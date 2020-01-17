任天堂與環球合作打造「任天堂超級樂園」，熟悉的瑪莉歐遊戲場景將化身實體，更可以帶著招牌紅帽子在園區內收集金幣。

1月14日，任天堂開了個「任天堂超級樂園」發表會，這個主題樂園將在2020年東京奧運會之前對遊客開放。

對任天堂的超級粉絲而言，幾乎已經成為了他們2020必去的朝聖之地了。但在樂園沒有正式開始營運前，我們只能從任天堂官方的預告片中獲取一些關鍵性的信息。

那我們從任天堂的預告中知道了什麼呢？我們知道進園會有一個手環，知道園區可以像玩影片遊戲一樣參與遊玩項目，知道園區一定會賣瑪利歐標誌性的紅帽子。

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除此之外，我們很難從預告片中看出有什麼具體的遊藝項目，因為它看上去還是「很遊戲」，只是這次真人成為了遊戲的主角。除了真人，這個預告片中還有一樣東西能夠體現樂園的現實感，那就是手環。

據彭博社駐東京記者森久美介紹，這款腕帶名為「Power Up band」，它可以與智慧型手機app同步數據，並在你四處走動時追蹤數位活動。這是連接「任天堂超級樂園」線上線下的紐帶，當遊客繞著公園奔跑、探索的時候，他們可以收集硬幣，並在排行榜上與其他遊客競爭，這些數據記錄都由手環來。

森久美Twitter

The Verge將「任天堂超級樂園」稱為迄今最有趣、科技含量最高的主題公園之一。

YouTube

而在環球創意的首席創意官Thierry Coup看來，「任天堂超級樂園」就是「一個真人大小的真實影片遊戲」。

對於大部分粉絲來說，這個樂園本身就是超棒的創意。這一次，你可以不隔著螢幕玩遊戲了，因為你直接置身於遊戲世界。

但對部分用戶而言，他們覺得這裡面還有不少的危險隱患。

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Vice編輯古爾特（Matthew Gault）就表示：「我愛瑪利歐，但我從來不想生活在他的世界裡。」在瑪利歐的世界裡，受歡迎的水管工完成了一個個不可能的跳躍，躲過了無數個致命的陷阱。在他看來，所謂真實的影片遊戲，不過是把遊戲中的致命危險掩藏在了玻璃背後，但危險是真實存在的。

你可能還記得在玩任何的瑪利歐遊戲時，所有這些東西都是為殺人而設計的。遊客們在磚塊上追逐著閃亮的星星，用拳頭砸碎石塊，卻一次也沒有從懸崖上摔下來而喪命。

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雖然各式評價都有，有純粹的興奮也有對安全隱患的擔憂，不過在樂園真正營運前，我們都很難確定樂園到底有些什麼項目，任天堂和環球對此有怎樣的安全保護措施。

YouTube頻道的Theme Park Stop也談起了「任天堂超級樂園」的項目設置。據說在樂園裡，玩家可以真人上陣體驗瑪利歐賽車，沿途的LED燈變換、投影則塑造出漂移、飛馳的假象。賽車會帶領遊客體驗瑪利歐世界中的經典場景，還有AR眼鏡幫助遊客擁有更好的沉浸體驗。

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總的來說，這個「任天堂超級樂園」或許也可以改名叫瑪利歐主題公園，因為目前曝光的元素大多都和瑪利歐有關，其他的遊戲人物和遊戲IP則出現的很少或者完全沒出現。

微博網友@泊君Parkman也表示：「每每當官方做起『任天堂主題』的東西的時候，基本上就只有瑪利歐元素在了，不管是主題公園還是以往做過的聯名服飾，這是讓我覺得稍有點遺憾的一點。」

不過有個紅帽子也是好的，畢竟任天堂和環球要是從樂園那裡嚐到了甜頭，就很可能針對其他IP開發特有的樂園或主題區。

雖然首個任天堂主題公園的預告片透露信息不多，但對於任天堂鐵粉來說，去就對了。

本文授權轉載自：愛范兒