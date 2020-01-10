美國參眾兩院的兩黨議員宣布將提出新的法案「保護兒童法( PROTECT Kids Act)」，賦予父母權利刪除網路公司從其子女收集的數據。

加州消費者隱私法案（CCPA）在今年起生效，隱私權再次成為網路產業熱門話題，與此同時，美國立法者對於兒童隱私也再度重視了起來，雖然目前已有旨在保護兒童在線隱私的《兒童網路隱私保護法》（COPPA），但該法律已實行20多年，因此立法者紛紛認為需要進行重大修改才能有效的保障未成年用戶的網路安全。

美國參眾兩院的兩黨議員宣布將提出新的法案，該法案將賦予父母要求刪除網路公司從其子女收集數據權利，並將《兒童網路隱私保護法》的保護範圍擴大到未成年人。該法案被稱為「防止當今威脅兒童的真實線上威脅 （Preventing Real Online Threats Endangering Children Today）」或簡稱為「保護兒童法（PROTECT Kids Act）」。

目前《保護兒童法》將嚴格禁止平台蒐集16歲以下未成年者相關數據，其中更納入禁止蒐集這些未成年者相關所在地理位置、生物特徵等數據。

此外，若這些未成年者的父母希望從網路平台刪除其子女相關數據，平台服務提供業者也必須依法提供可刪除選項。這與日前蘋果、Facebook的隱私部門主管在CES中強調，把個資使用的選擇權回歸給用戶的說法不謀而合。

過去法令針對兒童隱私雖然有提供相關保障，但依然要在事後提出舉證才能要求平台業者將相關數據移除，而新的《保護兒童法》則是責令平台業者必須從服務端就避免蒐集兒童，以及16歲以下未成年者關隱私數據，同時相關蒐集數據也必須同意讓未成年者父母或監管人能輕易移除。

此外，平台業者也必須從過往被動配合保護未成年者隱私，轉為主動做到避免違法，藉此改善過往針對未成年者隱私保護作法。

《保護兒童法》開始實行預期不會太遠，預期將對YouTube和TikTok等擁有大量未成年用戶的平台，及針對未成年創作內容的創作者造成極大的影響。

日前，擁有大量兒童用戶的YouTube，過去曾因違反《兒童網路隱私保護法》而遭1.7億的罰款，因此日前宣布修改用戶協議，以遵守《兒童網路隱私保護法》，包括限制針對兒童影片投放定向廣告。YouTube同時也表示，新的規定實行後廣告收入大幅減少，兒童頻道的廣告收益將受到重大影響。

責任編輯：蕭閔云

資料來源：The Verge 1、The Verge 2