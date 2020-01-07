雖然不生產車，在CES 2020的展前記者會中，Bosch從遮陽板、疲勞偵測到儀表版，針對行車安全，端出了許多革命性的應用。

當外界目光都聚焦在車廠推出的概念車、電動車，如何顛覆你我的移動體驗時，有一間公司在背後默默耕耘，扮演著革命家的重要角色，那就是德國車用電子大廠博世（Bosch）。

雖然不生產車，在CES 2020的展前記者會中，從遮陽板、疲勞偵測到儀表版，博世研發團隊針對行車安全，端出了許多革命性的應用，即便沒有酷炫的名詞吸引媒體目光，卻可能對未來汽車產業有著重大影響。

遮陽板自動變暗，不必再手動調整

汽車遮陽板對駕駛來說是非常重要的設計，尤其在黃昏和黎明時，刺眼的光線可能對駕駛造成安全上的影響，然而，過去數十年來，遮陽板的設計並沒有太大的改變。

最簡單的創新，有時能產生最深遠的影響。 博世汽車多媒體事業部總裁Steffen Berns

博世研發了一款「虛擬遮陽板（Virtual Visor）」，主要的材質是液晶面板，在遮陽板上裝有人臉辨識系統，可以偵測駕駛臉上的太陽陰影，並進一步分析駕駛的視野範圍，當陽光直射到駕駛視線範圍時，該區塊就會如同太陽眼鏡般變暗，其他區塊仍保持透明。

遮陽板上裝有人臉辨識系統，可以偵測駕駛臉上的太陽陰影，並進一步分析駕駛的視野範圍。 Bosch

博世北美技術專家Jason Zink表示，當初會開發這項產品，是因為發現當陽光角度改變時，駕駛需要一邊開車，一邊手動調整遮陽板角度，且有可能會遮蔽到部分視線，液晶顯示器的遮陽板，會自動將陽光照射範圍變暗，可以提升行車時的安全。而這款虛擬遮陽板也拿下CES 2020的產品創新獎項，是整場記者會中，最受關注的一項發明。

液晶顯示器的遮陽板，會自動將陽光照射範圍變暗。 Bosch

3D儀錶板讓警示超逼真

大螢幕、多功能的儀表板，已經成為新世代汽車的趨勢，中國電動車新創拜騰（Byton），在今年的CES已經宣布配有48吋超大螢幕的電動車M-Byte量產的消息。

儀表板是駕駛與汽車之間溝通的重要媒介，博世研發一款3D儀錶板，採用被動式3D技術，能在不需要3D眼鏡的情況下，顯示出逼真的3D立體效果，更直覺、快速顯示資訊。

博世研發一款3D儀錶板，採用被動式3D技術，能在不需要3D眼鏡的情況下，顯示出逼真的3D立體效果。 Bosch

3D儀錶板的設計，並非為了娛樂效果。博世技術長Michael Bolle指出：「3D儀表板可以用視覺圖像的方式，讓駕駛快速掌握重要資訊，因為3D的效果感覺像是要跳出螢幕，能在系統發出預警時，吸引駕駛注意。」

粗心父母救星，顧及後座乘客的車內偵測系統

博世也推出了車內偵測系統，透過偵測眼皮運動、視線方向、坐姿，分析駕駛是否在打瞌睡，或是在滑手機，並由車內智慧助理發出警示提醒。

這類的車內偵測應用，已經有許多車商同業推出，博世這套系統的創新在於，系統偵測的目標不只是駕駛，而是車內的所有乘客。系統透過座椅上的感測器，可以知道車內有幾位乘客、分別坐在哪個位子上。

系統透過座椅上的感測器，可以知道車內有幾位乘客、分別坐在哪個位子上。 高敬原攝影

有了這些資訊後，可以優化有乘客座位周遭的安全氣囊；此外，系統更能藉由分析坐姿，判斷是否有小孩在車上，這麼做，也是為了避免許多粗心父母把熟睡的小孩忘在車內，當駕駛下車關門後，系統若偵測到後座有小孩，就會發送簡訊通知父母，進一步降低意外造成的風險。

籃球大小聲音分析裝置，幫太空人節省工作量

不只是汽車，博世的觸角也延伸到太空。記者會上介紹一款籃球大小的裝置SoundSee。

這是一款具收音功能的裝置，主要用於國際太空站的設備維護。透過內建的麥克風，可以蒐集環境中的噪音，並藉由AI分析音訊資料，判斷太空站中的設備，是否有故障的潛在風險，讓太空站人員可以預防性維修。

過去，太空站中的太空人，需要花費數小時的時間，定期在太空站周遭進行聲音測量，有了SoundSee後，將能減輕太空人的工作量，以及提升安全性。

SoundSee是一款具收音功能的裝置，可以蒐集環境中的噪音，並藉由AI分析音訊資料，判斷太空站中的設備，是否有故障的潛在風險。 高敬原攝影

目前，SoundSee已經透過國家太空航總署（NASA）的飛行機器人運送，進入太空軌道中，預計在今年年初，SoundSee蒐集的首批音檔，就會回傳到NASA與博世位於美國匹茲堡的研究中心。

不只生產零組件，博世要成為AI領導者

博世是全球最大的汽車零組件供應商之一，成立至今超過130年。因應汽車產業的轉型，近年投入相當多資源轉型，尤其著重在AI領域。

CES展前記者會中，技術長Michael Bolle一開場就強調：「AI跟交通的結合，可以拯救生命。」骨子裡有著德國人務實的DNA，博世沒有端出眼花撩亂的科技名詞、花俏的簡報特效吸引眼媒體目光，而是發揮工匠精神，務實地用AI提出提升行車安全的解決方案。

骨子裡有著德國人務實的DNA，博世沒有端出眼花撩亂的科技名詞、花俏的簡報特效吸引眼媒體目光，而是務實地提出提升行車安全的解決方案。 高敬原攝影

「我們想成為全球AI技術的領導者。」Michael Bolle信心滿滿的喊出這個目標。博世每年投資37億歐元做軟體研發，內部有超過3萬名軟體工程師，同時有超過1000名員工從事AI有關的專案。

目前在全球共有七個博世人工智慧中心（BCAI），內部共有250位AI專家，超過150項研究專案進行中，領域橫跨交通、製造業以及農業。未來還將投資一億歐元，於德國圖賓根（Tübingen）打造新的AI園區，提供700名AI專家研究交流的空間，預計在2022年會完工。

責任編輯：蕭閔云