社群平台作為明星與粉絲們最普遍的交流場所，隨著黑粉攻擊、行銷團隊的操作，明星與粉絲間的真實交流日趨微弱。部分明星開始使用另一種方式與粉絲們親密交流。

如果你習慣在社群平台上關注一些明星的話，那你也許和我有同樣的感覺——明星的微博越來越無趣了，不如一些KOL來得有趣。

當明星的微博充斥著廣告、劇宣等內容時，他們自己想要分享的內容也變少了，或者說他們不再願意在這類公共平台和自己的粉絲分享真正的心得感悟了。在這種情況下，明星展現在公眾面前的內容變得更少，甚至很多個人帳號都交給了專業團隊運營打理。

這些公共的平台的存在本是為了讓每個人都能進行平等的雙向對話。但隨著粉絲的聚集，人數的增多，公眾平台的溝通過程中出現了厚厚的「玻璃牆」，這道牆阻擋了平等的交流。你依然能夠看到對方，但你的聲音對方不再能聽到。

我們當然可以想怎麼評論就怎麼評論，但當對方遺漏你的信息並沒有給出回覆時，這也不能稱為溝通。

大家不再看評論的原因也很多，畢竟如果你點開後台就是上萬個評論和「@」，那你估計也不想點開，如果是負面內容纏身的公眾人物，更是不想看那些辱罵的話。所以我們經常能看到「XX嗆黑粉」、「XX回覆粉絲留言」的熱搜，因為明星和粉絲之間的直接溝通越來越「珍貴」了。

這也造成了一個問題，部分公眾人物很難從網上看到真實的信息。之前有人曾在知乎討論過「明星是否知道自己演技一般？」諸多答案中的一個重要論點就是明星很難得到正確的回饋，很難透過外界信息給自己有一個準確的定位。音樂經理蓋伊．奧斯里（Guy Oseary）就表示「我們不必依賴共享我們所有信息的平台，因為這些平台不會直接向（藝人）提供信息。」

為了讓明星和粉絲直接溝通，明星獲取真實的建議，有的應用提供了一個新方法——和粉絲傳簡訊。這類新的app想要用更直接也更有意義的方法建立粉絲和明星交流的社群。

今年7月，演員兼投資人艾希頓．庫奇（Ashton Kutcher）就在Twitter上公佈了自己的電話號碼，以供自己和粉絲交流。當然，這不是他真實的電話號碼。如果你給他打電話，你會收到他的信息，他會告訴你自己更喜歡傳簡訊，把你和他的交流地轉換到更為私密的簡訊空間。

庫奇是Twitter第一個百萬粉絲用戶，也是Twitter的首批的受益者。多年前，他就幫助Twitter成了名人與粉絲聯繫的平台。在過去幾年的時間裡，他也是Twitter的忠實用戶，總共發了一萬多條推文。但改變已經到來了，過去兩個月裡，庫奇只發了七條推文。

早前他和李開復交流之時，他就表示自己正在努力降低使用Twitter的頻率，和公開的社交平台保持距離。「人們不需要知道我在哪裡、我做什麼，現在有足夠多媒體在捕捉、偷竊、出售這些信息，只為自己盈利。所以我不需要公開我的每一瞬間，當我覺得有重要事情時，我自己會發Twitter。」

愛范兒

和公共的社交平台保持適當的距離，現在有不少好萊塢明星現在都在透過簡訊和自己的粉絲進行溝通。《醜聞風暴》的女主角凱利．華盛頓（Kerry Washington）就表示透過簡訊和自己的影迷交流的直接感受吸引了她。

這不依賴於廣告商或演算法，沒有人在處理或過濾這些信息。這感覺很重要。這種透明度是很有吸引力的。

而社交媒體行銷專家布蘭登．加恩（Brendan Gahan）則表示：「你所有的時間和努力都可以用來吸引受眾，而一個平台可以削減你真正接觸到屬於自己的受眾，或者把你完全踢開。現在的藝術家和名人正越來越精通數位技術，並希望讓他們的業務平台變得不可知。」

過去幾年，用戶和名人待在一個公共的社交平台，明星發布他們的動態，凝聚他們的粉絲。但現在，部分名人想在自己的地盤做這些事，把話語權握在自己手裡。

責任編輯：江可萱、蕭閔云

本文授權轉載自：愛范兒