從事人資工作,你也許有過這樣的經驗?從履歷篩選、分析工作職能需求,直到決定雇用哪位求職者進入甄選階段,往往耗費企業許多的時間和心力;「成功」招募一名有能力且適合公司的人才,嚴格來說並不容易。

看見市場缺口與需求所在,James Lewis與他人共同創立Vanna,透過智能招聘行銷方式為雇主作品牌推廣,致力於協助企業媒合優秀人才。James分享過去經驗:「同樣身為一名招募經理,我也渴望擺脫對無效工作看版的依賴,以及耗費昂貴的成本招募員工。」由此萌生創業靈感,建構人資數位服務的平台,並以亞洲各地各種規模的公司為服務對象。

Vanna共同創辦人James Lewis。 賀大新攝

結合大數據分析,幫助企業找尋「高階人才」

許多企業普遍面臨如何找尋「高階人才」的問題,而傳統招聘渠道的CP值大多不符預期,「我們發現企業在『招聘人才』與『資訊傳遞』之間存在很大的脫節,因此希望建立一個平台,幫助企業節省寶貴的時間。」James解釋Vanna的服務內容,以大數據應用為核心,提供企業人才收購、招聘行銷等解決方案。其HR技術產品分別是:

Vanna服務頁面。 Vanna

Vanna Boost服務。 Vanna

印證美國管理學者Jim Collins曾說過:“People are not your most important asset. The right people are.” Vanna希望發揮科技、行銷等綜效,進而解決市場痛點。

B2B營運,Vanna掌握不被取代的自信

團隊目前以B2B為主要商業模式,並採取訂閱制。目前費用是收費新台幣16000/月,分為半年或一年的合約期。Vanna現有客戶包含:屈臣氏(A.S Watson group)、國泰航空(Cathay Pacific)、亞洲萬里通(Asia Miles)、聯想 (Lenovo)等;另外,線上點餐外賣公司戶戶送(Deliveroo)則是Vanna進軍台灣市場的第一站。

團隊合作客戶。 Vanna

提到Vanna不被取代、超越競爭對手的底氣在哪?James認為:「我們擁有4倍的點擊率(CTR)和80%的平均點擊成本(CPC)。」團隊內部擁有大筆的分析測試「數據」,足以作為人才媒合的指標。「另一方面,隨著Vanna Boost的開發,客戶付費、委託我們設計招聘廣告,當廣告發布於社交媒體、達到一定的曝光程度,會吸引更多潛在客戶願意使用我們的服務。」如此,便驅動「客戶-廣告-更多客戶」的獲利循環。

目標開發Vanna演算法自動化測試

Vanna的總部位於香港,市場已擴展至新加坡、澳洲。迄今為止,團隊達到16%的每月營收成長率、0%顧客流失率。James表示,已有規劃將事業版圖拓展至台灣,期待發揮規模效應降低成本。

服務運作。 Vanna提供

Vanna先前從香港及策略性海外投資者籌得125,000美元,並預計以1.8萬美元拓展多個市場及建造下一輪產品。「我們的下一步是將每月的經常性收入從14,000美元提升至每月80,000美元,同時開發Vanna演算法自動化測試;如果我們得到這項權利,我們將徹底改變人才招聘行業。」

創業快問快答

Q:創業至今,做得最好的三件事為何?

Keep close to clients - find out what they like and, as importantly, don't like about your product; find their pain points and build products that solve them Ask for help - we found an early advisor who was invaluable with advice of scaling the business Be process driven - every part of the business should follow a process with accountability

Q:要達到下一步目標,團隊目前缺乏的資源是?

Technology - this investment round will allow us to hire now rather than in 6 months time (when we build up revenue). We have an experienced CTO and the plan and vision to execute.

Q:創業,教會了你哪些事?簡單分享創業至今以來的心得感想?

Entrepreneurship is incredibly tough and challenging but I love seeing an idea grow into a product into a sustainable business into (hopefully) a category defining business.

We had an experienced team but I quickly learnt that we will make mistakes and fail frequently. There is a big difference between persistence and doing the wrong thing over and over. My biggest learning is to be obsessed with our customers and product.

團隊資訊

公司名稱:Vanna Global Pte. Ltd.

成立時間:2017/9/1

產品名稱:HR tech

上線時間:2018/1/1

團隊人數:7人

