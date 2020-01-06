植物人造肉越來越普及，但價格依然比一般肉貴上許多。針對亞洲市場所推出的OmniPork新豬肉，由於看好台灣市場，將在台灣設立生產基地，讓售價更實惠。

回顧2019年，美國植物人造肉Beyond Meat在華爾街上市，是人造肉業界的最大新聞，同一年，Beyond Meat開始在台灣開賣。

在過去一年內，由植物蛋白製造出的人造肉越來越受到歡迎。代理Beyond Meat進口的富邦媒momo就曾指出，其營業額大約一個月可達到新台幣1千萬元，等到未來進了豬肉、雞肉等素肉品類之後，倍數成長是可以期待的目標，「一個月做2~3千萬元大概不是什麼問題。」

不僅Beyond Meat看好台灣的植物人造肉市場，來自香港食物科技公司Green Monday旗下的OmniPork新豬肉，也在2019年9月起在台灣開賣。

Green Monday也將持續深耕台灣市場，甚至打算在台灣設立製造基地，讓台灣消費者用更低的價格買到「Omnipork新豬肉」。而由台灣食品工業發展研究所授權的人造肉工廠，目前仍在建置產線中，尚未量產，Green Monday若加緊腳步搶先在台生產，有望設置台灣首座人造肉工廠。

植物肉前景可期，GreenMonday：看植物奶的發展就知道

近年來，由環保訴求為核心的素食風潮逐漸興起，如口感趨近普通肉類的「植物豬肉」，不但減輕培養豬隻的環境成本，另為危及全球的非洲豬瘟提供可行的替代方案。

談到植物人造肉未來的發展，GreenMonday創辦人楊大偉預測，在未來10～15年內，全球的人造肉銷售約可提升至肉品市場占比的10％。研究單位MarketsandMarkets亦顯示，在2019年全球植物人造肉的市場規模約為121億美元，而且預計每年將以15％的復合成長率提升，其中又以歐美市場發展較快。

楊大偉認為，有了植物奶這項成功的市場案例，讓植物肉前景更為看好。 GreenMonday

早在植物人造肉興起前，植物奶（豆漿、燕麥奶等等）就已經在歐美流行起來，這也是楊大偉對於人造肉市場如此有信心的原因，「10年前，植物奶大約只占整體乳品市場的1％，但今年已經達到13％」。

正因為有植物奶的先例，因此，展望未來5年的植物人造肉市場，楊大偉認為，「如果歐美市場5年後就可以提升到10％市占，我也不會非常驚訝。」

望眼亞洲市場，OmniPork將加碼兩座生產基地

綜觀全球植物人造肉市場，儘管亞洲地區發展較歐美慢一些，卻有龐大的成長潛力；而OmniPork新豬肉自2018年起於香港首度開賣時，就是針對亞太市場而生。

楊大偉說，「所有植物人造肉公司創立的背後原因，都是為了整個地球的未來，要在糧食的生產方面做到更正面的影響；而GreenMonday的責任，就是在亞洲推廣這樣的趨勢。」他也認為，亞太地區人口已經超過20億，是美國的7倍，龐大的亞太市場未來人造肉發展相當有潛力。

GreenMonday旗下的OmniPork新豬肉，是針對亞洲市場所生產的植物人造肉。 GreenMonday

目前，OmniPork新豬肉的研發基地位於加拿大，但由於目標市場為亞太地區，為了精準控制關稅、運費等生產成本，其生產基地設立在泰國。GreenMonday預計今年將加開兩座生產基地，「將來除了打算在泰國生產之外，2020年非常有可能在台灣以及中國國內設立生產基地。」楊大偉這麼說。

OmniPork新豬肉自2019年3月起揮軍來台，楊大偉發現，台灣對於植物人造肉有著很高的需求，強化了在台灣設立生產基地的動機，他們還將針對台灣消費者優化生產鏈，促使零售端能用更低的價格購得OmniPork新豬肉，以近一步拓展在地市場。

若在台灣設廠，「台製新豬肉」是否會使用在地原物料？針對這個問題，楊大偉認為還要花功夫再斟酌，並沒有透露更多的細節。不過，他指出，GreenMonday有了泰國、中國、台灣等3個生產據點之後，OmniPork新豬肉的供貨就可以覆蓋整個亞太地區，讓他推廣植物人造肉的決心得以一步步實現。

責任編輯：張庭銉