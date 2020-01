來自法國的Team 8兒童智慧手錶,考量臺灣積極建構數位創新環境,且在產業端有厚實的工業基礎與豐富的智慧產品供應鏈經驗,在全球市場第一站先插旗臺灣。

「如果連我都可以創業,那麼我想大家都可以。」來自法國的Team 8執行長Stephane Daucourt,過去承接萊雅集團、高露潔、達能等大集團藝術總監,擁有24年統籌與規劃的優勢和實力,然而,他是一位走體制外教育的「異數」,卻翻轉人們對自學教育的迷思,他確信:擁有自學能力並且能夠持續學習,是踏入創新戰場上的極佳特質。

The more you concern, the more you deserve!

16歲的停學經驗與童年肥胖,成為自幼不被社會認可的標籤,雖然一路走來艱辛,卻建立了Team 8執行長Stephane Daucourt與旁人截然不同的人格特質。

3年前,Stephane正忙碌於為全球知名Evian品牌設計效力,在因緣際會下,遇到他口中的貴人,分享生涯經驗、大力支持他跳脫安逸。Stephane心中那個潛藏許久的創新開關終於被開啟:「也許創業就是我生來的使命吧。」他說。

「我想用餘生投注在孩子上,創造能夠翻轉孩子的機會,『大老闆』這個頭銜我還真的從來沒有想過。」Stephane,童年圓潤的身材曾使他備感壓力,同時缺乏自信;因此,Stephane將目光放在備受熱議的「兒童肥胖」全球性問題上。

根據統計,歐洲每3名兒童中就有1名超重,美國的比例更高,高達38%,其中50%的孩子會在成年後仍持續超重。至今,世界上有19億超重的成年人擁有健康和情緒問題。因此,Stephane首先選擇自己的家鄉─法國成立Team 8,致力於為5-12歲兒童設計研發智慧手錶,同時,正積極構建第一個專為兒童服務的健康平臺。

就是那份人跟人一起才會有的溫度!

Team 8所打造的智慧手錶,讓孩子們可自由創造與自主管理自己的「超級英雄」,例如:姓名、性別、服裝造型、配件以及超能力。

有別於一般市面上手錶為因應螢幕小,能作的變化並不多,Team 8打造的智慧手錶大約為1.5個Apple Watch那麼大,超人角色以3D視覺效果呈現,拉近超現實與現實的距離。超級英雄須藉由孩子們運動才可從中累積能量,還得以跟他人對戰,透過藍芽串接兩只手錶,兩位孩子們的英雄即可進行不同類型與場景的戰鬥,而超級英雄也因為對戰經驗變得更勇健,整體娛樂和互動效果十足。

此外,這只手錶更延伸應用兒童社交上,對於先天氣質較害羞和確診先天社交障礙(例如:自閉症)的孩童而言,是另一種學習與他人打交道和建立自信的媒介,這是創業過程最值得一探的價值。

除了關注兒童社交議題外,Team 8 也期待促成更加緊密的親子關係,打造比起智慧型手機更適合學齡前幼童的產品。此手錶除了有GPS定位、通話、緊急呼叫等功能(activities tracking)以利家長與孩子保持聯繫外,內建鏡頭可辨識孩子吃下肚的食物,可間接避免接觸過敏食物,更有助於避開垃圾食物,協助父母確保孩子的人身安全以及飲食均衡。

「垃圾食物會讓超級英雄元氣大傷,孩子們並不會想要白努力一場。」智慧手錶有效協助家長監督孩子日常飲食行為,推播相關醫療資訊與提醒,為兒童肥胖全面把關。而另一方面,當家長與孩子互動或排定共同行動的排程將有助於超級英雄的等級和能量提升,執行長Stephane笑著說:「本質上就是要讓人不要忘了面對面互動的溫度。」

亞洲智慧科技首戰選定臺灣,智慧創新推動最給力!

即便全球有不少為兒童與家長設計的智慧手錶大廠,例如:Disney Infinity、Vtech watch、Kiwip和與Team 8商業命題─健康最相近的DokiWatch,各廠面臨功能上的區隔。

面對勁敵大廠,Stephane並不因此退卻,第一代的兒童智慧手錶在法國已賣出100只,價格為5000千元臺幣(約149美元);手錶目前尚未置入網路功能,正評估是否研發更能符合亞洲文化的角色;未來第二代除改版更輕薄、螢幕加大等變更外,將挹注更多資源整合所有競爭者能做到、卻相對分散的軟體技術,同步研發搭載的手錶App,力拼專利化。

Stephane提到:「Team 8期望成為軟體和許可公司,與硬體公司有緊密的聯繫,未來也希望可以直接在資訊化普及的亞洲OEM生產。」考量臺灣政府積極建構數位創新環境、增進數位經濟發展,且在產業端有厚實的工業基礎,加上豐富的智慧產品供應鏈經驗,在全球市場第一站先插旗臺灣,作為跨足日本與韓國的利基點。去年執行長Stephane正為了更了解臺灣文化和調研,陸續來臺灣八次,驗證臺灣人活躍參與網路,相當利於數位經濟、智慧化發展的優勢。

Team 8將持續為孩子的身心健康著力,預計於2020年6月上線臺灣,同時以波士頓做為測試美國市場的據點,為下一步棋未雨綢繆。

創業快問快答:

Q:目前該服務的獲利模式為何?

A:We sale hardware and software (subscription and inpp purchase), but want to partnership with big hardware brand and focus on software, to become a Licence.

Q:就目前市場狀況,您認為貴公司服務的競爭優勢為何?

A:Parents go to see doctors and force kids to do boring programs, gouvernements do big and expensive campaign. But we all know it is impossible to push kids to take care of their health, they only think about playing and having fun... what if a game will feed from your health?

There is some competitor existing like : Disney Infinity (Marvel) for the gaming univers, Vtech watch for the gaming aspect, Kiwip for the tracking, Vivofit Jr for health. DokiWatch is maybe the closest from what our watch can do, but yet so far none has manage to bring all this feature in on device and turn it as well as a cool game for the kid and interesting device for the parents and health experts.

Q:創業至今,做得最好的三件事為何?

A:Build an expert team, fundraising and finish our first product

公司資訊

公司名稱:Team 8(8號隊)股份有限公司

成立時間:2015/11/10

產品名稱:Inter&Activ univers for kids

上線時間:2020/6/1

團隊人數:4人

