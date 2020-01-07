Panasonic在CES 2020記者會中，跟上潮流推出3款真無線降噪耳機，以及分享Panasonic產品應用在2020東京奧運等大型活動案例。

日本家電大廠Panasonic在今年CES 2020中，以行動化未來、沉浸式娛樂場景、遊戲直播、以及東京2020年奧運會體驗為四大展示主題，記者會上除了推出新產品之外，更著重於分享Panasonic產品應用於大型活動或專案的案例，包括在2020東京奧運一年之旅（One Year to Go）儀式上所使用的投影技術、《星際大戰：銀河邊緣》等多個電影中的場景、協助舉重比賽配重員裝載設備的助力服、以及正在美國猶他州測試的車聯網實驗計畫所搜集交通數據平台CIRRUS。

Panasonic推出的多款產品中，最受注目的是，首次推出真無線抗噪耳機，包括Panasonic的RZ-S500W和RZ-S300W，及旗下專業音響品牌Technics的EAH-AZ70W。

3款無線耳機，強調降噪功能

Panasonic表示RZ-S500W和RZ-S300W擁有領先業界的降噪能力，並具有MEMS麥克風和迷宮結構可有效抑制風噪聲並隔離外界噪音的干擾，同時支援IPX4級的防潑水功能，並且可透過觸控切換環境聲音、降噪、關閉等模式。此外，搭配Panasonic Audio Connect App還可有更多延伸功能， 包括自定義聲音選單、電池警報和可防止耳機遺失或遭竊的追蹤功能 。RZ-S500W和RZ-S300W的電池續航力為連續播放6個小時，加上可充電的外盒則可播放18個小時。

同屬進階款的Panasonic RZ-S500W和Technics的EAH-AZ70W耳機，均搭載雙重混合降噪技術，此技術整合前饋降噪（FF-NC）、反饋降噪（FB-NC）的數位虛擬化處理技術，藉由最小化噪音達到降噪的效果。目前Panasonic並未公布這三款真無線降噪耳機的售價，僅透露預計在今年6月上市。

資料來源：Panasonic、Engadget

責任編輯：陳映璇