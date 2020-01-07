三星（Samsung）發布了一款全新的陪伴型機器人Ballie，它可以是管家，也可以是最親密的伙伴，從產品的角度來看，似乎更像是智慧家庭的控制核心。

一顆宛如網球般的黃色球體，在舞台上跟著三星執行長金玄石（Hyun-Suk Kim）跑來跑去，「我喜歡它！」金玄石俏皮的對著台下觀眾說。

三星（Samsung）在CES 2020大會主題演講中，發布了一款全新的陪伴型機器人Ballie，外型像是《星際大戰》中的機器人BB-8，Ballie可以是管家，也可以是最親密的夥伴，從產品的角度來看，三星似乎希望Ballie成為智慧家庭的控制核心。

Ballie究竟能做什麼？

CES官方在展前記者會中提到，5G技術落地加上AI應用，會有越來越多工作型機器人（Task-Bases Systems）出現在生活中。

果不其然，三星在美國時間6號，發布了一款全新機器人「Ballie」，外觀是圓滾滾的黃色，除了很像一顆網球，也讓人聯想到電影《星際大戰》中的機器人BB-8。

三星在美國時間6號，發布了一款全新機器人「Ballie。 高敬原攝影

那麼Ballie究竟可以做什麼呢？機身上配有一顆鏡頭以及感測器，可以跟著用戶移動、觀察周遭環境，金玄石在示範時加快行走速度，Ballie也能流暢的跟上，三星把它定義成「生活伴侶」。根據記者會上播放的示範影片，當家中寵物不小心打翻食物時，Ballie可以喚醒掃地機器人，並導引到需要清掃的區域，也能幫忙開窗廉、電視。

Ballie可以喚醒掃地機器人，並導引到需要清掃的區域，也能幫忙開窗廉、電視。 高敬原攝影

此外，Ballie也宣稱能擔任健身教練角色，用戶在客廳做瑜珈時，Ballie可以透過鏡頭從用戶的後方拍攝，並將畫面投影到電視上，提醒用戶運動時的姿勢是否正確；甚至當家中老人、小孩跌倒受傷時，Ballie也能播打電話詢求協助。

比起陪伴，Ballie更像管家

記者會一開場，金玄石就說：「2020年是充滿可能性的一年，雖然我們還沒有飛天車，卻有許多科技上的新機會。」他進一步指出，根據內部調查，有高達74%的消費者，對於產品體驗特別在意，因此三星接下來的目標，是以人為核心，打造更個人化的產品。

從記者會所示範的功能來看，Ballie陪伴的功能似乎比較沒能被凸顯，反而比較像是讓Ballie，成為智慧家居中，控制家中IoT設備的指揮中心。

Ballie陪伴的功能似乎比較沒能被凸顯，反而比較像是讓Ballie，成為智慧家居中，控制家中IoT設備的指揮中心。 高敬原攝影

不過Ballie仍有不少缺點，球體的設計無法爬樓梯，如果住家不只一層樓，使用上就不太方便；此外，Ballie透過鏡頭、感測器，隨時監控家中的動靜，不免讓人擔心隱私安全問題，「Ballie很貼心，但我們都希望它能保守秘密。」三星首席研究科學家Sebastian Seung指出，AI機器人將在未來生活中扮演重要角色，三星在開發產品時，都會用最高標準，確保用戶隱私與安全。

值得一提的是，Ballie具有智慧助理功能，在記者會上，卻沒有特別提到自家的Bixby，並不清楚究竟是用哪一套智慧助理系統。三星官方也沒有揭露Ballie的上市時間以及價格。

責任編輯：蕭閔云