CES官方預告今年度的重要趨勢，今年除了將迎接5G落地，IoT（物聯網）技術將進入智聯網時代，汽車科技也將有更多新突破。

一年一度的美國消費性電子展（CES），邁入第53個年頭，本周將在拉斯維加斯拉開序幕，《數位時代》將帶來第一手現場直擊。

會場中展示的技術，一向被視為當年度科技產業重要風向球，在正式開展前媒體活動中，CES官方預告今年度的重要趨勢，今年除了將迎接5G落地，物聯網（IoT，Internet of Thing）技術將進入智聯網（Intelligence of Thing）時代，汽車科技也將有更多新突破。

智聯網（IoT）將取代物聯網

物聯網（IoT）技術已經談論多年，CES官方認為，接下來將進入與AI高度結合的智聯網（IoT，Intelligence of Thing）時代。終端裝置不只互相連結，而是藉由裝置內的AI晶片，創造更多新的應用場景，以智慧助理來說，據CES官方統計，今年超過70家廠商透過語音辨識，進一步優化客戶體驗。

亞馬遜（Amazon）、Google、三星（Samsung），今年預計都將推出新一代語音助理軟體，特別值得期待的是三星，將推出一款叫「Neon」的「人造人（artificial human）」，Neon可以呈現不同人類外貌的虛擬助理，不過詳細功能細節，還有待官方公布。

在交通領域，也愈來越多汽車導入虛擬助理，像是賓士（Mercedes-Benz）最新MBUX多媒體系統，就結合「Hey 賓士」智慧聲控功能，只要喊出喚醒詞「Hey 賓士 」，就能控制空調、燈光、播放音樂、打電話等功能，提升駕駛安全性與體驗。

CES官方以麥當勞為例，去年10月，麥當勞併購AI語音技術新創Apprente，導入得來速車道點餐。 高敬原攝影

服務業也將迎來新時代，CES官方以麥當勞為例，去年10月，麥當勞併購AI語音技術新創Apprente，這是一款可以理解上下文、即時與人互動的系統，支援多種語言、口音，將用在得來速車道上，強化服務體驗。

汽車新時代來臨，飛天車會是下一步？

汽車科技已經成為近年CES的一大重點，官方認為，汽車新時代已經來臨，車跟車之間的C-V2X（Vehicle-to-Everything）車聯網通訊技術，將加速智慧城市發展，以及行車安全。

去年自動駕駛技術更首度登上CES的舞台；奧迪攜手迪士尼打造車內VR娛樂體驗，以及中國拜騰帶來配備超寬螢幕車載系統的概念電動車M-Byte等，都在展場上大放異彩。

根據麥肯錫一項研究，自動駕駛、聯網汽車等行動產業新創在過去24個月內獲得超過1,200億美元的投資，這個數字仍在持續攀升，絲毫沒有減緩的跡象。

日本車廠本田已預告將揭露一款全新概念自駕車，要為人與自駕車的關係寫下新的定義；隨著5G網路逐漸成熟，可望看見更低延遲、靈敏的自動駕駛技術現身。

除了期待車廠各顯神威外，自駕車技術背後的關鍵供應商Nvidia，也同樣受到外界關注。前陣子Nvidia才在GTC China 2019上，發表下一代自駕平台Drive AGX Orin，CES期間可能會有更深度的揭露與演示。

目前Uber、空巴（Airbnb）都已經有飛天車（Flying Car）的規劃。 高敬原攝影

同時，飛天汽車（Flying Car）將成為交通未來新的解決方案，目前Uber、空巴（Airbus）都已經有飛天車的規劃，運輸的樣貌將變得更加多元。

8K電視登場，串流大戰也開打

根據CTA的研究，消費者在軟體與服務的支出於2019年達到約760億美元，同比成長14%，串流媒體方面更成長25%。

AI也將牽動內容產業，除了Netflix，華納媒體的HBO Max、Disney+、Apple TV+、NBC UNIVERSAL等串流服務相繼推出，CES官方認為：「 串流媒體大戰將越打越激烈 。」同時因為AI技術的成熟，系統有能力精準預測觀眾喜愛的內容，體驗將日趨個人化。

此外，NBC環球、華納媒體等計劃2020年推出自家串流平台的業者，將現身CES展會，有望進一步公布串流服務細節資訊，比如收費方案。

CES官方認為：「串流媒體大戰將越打越激烈。」同時因為AI技術的成熟，系統有能力精準預測觀眾喜愛的內容，體驗將日趨個人化。 高敬原攝影

跟內容產業相關的顯示器，也將迎來新變革，電視螢幕將變得越來越大、畫質越來越好。三星預計將在CES上，推出無邊框的8K QLED電視。

迎接5G應用落地

去年CES一大重點就是5G，今年則要迎接5G落地。官方預測，5G與AI將替許多產業帶來創新。

2020年CES展上，可預期將出現大量圍繞5G網路開發的產品與技術，例如聯發科就率先預告，將在CES上發布中階5G晶片天璣800；三星新款5G手機Galaxy Tab S6也被認為會在展上曝光。

不只與5G直接相關的產品如雨後春筍般冒出，它也是許多技術發展的基礎與橋樑，車聯網、8K電視與智慧家居等領域，都因5G網路的萌發而開始蓬勃發展。

另外，像是醫療領域可以隔空開刀、農夫可以透過精準的感測器蒐集數據，在電腦螢幕前精準的施肥耕田、AR眼鏡因為更高的傳輸速度，會有更多的應用程式支援。

5G今年將迎來落地，醫療領域可以隔空開刀。 shutterstock

工作型機器人崛起

CES官方認為，隨著智聯網（IoT）發展，會有更多工作型機器人（Task-Bases Systems）出現在生活周遭。

像是自動摺衣機、旅館送餐機器人、啤酒機器人會讓你我生活更便利；社交型機器人也不再只有遊戲、陪伴功能，因為有了AI，健康照護領域的機器人，也將越來越普及。

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責任編輯：陳映璇