幕在家工作、運動，甚至是購物。隨著生活型態演變，電視螢幕也應與時俱進。」三星也針對行動世代需求，重新設計電視。

Micro LED面板今年新增加88吋、93吋、110吋與150吋四種拼接面積，消費者可以根據家中需求自行調整。 高敬原攝影

去年三星發布了新一代Micro LED面板，簡單來說，就是把電視變成一塊一塊像樂高的拼圖，藉由模組化設計，使得螢幕可以拼裝成不同尺寸。三星The Wall系列拼接電視，今年新增加88吋、93吋、110吋與150吋四種拼接面積，消費者可以根據家中需求自行調整，另外，也很適合商展、廣告、演唱會等商業需求。

MicroLED面板也是無邊框設計，可以融入任何環境中。據《數位時代》現場觀察，每塊MicroLED面板之間，幾乎看不出接縫，大約一秒鐘就能輕鬆拆下，要拼裝擴增螢幕時，大約兩秒鐘，螢幕就會自動根據新的面積，調整內容顯示的比例。

據《數位時代》現場觀察，每塊MicroLED面板之間，幾乎看不出接縫。 高敬原攝影

螢幕隨手機旋轉，滿足行動世代需求

除了軟硬體技術的革新，美學設計上也有新的進展。旗下The Frame系列電視，可以選擇不同材質、顏色的邊框，今年加入32吋、75吋兩種新版本。把電視變成宛如藝術畫框般好看，當螢幕上播放畫作影像時，遠看幾乎不會察覺這是一台電視，三星也跟許多藝術單位合作，要把螢幕顯示器與藝術展覽進一步結合。

旗下The Frame系列電視，可以選擇不同材質、顏色的邊框。 高敬原攝影

三星也跟許多藝術單位合作，要把螢幕顯示器與藝術展覽進一步結合。 高敬原攝影

此外，為了滿足千禧世代使用手機的習慣，「The Sero」系列產品增加水平和垂直方向選轉功能。簡單來說，消費者在家中可以把手機、電視連接，同步螢幕畫面，當手機旋轉方向時，電視也會同步旋轉，這麼一來，消費者可以在電視上，以手機習慣的操作模式，收發email、看直播影片、滑Instagram限時動態，都能滿足各類內容觀賞的需求。

消費者在家中可以把手機電視連結，同步螢幕畫面，當手機旋轉方向時，電視也會同步旋轉。 高敬原攝影

螢幕垂直時，適合瀏覽手機內容。 高敬原攝影

責任編輯：蕭閔云