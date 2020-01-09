IC通路商收購案又有新進展！文曄董座鄭文宗出面呼籲大聯大為了股東權益，要增列第三項成就條件；大聯大也在傍晚針對此一呼籲回覆：「無此打算！」

IC通路商大聯大收購文曄的案子在進入倒數21天時，又有新進展。

文曄董事長鄭文宗親自出馬、協同律師康文彥召開記者會再發聲明，表示為了維護股東的權益，並主張中國國家市場監督管理局認定這次公開收購文曄30%股權案無須申報，強烈要求大聯大列入公開收購成就條件，以維繫雙方股東權益。

文曄董事長鄭文宗（左二）下午招開記者會，針對收購案一事呼籲大聯大應該要主動將「大陸國家市場監督管理局認定其公開收購無需申報」一事，列入公開收購成就條件第三項。 簡永昌攝影

目前大聯大的收購成就條件有兩點，其一是須達到最低收購數量2951.68萬股、約為文曄全部股份5%，其二是須經過台灣公平會認定此次交易無須申報。

但為了顧及雙方股東權益，文曄強烈要求大聯大應將中國市場監督管理局認定這次公開收購無需申報，列為第三個成就條件。

都是為了股東！呼籲再增第三條收購成就條件

鄭文宗大動作親上火線，當然也做好了各種資料的準備，首先他以雙方委任中國律師事務所的法律意見書作為起手式。

文曄這邊、包括中國安杰、錦天城、中倫、德恒以及君合等五家律師事務所，都認為這次大聯大公開收購的動作，需要向中國反壟斷法主管機關辦理經營者集中申報；而若從大聯大自己委任的法律意見書來看，律師康文彥的解釋是：連對方律師都「不可否認」的提及中國市場監管總局可能因舉報而對本交易發起調查的可能，因此文曄認為這樣模糊的說詞將對這場收購案埋下未爆彈。

收購後若遭中國調查，「回覆原狀」恐有極大風險

文曄解釋到，若這場收購案生米煮成熟飯、中國官方也在收購案完成後才進行調查，那中國市場監管總局將有權力對大聯大採取行動，包括停止實施集中、限期處分股份或資產、限期轉讓營業等必要措施，以恢復到收購前的狀態。

鄭文宗表示從大聯大自己委任的法律意見書來看，對方律師都「不可否認」的提及中國市場監管總局可能因舉報而對本交易發起調查的可能，因此文曄認為這樣模糊的說詞將對這場收購案埋下未爆彈。 王郁倫攝影

意思就是，若大聯大真的收購了文曄的3成股份，最後卻被中國市場監管總局認定違法，大聯大就需要將營業額回復到收購前的狀態。鄭文宗以目前雙方營收共計8千多億新台幣來看，近8成市場是在中國，若大聯大被要求「恢復到集中前狀態」的話，這風險將牽動2000～3000億元業績並不是小事。

若真是如此，不僅對於持有大聯大股票的股東造成影響，對於持續持有文曄股票的股東更是會造成傷害，這也是為什麼文曄在開春之際站出來，呼籲大聯大要正視此一問題，若需要申報就據實申報、若不需申報也要請大聯大說清楚不申報的理由，讓股東們能有清楚揭露的資訊可以了解。

而針對日前文曄被問及是否會出手購買庫藏股一事，當時雖表示並不排除，但今日鄭文宗則清楚的說，目前無此一安排，主要是因為時機敏感，除了要遵守法律也要有道德良知，因此暫不考慮以出手收購股份的方式應戰；至於產業面部分，鄭文宗則表示並未受此一收購事件影響，一切正常。

大聯大不隨之起舞，另補充「3支持、3沒有」

對於文曄今日召開記者會呼籲增列第三條收購成就條件一事，大聯大發言人袁興文強調，大聯大沒有「增列第三項成就條件」的打算。但他也回應，表示在「4不1會」的架構下，要再補充「3個支持，3個沒有」、做更清楚的表達。

大聯大發言人袁興文於傍晚時發出聲明表示，沒有「增列第三項成就條件」的打算。 王郁倫攝影

他表示，「3個支持」包括支持文曄董事長鄭文宗及經營團隊繼續領導文曄；支持經營團隊繼續增加持股，不爭論第一大股東資格；也支持雙方股東雙贏。至於「3個沒有」則包括：沒有意圖、沒有計畫、沒有行為去影響文曄的人事、經營權、財務。

而對於文曄啟動時間戰，提前召開股東常會，使得股東最後過戶日在大聯大收購期限1/30之前，也就是大年初四（1/28），排除大聯大參與2020年股東常會機率；對此袁興文表示，沒有意見，大聯大純股票投資，所以祝福他們會議順利，若有股利收益也感謝。

責任編輯：蕭閔云